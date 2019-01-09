На Украине жестоко убит 28-летний россиянин

Департамент полиции Днепропетровской области Украины распространил информацию о жестоком убийстве российского гражданина. По последним данным, убийство произошло 6 января в городе Кривой Рог. Отмечено, что убит россиянин был во время совместного употребления спиртных напитков и вспыхнувшей ссоры с украинцем.В материале говорится, что гражданин России получил в общей сложности около 60 ножевых ранений (в том число в область грудной клетки), вследствие чего скончался.Обращает на себя внимание следующий факт: погибшему было 28 лет. Однако на Украине действует законодательная мера, которая запрещает въезд в страну российским мужчинам в возрасте до 60 лет. Каким образом россиянин оказался в Днепропетровской области, в каком статусе там пребывал, и как ему удалось обойти действующий запрет на въезд, не сообщается.Также обращает на себя внимание отсутствие бутылок из-под спиртных напитков на месте обнаружения тела убитого россиянина. Это в определённом роде ставит под сомнение заявление о "ссоре во время распития алкоголя".Местные новостные порталы сообщают, что личность убийцы установлена. Это 40-летний местный житель, который ранее был судим. Ему грозит (или не грозит?..) до 15 лет лишения свободы.Портал Первый городской пишет, что убийство произошло после того, как молодой человек якобы ударил супругу 40-летнего местного жителя и оскорбительно высказался о религии.