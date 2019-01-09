В Британии заявили о недостатке объёмов вооружений и боеприпасов
В министерстве обороны Великобритании заявлено о недостаточных объёмах вооружения и боеприпасов «для противостояния крупным противникам». Такую трактовку позволил себе глава военного ведомства Соединённого королевства Гэвин Уильямсон. По его словам, запасов вооружения и боеприпасов (в первую очередь) ракет мало для ответа на современные вызовы.
При этом он же отметил, что Лондону «необходимо проконсультироваться со своими союзниками» по поводу наращивания объёмов оружия.
Для «консультаций» в США был отправлен директор по стратегическому планировании Уильям Джессет. По его словам, Британия планирует увеличивать оружейные запасы двумя способами.
Первый способ – увеличение финансирования, на что уже фактически пошёл парламент Соединённого королевства. Однако этот способ в Лондоне подвергли критике.
Джессет:
Исходя из этого, предложен второй способ: принятие стратегического документа, который определит нормы использования вооружений, снаряжения, боеприпасов военнослужащими британской армии.
Джессет:
При этом отмечены проблемы, которые непосредственно с британской армией не связаны. Речь идёт о рассмотрении брекзита, а также о том, что в США никак не могут определиться с новым главой Пентагона. Оба этих фактора не дают Лондону полноценной возможности распределить средства, например, на наращивание ракетной составляющей.
Накануне британские СМИ опубликовали сводку о том, сколько средств инвесторы вывели из Британии после сообщений о скором брекзите. Оказалось, что речь идёт о колоссальной сумме – 1 трлн долларов.
Джессет:
При этом он же отметил, что Лондону «необходимо проконсультироваться со своими союзниками» по поводу наращивания объёмов оружия.
Для «консультаций» в США был отправлен директор по стратегическому планировании Уильям Джессет. По его словам, Британия планирует увеличивать оружейные запасы двумя способами.
Первый способ – увеличение финансирования, на что уже фактически пошёл парламент Соединённого королевства. Однако этот способ в Лондоне подвергли критике.
Джессет:
Мы потратили кучу денег на создание структуры сил, которая у нас уже есть. Мы используем её неэффективно. Нужно переформатировать сам подход к использованию сил и средств, включая авиационную составляющую.
Исходя из этого, предложен второй способ: принятие стратегического документа, который определит нормы использования вооружений, снаряжения, боеприпасов военнослужащими британской армии.
Джессет:
Конкретных цифр в фунтах и долларах нет. Есть серьёзные стимулы. Мы говорим: «Ребята, вы должны использовать имеющиеся возможности более эффективно».
При этом отмечены проблемы, которые непосредственно с британской армией не связаны. Речь идёт о рассмотрении брекзита, а также о том, что в США никак не могут определиться с новым главой Пентагона. Оба этих фактора не дают Лондону полноценной возможности распределить средства, например, на наращивание ракетной составляющей.
Накануне британские СМИ опубликовали сводку о том, сколько средств инвесторы вывели из Британии после сообщений о скором брекзите. Оказалось, что речь идёт о колоссальной сумме – 1 трлн долларов.
Джессет:
Ещё одна проблема – возникшие сложности в кооперации (Британии и США) в военно-технической отрасли. Резкая смена валютных курсов мешает исполнять обязательства по ранее заключенным контрактам.
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