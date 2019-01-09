Появление беспилотника прервало работу аэропорта Хитроу (Лондон)

И это вы называете безопасностью?

В прошлом месяце британские СМИ сообщили о появлении беспилотника над районом аэропорта Гатвик (Гэтвик). Тогда более 30 часов работа аэропорта фактически была парализована, в дело пришлось вмешиваться военным. После инцидента заявили, что ничего подобного больше не повторится, так как «приняты дополнительные меры безопасности».Однако ситуация всё же повторилась. Теперь дрон появился над другим лондонским аэропортом – Хитроу. На несколько часов работа главной воздушной гавани Британии была прервана. В дело включились не только службы безопасности самого Хитроу, но и представители лондонской полиции. Была поставлена задача «любой ценой обеспечить безопасность работы аэропорта».На данный момент из Британии приходят сообщения о возобновлении приёма и отправки воздушных бортов из аэропорта Хитроу. При этом не сообщается, удалось ли осуществить перехват беспилотника, или его оператор сам увёл дрон от аэропорта.О задержании оператора беспилотника также не сообщается.Нужно отметить, что в районах аэропортов многих стран мира обычно задействована система, блокирующая несанкционированную работу БПЛА. При этом блокировка часто заложена в программное обеспечение самих дронов. Однако специалисты утверждают, что «при особом желании» эту блокировку можно обходить, что, судя по всему, и сделал тот, кто направил дрон в район Хитроу.В СМИ говорится о том, что появление БПЛА может быть связано с работой споттеров - тех, кто занимается съёмкой самолётов.Комментарий одного из британцев по поводу ситуации (на странице аэропорта в соцсети):