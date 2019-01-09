Украинцев ждёт новое повышение цен на газ

Украинским властям удалось восстановить стабильность и рост после тяжелого экономического кризиса 2014-2015 годов. Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами,

Правительство Украины в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15%, а с 2020 года стоимость природного топлива для украинцев будет полностью соответствовать рыночной, передает РИА Новости сообщение Международного валютного фонда (МВФ).говорится в докладе, посвященном экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ.В документе, в том числе отмечается, что улучшение функционирования газового рынка на Украине будет во многом зависеть от либерализации цен на природное топливо.В качестве первого шага к такой либерализации Киев «принял постановление о повышении оптовой цены для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и дополнительно на 15% с 1 мая текущего года», отмечается в документе.По данным авторов доклада, тарифы на газ для населения полностью достигнут рыночного значения в 2020 году.Напомним, либерализация цен на газ является одним из главных условий МВФ для выдачи Украине очередного транша помощи по упомянутой выше программе. С 2016 года цены на него привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два прошедших года цены не него значительно выросли, однако Киев тарифы так и не пересматривал. Зато осенью 2018 года правительство утвердило новый тариф для населения, согласно которому цена на газ выросла на 23,5% – до 8,5 тыс. грн. за тысячу кубов.При этом многие украинские политики и эксперты не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато масштабными социальными последствиями.