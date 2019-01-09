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Стало известно, какие испытания проводились на авианосце "Ляонин"

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Китайский авианосец «Ляонин» (построен в СССР на верфи Николаева) после 12-дневных испытаний вернулся в порт города Далянь. Напомним, что в Даляне «Ляонин» проходит через модернизацию. Авианосец выходил в Жёлтое море, как первоначально сообщалось в китайских СМИ, для тренировок взлётов и посадок самолётов палубной авиации.

Стало известно, какие испытания проводились на авианосце "Ляонин"



Теперь заявлено, что взлётно-посадочные тренировки на «Ляонине» не проводились. Основное же назначение испытаний – проверка режимов работы бортовых систем, в том числе нового оборудования, которое на бывший советский авианосец установлено на судоремонтном заводе в городе Далянь.

В сообщении китайских СМИ говорится, что на авианосце ВМС НОАК проведена модернизационная работа силовой установки. Причина, как сообщается, состояла в том, что, как и его российский собрат "Адмирал Кузнецов", "Ляонин" сильно дымил. Теперь эта проблема, если верить сообщениям СМИ, решена.

А несколько дней назад американское издание научно-технического характера "Next Big Future" выдало материал, в котором утверждалось, что России теперь придётся просить у Китая помощи в ремонте своего единственного авианосца. В статье было заявлено, что в обмен Китай якобы может получить от России технологии. Эта публикация была опровергнута российскими официальными лицами, отметившими, что зарубежной помощи при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ОСК не потребуется.
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