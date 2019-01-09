В Британии заявили о недостатке объёмов вооружений и боеприпасов

Мы потратили кучу денег на создание структуры сил, которая у нас уже есть. Мы используем её неэффективно. Нужно переформатировать сам подход к использованию сил и средств, включая авиационную составляющую.

Конкретных цифр в фунтах и долларах нет. Есть серьёзные стимулы. Мы говорим: «Ребята, вы должны использовать имеющиеся возможности более эффективно».

Ещё одна проблема – возникшие сложности в кооперации (Британии и США) в военно-технической отрасли. Резкая смена валютных курсов мешает исполнять обязательства по ранее заключенным контрактам.