МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по ДРСМД

Если это произойдёт завтра, то мы готовы и завтра. Мы хотим найти решение всех вопросов через диалог.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 9 января сообщил журналистам, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по вопросам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Рябков заявил, что правительство обеспокоено ситуацией вокруг ДРСМД, и отметил высокую вероятность выхода США из договора в ближайшее время.- сообщил замглавы внешнеполитического ведомства России.Также было отмечено, что Москва готова к проведению переговоров в любое удобное время для США:За последние годы со стороны Вашингтона прозвучало большое количество обвинений в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва, в свою очередь, выдвигает США встречные претензии по необходимости выполнению договора.По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО 4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что, если Россия не вернется к исполнению договора о РСМД в течение 60 дней, Вашингтон выйдет из соглашения.5 декабря Владимир Путин во время беседы с журналистами отметил, что Россия против расторжения ДРСМД, однако, если США выйдут из договора, будут приняты соответствующие меры.