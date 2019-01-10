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Новые прорывные проекты России

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Все мы уже привыкли к тому, что прогнозы относительно дальнейшего развития России, которые делаются как у нас, так и за рубежом, как правило, имеют пессимистический характер. Согласно этим апокалиптическим прогнозам, наша страна погрузится в пучину демографического упадка, экономической и технологической деградации, а также заката демократии и возврата к тоталитарному режиму. По мнению отдельных "экспертов", возврат к тоталитаризму уже состоялся.

Однако этот набор «ужастиков» зачастую не подкрепляется никакими объективными фактами.


Несмотря на такие пессимистические взгляды, авторы «Время-вперёд!» по традиции посвящают первый январский выпуск тем позитивным изменениям, которые ожидают Россию в 2019 году, с последующей их оценкой. Помимо этого, даётся краткий обзор воплощённых в реальность позитивных изменений годичной давности.

Какие крупнейшие проекты будут запущены и реализованы в наступившем году в таких значимых для нашей страны отраслях как транспорт и энергетика, космос, техника и вооружение, социальная сфера? Смотрите видео «Что ждёт Россию в 2019 году. Позитивный прогноз»



Для справки: в первые дни наступившего года Россия ввела в эксплуатацию терминал для принятия газовоза с СПГ в Калининградской области, сводя к нулю зависимость от стран-транзитёров. Также Россия завершила разработку стыковочной системы для МКС, отказавшись от украинских комплектующих.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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