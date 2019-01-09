МО РФ обсуждает вопрос увеличения серии фрегатов типа «Адмирал Горшков»
Российское военное ведомство и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжают обсуждать вопрос об увеличении серии кораблей типа «Адмирал Горшков» (проект 22350) с четырех до шести единиц, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.
По словам собеседника, речь идет об открытии кредитной линии. Этот вопрос находится в компетенции правительства РФ.
Другой отраслевой источник данную информацию подтвердил, однако отметил, что ему не известно, получил ли завод-изготовитель («Северная верфь») дополнительное финансирование.
Он рассказал, что изначально планировалось заложить не менее восьми фрегатов указанного проекта, однако затем их количество в программе до 2020 года сократили до шести, а в итоге заложили только четыре корабля.
До настоящего времени, несмотря на кулуарные разговоры, в планах гособоронзаказа нет двух единиц, добавил источник.
Напомним, в августе 2018 года гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что предприятие способно строить одновременно 8 кораблей проекта 22350.
Ранее бывший главком ВМФ Виктор Чирков отмечал, что российскому флоту необходимы по меньшей мере 18 фрегатов типа «Адмирал Горшков» и 36 корветов проекта 20380 (20385/20386).
Многоцелевые корабли проекта 22350 разработаны в Северном ПКБ. Их водоизмещение составляет 5 тыс. тонн, длина – 135 м, ширина – 16 м. Скорость – до 29 узлов, автономность – до 30 суток. Фрегат вооружен 16 ракетами «Калибр» либо «Оникс», а также зенитным комплексом «Полимент-Редут».
На смену проекту 22350 должен прийти проект 22350М, который среди судостроителей получил название «Супер-Горшков». В конце 2018 года Северное ПКБ получило заказ на эскизное проектирование обновленных кораблей. Работа должна быть закончена к ноябрю текущего года.
По словам собеседника, речь идет об открытии кредитной линии. Этот вопрос находится в компетенции правительства РФ.
Другой отраслевой источник данную информацию подтвердил, однако отметил, что ему не известно, получил ли завод-изготовитель («Северная верфь») дополнительное финансирование.
Он рассказал, что изначально планировалось заложить не менее восьми фрегатов указанного проекта, однако затем их количество в программе до 2020 года сократили до шести, а в итоге заложили только четыре корабля.
До настоящего времени, несмотря на кулуарные разговоры, в планах гособоронзаказа нет двух единиц, добавил источник.
Напомним, в августе 2018 года гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что предприятие способно строить одновременно 8 кораблей проекта 22350.
Ранее бывший главком ВМФ Виктор Чирков отмечал, что российскому флоту необходимы по меньшей мере 18 фрегатов типа «Адмирал Горшков» и 36 корветов проекта 20380 (20385/20386).
Многоцелевые корабли проекта 22350 разработаны в Северном ПКБ. Их водоизмещение составляет 5 тыс. тонн, длина – 135 м, ширина – 16 м. Скорость – до 29 узлов, автономность – до 30 суток. Фрегат вооружен 16 ракетами «Калибр» либо «Оникс», а также зенитным комплексом «Полимент-Редут».
На смену проекту 22350 должен прийти проект 22350М, который среди судостроителей получил название «Супер-Горшков». В конце 2018 года Северное ПКБ получило заказ на эскизное проектирование обновленных кораблей. Работа должна быть закончена к ноябрю текущего года.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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