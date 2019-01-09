Плакаты в Таллине разделили эстонцев и русских на остановках транспорта

Мы эстонцы должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине,

Досадно, как легко люди ведутся на подобные рекламные трюки. Ясно и ежу, что это начало избирательной кампании, и авторы рекламы только того и ждут, что мы тут разоремся – ужас, куда смотрит Европа! Пошумим, пообсуждаем, а потом выскочит какая-нибудь фигня типа "Даёшь единую школу!".