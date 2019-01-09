В США испытали гиперзвуковые снаряды с помощью корабельного орудия

В 2016 году ракетный эсминец DDG-87 USS Mason выпустил три ракеты по 2-м предполагаемым крылатым ракетам иранского производства, применённых хуситами в Красном море. В итоге это привело к многомиллионному ущербу.

В издании USNI News сообщается о том, что военно-морскими силами США были проведены испытания гиперзвукового оружия Ранее американские эксперты высказали оригинальное мнение: Пентагон попал в непростую ситуацию. Отмечено, что если раньше всю информацию в сфере разработок и испытания в США в области гиперзвука приходилось держать под грифом «секретно», то Россия «спутала карты», демонстрируя вполне открыто свои «гиперзвуковые» военные успехи. Поэтому Пентагон никак не определится с дальнейшей информационной стратегией в этой сфере. Мало того, не определился ещё и Трамп с главой самого Пентагона.Возвращаясь к публикации в упомянутом издании... Оказалось, что гиперзвуковые боеприпасы США применили в рамках испытаний во время летних учений ВМС – RIMPAC. В материале говорится, что основная задача, которая ставилась во время испытаний, была связана с проверкой возможностей эффективного использования палубного орудия 40-летней давности.Отмечается, что палубное орудие планируется переформатировать в недорогое, но эффективное оружие по борьбе с крылатыми ракетами и крупными дронами.В настоящее время для отражения угроз в виде крылатых ракет в ВМС США, как заявлено, используется ракетная комбинация Evolved Seasparrow, Rolling Airframe и Standard Missile 2. Главная обозначенная проблема – дороговизна использования такой комбинации.Один из примеров, который приводится изданием:Отмечается, что вместо ракет, стоимость которых составляет миллионы долларов, можно эффективно использовать на флоте гиперзвуковые снаряды, выпуская их из имеющихся палубных орудий. Стоимость таких выстрелов оценивается в десятки раз ниже стоимости применения упомянутых выше ракет.