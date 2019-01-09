Китай пытается догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия
На китайском телевидении вышел материал, в котором заявлено, что в фазу испытаний вошли двигатели с комбинированным циклом (ДКЦ) китайской разработки. Отмечается, что эти двигатели являются важнейшим шагом по созданию в КНР собственного гиперзвукового оружия.
В первую очередь китайские конструкторы собираются создать гиперзвуковой ударный дрон. Это подтверждает представитель инженерной академии Китая Лю Сичжоу в интервью Global Times.
Известно, что возглавляет работы над проектом Ван Хайфэн, специализирующийся на разработке двигателей для летательных аппаратов. Разработки ведутся на базе проектного центра компании Chengdu Aircraft Industrial. Ван Хайфэн ранее работал над созданием самолёта 5-го поколения J-20.
В китайских СМИ отмечается, что Россия ушла вперёд в области гиперзвуковых разработок. В первую очередь упоминается реализованный проект «Кинжал». Китай, как заявлено, готовится создать принципиально иное вооружение, в котором основная поражающая система будет интегрирована с беспилотником. При этом рассматривается вариант создания гиперзвукового дрона-бомбардировщика, который должен преодолевать любую систему ПВО-ПРО.
По сути, речь идёт о китайской попытке догнать Россию в области разработок гиперзвукового оружия. Разработками в этой сфере, как известно, занимаются и Соединённые Штаты Америки.
Новый двигатель, который испытывается в Китае, позволит, как отмечают специалисты в СМИ, развивать скорость до 6 М (6 звуковых скоростей). Это ниже скорости, которую способен развивать российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал».
Напомним, что носителем ракеты комплекса является МиГ-31. В РФ есть планы оснащать гиперзвуковыми ракетами и дальние бомбардировщики-ракетоносцы.
В первую очередь китайские конструкторы собираются создать гиперзвуковой ударный дрон. Это подтверждает представитель инженерной академии Китая Лю Сичжоу в интервью Global Times.
Известно, что возглавляет работы над проектом Ван Хайфэн, специализирующийся на разработке двигателей для летательных аппаратов. Разработки ведутся на базе проектного центра компании Chengdu Aircraft Industrial. Ван Хайфэн ранее работал над созданием самолёта 5-го поколения J-20.
В китайских СМИ отмечается, что Россия ушла вперёд в области гиперзвуковых разработок. В первую очередь упоминается реализованный проект «Кинжал». Китай, как заявлено, готовится создать принципиально иное вооружение, в котором основная поражающая система будет интегрирована с беспилотником. При этом рассматривается вариант создания гиперзвукового дрона-бомбардировщика, который должен преодолевать любую систему ПВО-ПРО.
По сути, речь идёт о китайской попытке догнать Россию в области разработок гиперзвукового оружия. Разработками в этой сфере, как известно, занимаются и Соединённые Штаты Америки.
Новый двигатель, который испытывается в Китае, позволит, как отмечают специалисты в СМИ, развивать скорость до 6 М (6 звуковых скоростей). Это ниже скорости, которую способен развивать российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал».
Напомним, что носителем ракеты комплекса является МиГ-31. В РФ есть планы оснащать гиперзвуковыми ракетами и дальние бомбардировщики-ракетоносцы.
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