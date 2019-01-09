Плакаты в Таллине разделили эстонцев и русских на остановках транспорта
На остановке общественного транспорта Хобуяама в центре Таллинна в ночь на понедельник появились плакаты, призывающие эстонцев стоять отдельно от русских, сообщает издание Limon.ee.
На плакатах указаны номера телефонов, по которым следует звонить, если у кого-то появятся вопросы. Вопросы, естественно, появлялись.
То же самое рассказывали и на русском языке с заменой слова «эстонцы» на «русские».
«Рекламная» акция вызвала бурную реакцию в соцсетях.
Депутат Европарламента от правящей Центристской партии Яна Тоом:
В самой партии «Эстония-200» пояснили, что целью их акции стало намерение разрешить проблему, с которой политики не могут справиться уже 28 лет.
По словам председателя правления партии Кристины Каллас, расколотое общество – это реальная проблема Эстонии: «Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные каналы по телевизору. И если это – не раскол общества, то как тогда это называть?».
Она отметила, что «Эстония-200» хочет решить эту проблему путем создания единой системы школ, коренной перестройки здравоохранения и реформ в социальной сфере. По ее словам, невозможно решать глобальные проблемы государства, пока не будет разрешен вопрос раскола общества.
Восьмого января плакаты были заменены на новые. Они призывают эстонцев и русских ходить «вместе в одну школу», а также проводить время «на одной вечеринке».
Ранее «Эстония 200» называла одним из решений проблемы раскола общества перевод всех учеников из русских школ в учебные заведения с эстонским языком обучения.
На плакатах указаны номера телефонов, по которым следует звонить, если у кого-то появятся вопросы. Вопросы, естественно, появлялись.
Мы эстонцы должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине,отвечал автоответчик на другом конце провода.
То же самое рассказывали и на русском языке с заменой слова «эстонцы» на «русские».
«Рекламная» акция вызвала бурную реакцию в соцсетях.
Депутат Европарламента от правящей Центристской партии Яна Тоом:
Досадно, как легко люди ведутся на подобные рекламные трюки. Ясно и ежу, что это начало избирательной кампании, и авторы рекламы только того и ждут, что мы тут разоремся – ужас, куда смотрит Европа! Пошумим, пообсуждаем, а потом выскочит какая-нибудь фигня типа "Даёшь единую школу!".
В самой партии «Эстония-200» пояснили, что целью их акции стало намерение разрешить проблему, с которой политики не могут справиться уже 28 лет.
По словам председателя правления партии Кристины Каллас, расколотое общество – это реальная проблема Эстонии: «Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные каналы по телевизору. И если это – не раскол общества, то как тогда это называть?».
Она отметила, что «Эстония-200» хочет решить эту проблему путем создания единой системы школ, коренной перестройки здравоохранения и реформ в социальной сфере. По ее словам, невозможно решать глобальные проблемы государства, пока не будет разрешен вопрос раскола общества.
Восьмого января плакаты были заменены на новые. Они призывают эстонцев и русских ходить «вместе в одну школу», а также проводить время «на одной вечеринке».
Ранее «Эстония 200» называла одним из решений проблемы раскола общества перевод всех учеников из русских школ в учебные заведения с эстонским языком обучения.
- Использованы фотографии:
- https://www.vesti.ru
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