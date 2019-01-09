Стало известно, какие испытания проводились на авианосце "Ляонин"
Китайский авианосец «Ляонин» (построен в СССР на верфи Николаева) после 12-дневных испытаний вернулся в порт города Далянь. Напомним, что в Даляне «Ляонин» проходит через модернизацию. Авианосец выходил в Жёлтое море, как первоначально сообщалось в китайских СМИ, для тренировок взлётов и посадок самолётов палубной авиации.
Теперь заявлено, что взлётно-посадочные тренировки на «Ляонине» не проводились. Основное же назначение испытаний – проверка режимов работы бортовых систем, в том числе нового оборудования, которое на бывший советский авианосец установлено на судоремонтном заводе в городе Далянь.
В сообщении китайских СМИ говорится, что на авианосце ВМС НОАК проведена модернизационная работа силовой установки. Причина, как сообщается, состояла в том, что, как и его российский собрат "Адмирал Кузнецов", "Ляонин" сильно дымил. Теперь эта проблема, если верить сообщениям СМИ, решена.
А несколько дней назад американское издание научно-технического характера "Next Big Future" выдало материал, в котором утверждалось, что России теперь придётся просить у Китая помощи в ремонте своего единственного авианосца. В статье было заявлено, что в обмен Китай якобы может получить от России технологии. Эта публикация была опровергнута российскими официальными лицами, отметившими, что зарубежной помощи при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ОСК не потребуется.
Теперь заявлено, что взлётно-посадочные тренировки на «Ляонине» не проводились. Основное же назначение испытаний – проверка режимов работы бортовых систем, в том числе нового оборудования, которое на бывший советский авианосец установлено на судоремонтном заводе в городе Далянь.
В сообщении китайских СМИ говорится, что на авианосце ВМС НОАК проведена модернизационная работа силовой установки. Причина, как сообщается, состояла в том, что, как и его российский собрат "Адмирал Кузнецов", "Ляонин" сильно дымил. Теперь эта проблема, если верить сообщениям СМИ, решена.
А несколько дней назад американское издание научно-технического характера "Next Big Future" выдало материал, в котором утверждалось, что России теперь придётся просить у Китая помощи в ремонте своего единственного авианосца. В статье было заявлено, что в обмен Китай якобы может получить от России технологии. Эта публикация была опровергнута российскими официальными лицами, отметившими, что зарубежной помощи при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ОСК не потребуется.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter