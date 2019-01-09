На Украине заявили, что страна не сможет стать 30-м членом НАТО

Если будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Альянс рассматривает кроме Македонии ещё три страны. Среди них – Босния и Герцеговина, Грузия и Украина как те страны, которые готовы и готовятся стать членами НАТО.

Украинский посол при Североатлантическом военном блоке Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов Украины рассказал о своих соображениях на предмет того, когда страну могут принять в состав НАТО.Пристайко заявил, что ему точно известно о невозможности стать 30-м членом Североатлантического альянса, так как этот порядковый номер, по сути, «забронирован» за Македонией.Напомним, что на данный момент большинство македонцев выступают против вхождения в НАТО, но когда в последний раз это мешало натовским функционерам втянуть интересующую их страну в военный блок?.. Единственное, что мешает в случае с Македонией, - позиция другого члена НАТО – Греции. В Афинах заявляют, что не поддержат принятие Македонии до тех пор, пока страна не сменит название.Пристайко заявил, что Украина может стать «31-м или 32-м членом НАТО».Из заявления украинского посла:Нужно напомнить, что в марте прошлого года Украине сообщили, что признают за ней статус «страны-аспиранта», который говорит о «возможности вступления НАТО в будущем».Между тем, в самом НАТО «позитива» Пристайко по поводу того, что Украина станет 31-м или 32-м членом, не разделяют. Принять Украину в нынешнем виде – значит, автоматически признать, что ни Крым, ни Донбасс ей не принадлежат. Да и само принятие Украины с её огромными проблемами по всем направлениям – от политики до экономики – в интересы функционеров НАТО сегодня явно не входит. Держать морковку перед носом в виде постоянных обещаний – совсем другое дело.Тем временем, Пристайко рассказал о планах НАТО ввести очередной корабль в Чёрное море.