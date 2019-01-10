Что скрывают карты Google

«В действительности всё иначе, чем на самом деле»

Антуан де Сент-Экзюпери

Изображение архипелага Новая Земля на карте Google

Архипелаг Новая Земля на архивной карте Google

Изображение Баренцева моря на архивной карте Google

А так Баренцево моря выглядит сейчас (нет полос на дне)

Изображение Баренцева моря и Новой Земли на карте Bing

Изображение Баренцева моря на карте Bing

Изображение Новой Земли на карте Bing

Изображение северного побережья Новой Земли на карте Bing

Изображение дна Северного Ледовитого океана на карте Bing

"Развалины города" на дне Северного Ледовитого океана

Этот же участок Северного Ледовитого океана на карте Google

Поле "пирамид" на дне возле канадского острова Принс-Патрик на карте Bing

Расстояние между соседними "пирамидами" около 5-6 км

Этот же участок на картах Bing(слева) и Google (справа)

«За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью».

Карта Герарда Меркатора с изображением Даарии на Северном полюсе Земли

Исследование подводных хребтов Ледовитого океана