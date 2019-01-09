США готовят санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"
Вашингтон готовит пакет санкций в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Соответствующие документы готовит Госдеп США, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.
Как пишет издание, американский Госдеп готовит введение ограничительных мер пока против двух компаний, участвующих в строительстве газопровода: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. При этом уточняется, что итальянская компания уже закончила свою работу и введение в отношении нее санкций, никак не отразится на ходе строительства, тогда как швейцарская Allseas является основным подрядчиком по укладке трубопровода по дну моря, именно ей принадлежат суда-трубоукладчики. Издание предупреждает, что введение против швейцарской компании санкций может негативно сказаться на строительстве газопровода в целом.
В немецком правительстве к угрозам Соединенных Штатов относятся с "большой озабоченностью", МИД Германии всеми способами пытается отвести угрозу от строительства газопровода, настаивая на том, что "Северный поток - 2" повысит энергетическую безопасность Европы.
Напомним, что Вашингтон пытается полностью остановить строительство газопровода, заявляя, что таким образом Россия пытается поставить Европу в экономическую зависимость. Вместо дешевого российского газа США предлагают перейти на американский сжиженный, доставляемый морским путем.
Ранее в российском "Газпроме" заявили, что при сохранении существующих темпов строительства и отсутствия внешних вмешательств газопровод "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года, когда истекает договор по транзиту газа через ГТС Украины.
Как пишет издание, американский Госдеп готовит введение ограничительных мер пока против двух компаний, участвующих в строительстве газопровода: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. При этом уточняется, что итальянская компания уже закончила свою работу и введение в отношении нее санкций, никак не отразится на ходе строительства, тогда как швейцарская Allseas является основным подрядчиком по укладке трубопровода по дну моря, именно ей принадлежат суда-трубоукладчики. Издание предупреждает, что введение против швейцарской компании санкций может негативно сказаться на строительстве газопровода в целом.
В немецком правительстве к угрозам Соединенных Штатов относятся с "большой озабоченностью", МИД Германии всеми способами пытается отвести угрозу от строительства газопровода, настаивая на том, что "Северный поток - 2" повысит энергетическую безопасность Европы.
Напомним, что Вашингтон пытается полностью остановить строительство газопровода, заявляя, что таким образом Россия пытается поставить Европу в экономическую зависимость. Вместо дешевого российского газа США предлагают перейти на американский сжиженный, доставляемый морским путем.
Ранее в российском "Газпроме" заявили, что при сохранении существующих темпов строительства и отсутствия внешних вмешательств газопровод "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года, когда истекает договор по транзиту газа через ГТС Украины.
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