Стало известно, для чего России 30 танков Т-34 из Лаоса

Т-34 на одном из парадов в России

Поступили сообщения о том, что из Лаоса в Россию переданы сразу 30 танков Т-34, которые до недавнего времени продолжали стоять на вооружении армии этой страны, расположенной в Юго-Восточной Азии. Стало известно, что танки были доставлены морем в порт Владивостока.Из новой столицы Дальневосточного федерального округа три десятка «тридцатьчетвёрок» будут переправлены в Московскую область по железной дороге.С какой целью Россия приняла Т-34 у Лаоса?Эти танки, как сообщается, будут использоваться при съёмках исторических фильмов, для участия в парадах Победы, для обновления и расширения ряда экспозиций российских музеев. О передаче бронемашин советской постройки в прошлом году с лаосским коллегой договорился министр обороны России Сергей Шойгу.Особо подчёркивается, что танки «на ходу». Они находятся полностью в исправном состоянии. Что называется, «хоть сейчас в бой».По мнению ряда экспертов, включая непосредственно танкистов, Т-34 стал не просто настоящим символом Великой Отечественной (Второй мировой) войны, но и одним из лучших её танков.Сегодня немалое число таких машин находятся за рубежом, где, в основном представляют собой экспонаты музеев или памятники. Известны случаи нахождения танков Т-34 в частных коллекциях.