Какие недостатки С-350 «Витязь» покроют «Триумфы»? Новогодний сюрприз с технической подоплёкой
Перед Новым годом, 30 декабря, все технически подкованные обозреватели «Военного обозрения» и других военно-аналитических ресурсов российского Интернета, которым небезразлична ситуация, сложившаяся в наиболее «критических» отраслях нашего оборонно-промышленного комплекса, были приятно ошарашены новостью о скором поступлении в строевые части Воздушно-космических сил России передовых зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности С-350 (5Р6А) «Витязь», чего в экспертных кругах и войсках ожидали ещё с последней декады декабря 2015 года. И действительно, анонсированное заместителем главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенантом Юрием Греховым заступление на боевое дежурство первого дивизионного комплекта С-350 является важнейшей вехой в обретении российским «противоракетным зонтиком» способностей к более эффективному перехвату низковысотных средств воздушного нападения и сверхманевренных аэродинамических и аэробаллистических целей, несмотря на то, что речь идёт всего о восьми самоходных огневых установках 50П6А и максимум о паре многофункциональных РЛС обнаружения и наведения 50Н6, входящих в состав батареи.
Ни для кого не секрет, что фундаментальными элементами в составе ЗРК С-350А являются сверхманевренные зенитные управляемые ракеты 9М96 и 9М96ДМ (9М96Е и 9М96Е2 в экспортном исполнении), оснащённые активными радиолокационными головками самонаведения и двухрядными «газодинамическими поясами» поперечного управления. Одновременное задействование на подлётном участке траектории высокоточного активного радиолокационного наведения и газодинамических рулей обеспечивает реализацию перехвата маневрирующих малоразмерных баллистических целей в режиме «hit-to-kill» (кинетического поражения методом прямого попадания), либо в режиме оптимизации разлёта осколков в случае незначительного промаха (для этого используется бортовая компьютеризированная система многоточечного инициирования боевой части, БЦВМ которой согласовывает информацию радиовзрывателя с эталонными данными о скорости разлёта осколков). Более того, для самостоятельного обнаружения и устойчивого «захвата» сверхмалоразмерных высокоскоростных целей с эффективной отражающей поверхностью менее 0,02 кв. м, АРГСН ракет семейства 9М96 должна отличаться наличием гетеродина с меньшим уровнем шума, нежели у осцилляторов зенитных ракет семейства 48Н6Е2. Акцент на внедрение «малошумящего гетеродина» также был сделан при разработке модернизированной полуактивной радиолокационной ГСН для зенитной управляемой ракеты MIM-104E GEM-T
Как видим, частичная неготовность машиностроительного конструкторского бюро «Факел» к разработке и программированию некоторых радиоэлектронных узлов столь наукоёмкого изделия привела к тому, что выработанные алгоритмы работы АРГСН опытных образцов 9М96Е2 оказались «сырыми» и не позволяли на длительный период времени «захватывать» воздушные объекты по целеуказанию от РПН 92Н6Е зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и радиолокационных обнаружителей «Фуркэ-2» корабельных ЗРК «Редут». К сожалению, подобная картина наблюдалась на протяжении более чем 7 лет (с момента первых натурных испытаний 9М96Е в 2011 году и вплоть до недавнего заявления генерал-лейтенанта Ю. Грехова о скорой поставке в одну из строевых частей ВКС ЗРК С-350), которые были использованы специалистами «Факела» и «Авангарда» для доводки программно-аппаратной составляющей ГСН.
И вот, когда тернистый путь доведения до ума электронной «начинки» зенитных ракет 9М96/ДМ оказался позади (если верить данным Минобороны), можно с определённой долей уверенности утверждать, что перед противоракетными компонентами Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России впервые в истории развития отечественных зенитно-ракетных средств 3-го и 4-го поколений откроется возможность уничтожения сверхманевренных воздушных целей, оперирующих за пределами радиогоризонта (вне зоны обзора дивизионной многофункциональной РЛС обнаружения, сопровождения и целеуказания 50Н6А комплекса С-350 «Витязь», радара подсвета 92Н6 комплекса С-400, а также корабельных радиолокационных станций типов «Полимент» и «Фуркэ-2» корабельного ЗРК «Редут»). Что ещё более важно, с мёртвой точки наконец сдвинется вопрос ликвидации «мёртвых воронок» над позициями ЗРК, который сегодня обрёл актуальность применительно к ЗРК С-300ПМУ-2 и «Бук-М2», а также ЗРСК «Тор-М2У» (на фоне появления новых средств воздушного нападения, атакующих под углом 75 и более градусов).
И всё это благодаря применению активного радиолокационного наведения. Справедливости ради стоит отметить, что с 2014 года активными радиолокационными головками самонаведения стали оснащать сверхдальнобойные ракеты-перехватчики 9М82МВ, вошедшие в боекомплекты модернизированных зенитно-ракетных систем С-300В4, но их маневренные возможности (ввиду отсутствия газодинамических двигателей поперечного управления) примерно в 2 раза уступают аналогичным показателям ЗУР семейства 9М96/ДМ. В то время как 9М82МВ способна при маневрировании реализовать перегрузку в 30 ед. в течение десятых долей секунды (за счёт использования аэродинамических рулей), 9М96Е2/ДМ «выжимает» все 60—65 ед. буквально за сотые доли секунды). Следовательно, ЗУР 9М96ДМ является куда более адаптированным инструментом для уничтожения выполняющих интенсивные противозенитные манёвры средств воздушно-космического нападения.
Возвращаясь к анализу индивидуальных противовоздушных качеств зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь», отметим, что первоочередное внимание необходимо обратить на его радиолокационную архитектуру (включая конфигурацию размещения антенных постов). И здесь мы видим достаточно противоречивую картину. С одной стороны, обнаружение, трассовое сопровождение и захват на точное автосопровождение 16 наиболее приоритетных целей производится посредством двух автоматизированных многофункциональных АФАР-радаров X-диапазона 50Н6А, способных работать как в секторном режиме, так и в режиме кругового обзора и целеуказания для всеракурсного отражения массированных ракетных ударов. При этом наличие ракет 9М96ДМ с АРГСН позволяет максимально разгрузить вычислительные мощности каждого радара 50Н6А и пункта боевого управления 50К6А в момент перехода первых из инерциального режима с радиокоррекцией в режим самонаведения. С другой — ни в одном компетентном источнике по сей день нет информации об интеграции в дивизионный комплект «Витязя» универсальных вышек для подъёма антенных постов с радарами 50Н6А на высоту более 30 метров. Вывод: воздушные объекты с высотой полёта около 20 м будут обнаруживаться радарами «Витязя» на расстоянии 24—25 км, в то время как РПН 92Н6Е «четырёхсотки» смогут зафиксировать аналогичные цели на удалении 38 км. У осведомлённых читателей может возникнуть вполне адекватный вопрос: для чего «Витязям» «расширенный» радиогоризонт, когда есть ракеты-перехватчики 9М96ДМ, способные работать по загоризонтным целям?
Для ответа на него необходимо понимать, что загоризонтная работа любой современной зенитно-ракетной системы средней/большой дальности обусловлена двумя основными факторами.
В первую очередь это хотя бы единократное появление цели над кромкой радиогоризонта на период времени, позволяющий выполнить «стрельбовому» радару (МРЛС) и расчёту ЗРК завязку трассы цели, её «захват» и пуск зенитной ракеты. Даже если цель вновь «нырнёт» за экран радиогоризонта, бортовая инерциально-навигационная система с большой долей вероятности выведет ЗУР в тот сектор воздушного пространства, откуда цель будет самостоятельно захвачена активной радиолокационной головкой самонаведения. Но такой метод более-менее эффективен лишь против тактической авиации; к примеру, израильских F-16I «Sufa», выполняющих «скачок» на высоту 5—7 км для запуска планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B SDB. В отношении же летящих в режиме следования рельефу местности тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER данная методика полностью контрпродуктивна.
Здесь в дело вступает второй фактор — целеуказание от сторонних источников радиолокационной и радиотехнической информации воздушного базирования, которые будут предоставлять расчёту С-350 «Витязь» полноценную символьно-графическую информацию о тактической воздушной обстановке в тех низковысотных участках воздушного пространства, которые находятся вне зоны обзора радаров 50Н6А. Данными источниками могут быть как самолёты ДРЛОиУ А-50У и А-100, так и многофункциональные истребители Су-35С, передающие радиолокационную информацию от радаров «Шмель» и «Ирбис» на автоматизированные системы управления зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» с дальнейшей ретрансляцией на пункты боевого управления ЗРК С-350 «Витязь» по защищённому дециметровому радиоканалу связи.
Но на современных ТВД, где всегда присутствует риск наведения мощных радиоэлектронных помех на сетецентрические каналы связи/обмена данными (включая целеуказание) либо вероятность отвлечения самолётов РЛДН на другие операционные направления, расчёту/расчётам ЗРК необходимо быть уверенным в наиболее полном индивидуальном технологическом оснащении своего дивизиона или полка. Без унификации радаров 50Н6А с универсальными вышками типа 40В6МД или их более легковесными вариантами для обеспечения полуторакратного увеличения дальности радиогоризонта, а также расширения боевых возможностей в районах со сложным рельефом местности и лесным ландшафтом, о коренных преимуществах «Витязя» перед зенитно-ракетным полком С-400 «Триумф» можно будет вести длительную полемику, тем более что для последних уже давно разработаны строенные транспортно-пусковые модули, в которых также могут размещаться зенитные ракеты типа 9М96/ДМ.
Источники информации:
http://bastion-karpenko.narod.ru/Vityz_01.html
http://dfnc.ru/c106-technika/vse-rossijskie-zenitno-raketnye-sistemy-s-300v-budut-modernizirovany-k-2018-godu/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/su_polyana-d4m1.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html
Ни для кого не секрет, что фундаментальными элементами в составе ЗРК С-350А являются сверхманевренные зенитные управляемые ракеты 9М96 и 9М96ДМ (9М96Е и 9М96Е2 в экспортном исполнении), оснащённые активными радиолокационными головками самонаведения и двухрядными «газодинамическими поясами» поперечного управления. Одновременное задействование на подлётном участке траектории высокоточного активного радиолокационного наведения и газодинамических рулей обеспечивает реализацию перехвата маневрирующих малоразмерных баллистических целей в режиме «hit-to-kill» (кинетического поражения методом прямого попадания), либо в режиме оптимизации разлёта осколков в случае незначительного промаха (для этого используется бортовая компьютеризированная система многоточечного инициирования боевой части, БЦВМ которой согласовывает информацию радиовзрывателя с эталонными данными о скорости разлёта осколков). Более того, для самостоятельного обнаружения и устойчивого «захвата» сверхмалоразмерных высокоскоростных целей с эффективной отражающей поверхностью менее 0,02 кв. м, АРГСН ракет семейства 9М96 должна отличаться наличием гетеродина с меньшим уровнем шума, нежели у осцилляторов зенитных ракет семейства 48Н6Е2. Акцент на внедрение «малошумящего гетеродина» также был сделан при разработке модернизированной полуактивной радиолокационной ГСН для зенитной управляемой ракеты MIM-104E GEM-T
Как видим, частичная неготовность машиностроительного конструкторского бюро «Факел» к разработке и программированию некоторых радиоэлектронных узлов столь наукоёмкого изделия привела к тому, что выработанные алгоритмы работы АРГСН опытных образцов 9М96Е2 оказались «сырыми» и не позволяли на длительный период времени «захватывать» воздушные объекты по целеуказанию от РПН 92Н6Е зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и радиолокационных обнаружителей «Фуркэ-2» корабельных ЗРК «Редут». К сожалению, подобная картина наблюдалась на протяжении более чем 7 лет (с момента первых натурных испытаний 9М96Е в 2011 году и вплоть до недавнего заявления генерал-лейтенанта Ю. Грехова о скорой поставке в одну из строевых частей ВКС ЗРК С-350), которые были использованы специалистами «Факела» и «Авангарда» для доводки программно-аппаратной составляющей ГСН.
И вот, когда тернистый путь доведения до ума электронной «начинки» зенитных ракет 9М96/ДМ оказался позади (если верить данным Минобороны), можно с определённой долей уверенности утверждать, что перед противоракетными компонентами Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России впервые в истории развития отечественных зенитно-ракетных средств 3-го и 4-го поколений откроется возможность уничтожения сверхманевренных воздушных целей, оперирующих за пределами радиогоризонта (вне зоны обзора дивизионной многофункциональной РЛС обнаружения, сопровождения и целеуказания 50Н6А комплекса С-350 «Витязь», радара подсвета 92Н6 комплекса С-400, а также корабельных радиолокационных станций типов «Полимент» и «Фуркэ-2» корабельного ЗРК «Редут»). Что ещё более важно, с мёртвой точки наконец сдвинется вопрос ликвидации «мёртвых воронок» над позициями ЗРК, который сегодня обрёл актуальность применительно к ЗРК С-300ПМУ-2 и «Бук-М2», а также ЗРСК «Тор-М2У» (на фоне появления новых средств воздушного нападения, атакующих под углом 75 и более градусов).
Демонстратор зенитной управляемой ракеты большой дальности 9М96Е2 в ТПК
И всё это благодаря применению активного радиолокационного наведения. Справедливости ради стоит отметить, что с 2014 года активными радиолокационными головками самонаведения стали оснащать сверхдальнобойные ракеты-перехватчики 9М82МВ, вошедшие в боекомплекты модернизированных зенитно-ракетных систем С-300В4, но их маневренные возможности (ввиду отсутствия газодинамических двигателей поперечного управления) примерно в 2 раза уступают аналогичным показателям ЗУР семейства 9М96/ДМ. В то время как 9М82МВ способна при маневрировании реализовать перегрузку в 30 ед. в течение десятых долей секунды (за счёт использования аэродинамических рулей), 9М96Е2/ДМ «выжимает» все 60—65 ед. буквально за сотые доли секунды). Следовательно, ЗУР 9М96ДМ является куда более адаптированным инструментом для уничтожения выполняющих интенсивные противозенитные манёвры средств воздушно-космического нападения.
Возвращаясь к анализу индивидуальных противовоздушных качеств зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь», отметим, что первоочередное внимание необходимо обратить на его радиолокационную архитектуру (включая конфигурацию размещения антенных постов). И здесь мы видим достаточно противоречивую картину. С одной стороны, обнаружение, трассовое сопровождение и захват на точное автосопровождение 16 наиболее приоритетных целей производится посредством двух автоматизированных многофункциональных АФАР-радаров X-диапазона 50Н6А, способных работать как в секторном режиме, так и в режиме кругового обзора и целеуказания для всеракурсного отражения массированных ракетных ударов. При этом наличие ракет 9М96ДМ с АРГСН позволяет максимально разгрузить вычислительные мощности каждого радара 50Н6А и пункта боевого управления 50К6А в момент перехода первых из инерциального режима с радиокоррекцией в режим самонаведения. С другой — ни в одном компетентном источнике по сей день нет информации об интеграции в дивизионный комплект «Витязя» универсальных вышек для подъёма антенных постов с радарами 50Н6А на высоту более 30 метров. Вывод: воздушные объекты с высотой полёта около 20 м будут обнаруживаться радарами «Витязя» на расстоянии 24—25 км, в то время как РПН 92Н6Е «четырёхсотки» смогут зафиксировать аналогичные цели на удалении 38 км. У осведомлённых читателей может возникнуть вполне адекватный вопрос: для чего «Витязям» «расширенный» радиогоризонт, когда есть ракеты-перехватчики 9М96ДМ, способные работать по загоризонтным целям?
Многофункциональная РЛС 50Н6А комплекса «Витязь» и ЗУР 9М96Е2/ДМ
Для ответа на него необходимо понимать, что загоризонтная работа любой современной зенитно-ракетной системы средней/большой дальности обусловлена двумя основными факторами.
В первую очередь это хотя бы единократное появление цели над кромкой радиогоризонта на период времени, позволяющий выполнить «стрельбовому» радару (МРЛС) и расчёту ЗРК завязку трассы цели, её «захват» и пуск зенитной ракеты. Даже если цель вновь «нырнёт» за экран радиогоризонта, бортовая инерциально-навигационная система с большой долей вероятности выведет ЗУР в тот сектор воздушного пространства, откуда цель будет самостоятельно захвачена активной радиолокационной головкой самонаведения. Но такой метод более-менее эффективен лишь против тактической авиации; к примеру, израильских F-16I «Sufa», выполняющих «скачок» на высоту 5—7 км для запуска планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B SDB. В отношении же летящих в режиме следования рельефу местности тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER данная методика полностью контрпродуктивна.
Здесь в дело вступает второй фактор — целеуказание от сторонних источников радиолокационной и радиотехнической информации воздушного базирования, которые будут предоставлять расчёту С-350 «Витязь» полноценную символьно-графическую информацию о тактической воздушной обстановке в тех низковысотных участках воздушного пространства, которые находятся вне зоны обзора радаров 50Н6А. Данными источниками могут быть как самолёты ДРЛОиУ А-50У и А-100, так и многофункциональные истребители Су-35С, передающие радиолокационную информацию от радаров «Шмель» и «Ирбис» на автоматизированные системы управления зенитно-ракетными бригадами «Поляна-Д4М1» с дальнейшей ретрансляцией на пункты боевого управления ЗРК С-350 «Витязь» по защищённому дециметровому радиоканалу связи.
Но на современных ТВД, где всегда присутствует риск наведения мощных радиоэлектронных помех на сетецентрические каналы связи/обмена данными (включая целеуказание) либо вероятность отвлечения самолётов РЛДН на другие операционные направления, расчёту/расчётам ЗРК необходимо быть уверенным в наиболее полном индивидуальном технологическом оснащении своего дивизиона или полка. Без унификации радаров 50Н6А с универсальными вышками типа 40В6МД или их более легковесными вариантами для обеспечения полуторакратного увеличения дальности радиогоризонта, а также расширения боевых возможностей в районах со сложным рельефом местности и лесным ландшафтом, о коренных преимуществах «Витязя» перед зенитно-ракетным полком С-400 «Триумф» можно будет вести длительную полемику, тем более что для последних уже давно разработаны строенные транспортно-пусковые модули, в которых также могут размещаться зенитные ракеты типа 9М96/ДМ.
Источники информации:
http://bastion-karpenko.narod.ru/Vityz_01.html
http://dfnc.ru/c106-technika/vse-rossijskie-zenitno-raketnye-sistemy-s-300v-budut-modernizirovany-k-2018-godu/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vsk/su_polyana-d4m1.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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