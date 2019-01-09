Суперкалибр

Неназванный источник в российском ОПК неофициально сообщил ТАСС 8 января, что в России ведутся работы над новой версией знаменитой уже КРМБ "Калибр" 3М14, названной "Калибр-М". Работы ведутся в рамках действующей госпрограммы вооружения (ГПВ-2027), и новая КР будет передана на вооружение до ее окончания. Сообщаются следующие детали: "Калибр-М" будет иметь дальность "более 4,5 тыс. км", нести как обычную, так и специальную БЧ (тут нет изменений, и нынешний тоже может, конечно), и вес обычной БЧ будет серьезно увеличен, "приблизится к 1 тонне". Предназначена она будет "для вооружения крупных надводных кораблей класса фрегат и выше, а также атомных подводных лодок". Если все это не является дезинформацией (а скорее всего, нет, потому что создание подобной КР вполне логично), то можно попробовать оттолкнуться от этих скудных данных и порассуждать немного.Что до роста дальности почти вдвое (обычный неядерный "Калибр" тоже, как сообщают, имеет дальность до 2600 км, а ядерный летает дальше, по разным сведениям, на 3, 3,3 или 3,5 тыс. км), то данный шаг абсолютно логичен и укладывается в общую линию развития отечественных КР большой дальности. У авиационных КР сейчас самыми лучшими по ТТХ и у нас, и в мире, являются неядерная КР большой дальности Х-101 с дальностью 4500 км, ее ядерная "сестра" Х-102 с дальностью 5500 км, а также их пока официально только неядерный "отпрыск", КР "средней" дальности Х-50 (она же Х-СД, "изделие 715") с дальностью до 3000 км (есть сведения о 1700 км, возможно, речь о разных версиях с разной массой БЧ). Х-101/102 имеют, по открытым источникам, массу 2200-2400 кг (неядерная, конечно, тяжелее), длину 7,45 м и максимальный диаметр 74 2мм. Скорее, речь вести надо о максимальной ширине корпуса ввиду "уплощенной" угловатой формы его у данных авиационных КР, которые, в отличие от морских и сухопутных, не ограничены габаритом ТПК или торпедного аппарата, которому должны соответствовать по форме и калибру.Скорее всего, на такие же примерно массу и габариты мы можем рассчитывать и у "Калибра-М", но с учетом необходимости сохранять цилиндрическую форму корпуса. Даже на несколько большую массу и габариты, ведь ракета вынуждена стартовать с поверхности воды или из-под воды, а значит, требуется ТСУ — твердотопливный стартовый ускоритель, и не только он. Причем диаметр и будет примерно такой, потому что ракета будет ограничена стандартами как надводной вертикальной пусковой установки, модулей УКСК 3С14, так и подводной — СМ-346, которые установлены на подводных крейсерах проекта 885 (885М), а также, по модернизации, на проекте 949А будут устанавливаться такие же ШПУ. И как раз диаметр 72 см тут будет тем пределом, за который перейти нельзя, под такой диаметр рассчитаны обе эти пусковые установки, в частности, под диаметр ТПС — транспортно-пускового стакана в 0,72 м, для сверхзвуковой ПКР 3М55 "Оникс" она рассчитана, плюс зазор. Длина ТПС составляет почти 9 м, это, очевидно, будет и максимальным пределом для "Калибра-М" вместе с ТСУ и по длине. Вероятно, и новейшая гиперзвуковая ПКР 3М22 "Циркон" также под такой же диаметр стакана и длину рассчитана. Но, конечно, с запуском "Калибра-М" через торпедные аппараты придется распрощаться — в 533 мм ТА он уже никак не поместится, в отличие от обычного "Калибра", и, очевидно, даже в 650 мм — тоже нет. Этим и объясняется уточнение, что новой ракетой будут оснащены только АПЛ и крупные надводные корабли.Интересным является также вопрос о том, будет ли создана сухопутная версия этой ракеты. Если оставить пока дискуссионный вопрос о реальной дальности КР наземного базирования комплекса "Искандер-М" 9М728 и 9М729 (аргументация российской и американской сторон по данным вопросам известна, а правда станет известна несколько позже), то весьма вероятно, что, в случае уже практически неминуемой "безвременной кончины" Договора РСМД, сухопутная версия "Калибра-М" также может быть создана. И тогда под прицелом крылатых "Искандеров" окажется вся Евразия, и не только она. Так что подобного шага российской стороны ожидать, наверное, возможно, но последует он только после создания морской версии КР "Калибр-М".Что до повышенной массы ГЧ данной КР, то у автора есть на этот счет следующие мысли. Возможно, после обработки массива имеющихся данных (а после использования в Сирии порядка четверти тысячи морских, сухопутных и авиационных КР данных у нас достаточно, равно как после американских и американо-англо-французских ударов) о поражающем действии против реальных целей имеющихся обычных БЧ весом 400-450 кг (и американских весом от 300 до 450 кг) стало ясно, что по ряду целей не то что примерно 300 кг БЧ КР "Тактикэл Томахок", чья очевидная слабость и для американцев теперь не тайна, но и более мощные 400-450 кг БЧ могут быть недостаточно мощными. И возникла нужда в создании более тяжелой БЧ. Но автору кажется, что такая версия БЧ "приближающаяся к тонне" не является той, которая будет на всех неядерных вариантах гипотетической "Калибр-М". Возможно, будет утяжеленный вариант уменьшенной в сравнении с заявленными 4500 км дальности, и обычный, скажем, с полутонной БЧ с различными вариантами оснащения (фугасной проникающей, кассетной и пр.). Ну и, разумеется, со специальной, полумегатонного или мегатонного класса. А возможно, источник ТАСС просто подпустил "дезы" в данном моменте — этого тоже ведь нельзя исключать.Итого мы, в теории, можем получить крылатую ракету массой вместе с ТСУ порядка 2,5-2,7 т, длиной порядка 8 м или более, диаметром корпуса вряд ли более 720 мм, возможно, с разными максимальными массами обычных БЧ. Хотя, безусловно, реальные характеристики ракеты могут оказаться совсем иными, да и в ходе разработки многое может измениться.А возможности подобных перспективных КРМБ по дальности поражения, конечно, впечатляют, можно от своих берегов весь континент и часть Африки "держать", а уж от берегов, скажем, Сирии — перспективы еще интереснее. Или от берегов Чукотки — в направлении США. У бомбардировщиков с Х-101/102, возможности, конечно, еще выше, особенно, если учесть недавние сообщения о том, что дальность этих КР также может в будущем возрасти. Как это может быть достигнуто? Возможно, реализуют мелькавший еще с начала 2000-х годов проект с оснащением их высокоэкономичными турбовинтовентиляторными двигателями или перейдут на еще более экономичные ТРДД, или же очередная смена топлива для КР позволит нарастить дальность, скажем, еще на 1-2 тыс. км. Вместе с тем, учитывая создаваемую в России наземную КР неограниченной дальности с ядерным реактивным двигателем, конечно, интересно, получит ли эта технология распространение и на флоте (в Дальней авиации, наверное, вряд ли). Но пока что и сам "Буревестник" еще не завершил и предварительных испытаний, так что рано еще мечтать о его развитии.Подождем. Также, конечно, интересно, каковы будут дальностные характеристики создаваемых в США перспективных КР морского и воздушного базирования. Пока что достоверных сведений нет, но есть оценки от 2,8 до 3,5-4 тыс. км. Подождем и ответного хода наших главных потенциальных "партнеров".