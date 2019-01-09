Сенат США заблокировал закон о санкциях в отношении РФ, Сирии и Ирана
Американские сенаторы не поддержали законопроект под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», предусматривающий введение санкций против Сирии, а также против стран, оказывающих поддержку Дамаску, передает РИА Новости.
Перед голосованием сенаторы-демократы заявили, что вообще не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение «шатдауна». В результате за документ проголосовали только 56 законодателей при необходимых 60 голосах. После этого республиканцы внесли законопроект на новое рассмотрение.
Данный документ предполагает законодательное закрепление санкций против Сирии (сейчас их вводит и отменяет президент по своему усмотрению), а также введение новых ограничений в отношении России и Сирии, оказывающих военную и иную поддержку Дамаску.
В законопроекте Россия наряду с Сирией и Ираном фактически обвиняется в нанесении ударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов, воспрепятствовании доставке гумпомощи.
Напомним, ряд федеральных министерств США в настоящее время из-за отсутствия бюджета работают с ограничениями: Дональд Трамп требует от Конгресса $5,6 млрд. на возведение стены на границе с Мексикой.
Накануне президент выступил с обращением к американцам, заявив, что все граждане США «страдают от нелегальной иммиграции».
По его словам, «шатдаун» правительства прекратится в ближайшие дни после его новой встречи с конгрессменами, от которых он требует принятия закона о расходах, направленного на защиту южной границы США.
Трамп выразил уверенность, что «мексиканская» стена «быстро себя окупит», поскольку перекроет доставку в Соединенные Штаты огромного количества наркотиков, стоимость которых превышает $500 млрд. в год. «Это гораздо больше, чем 5,6 млрд., запрошенных у Конгресса на строительство стены», – добавил он.
Перед голосованием сенаторы-демократы заявили, что вообще не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение «шатдауна». В результате за документ проголосовали только 56 законодателей при необходимых 60 голосах. После этого республиканцы внесли законопроект на новое рассмотрение.
Данный документ предполагает законодательное закрепление санкций против Сирии (сейчас их вводит и отменяет президент по своему усмотрению), а также введение новых ограничений в отношении России и Сирии, оказывающих военную и иную поддержку Дамаску.
В законопроекте Россия наряду с Сирией и Ираном фактически обвиняется в нанесении ударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов, воспрепятствовании доставке гумпомощи.
Напомним, ряд федеральных министерств США в настоящее время из-за отсутствия бюджета работают с ограничениями: Дональд Трамп требует от Конгресса $5,6 млрд. на возведение стены на границе с Мексикой.
Накануне президент выступил с обращением к американцам, заявив, что все граждане США «страдают от нелегальной иммиграции».
По его словам, «шатдаун» правительства прекратится в ближайшие дни после его новой встречи с конгрессменами, от которых он требует принятия закона о расходах, направленного на защиту южной границы США.
Трамп выразил уверенность, что «мексиканская» стена «быстро себя окупит», поскольку перекроет доставку в Соединенные Штаты огромного количества наркотиков, стоимость которых превышает $500 млрд. в год. «Это гораздо больше, чем 5,6 млрд., запрошенных у Конгресса на строительство стены», – добавил он.
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