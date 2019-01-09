ВМФ впервые использовал дроны для сопровождения группы кораблей
Впервые в истории ВМФ РФ беспилотные летательные аппараты были задействованы во время масштабного учения Северного флота для координации действий боевых кораблей, сообщают Известия.
По данным Минобороны, учение проводилось в Баренцевом море. После доработки данный метод будет внедряться на других флотах.
Сообщается, что группировка БЛА действовала в интересах 36-ти боевых кораблей СФ. Дроны непрерывно вели разведку морского района. Информация в режиме онлайн обрабатывалась автоматизированной системой управления. Объективная картина позволяла командованию флота и командирам кораблей оперативно принимать правильные решения. В том числе, своевременное обнаружение кораблей условного противника позволило обеспечить точность ракетных ударов.
Как отметил эксперт Дмитрий Болтенков, в настоящее время на Северном флоте развернут единственный в ВС РФ полк БЛА, в составе которого находятся аппараты «Форпост» и «Орлан-10». Специалисты полка разрабатывают тактические приемы использования дронов над акваторией моря.
По его словам, применение БЛА – это более дешевый способ координации действий кораблей, чем использование разведывательных самолетов, которые приходится «гонять» на тысячи километров.
ВМС США также экспериментируют с беспилотниками различных типов. Предпочтение отдается тем, что могут быть запущены с борта кораблей. Для этих целей используются малоразмерные дроны, такие как ScanEagle. Их запускают с помощью катапульт. Посадку осуществляют с помощью сетей и тросов. Также проводятся эксперименты с БЛА вертолетного типа.
По данным Минобороны, учение проводилось в Баренцевом море. После доработки данный метод будет внедряться на других флотах.
Сообщается, что группировка БЛА действовала в интересах 36-ти боевых кораблей СФ. Дроны непрерывно вели разведку морского района. Информация в режиме онлайн обрабатывалась автоматизированной системой управления. Объективная картина позволяла командованию флота и командирам кораблей оперативно принимать правильные решения. В том числе, своевременное обнаружение кораблей условного противника позволило обеспечить точность ракетных ударов.
Как отметил эксперт Дмитрий Болтенков, в настоящее время на Северном флоте развернут единственный в ВС РФ полк БЛА, в составе которого находятся аппараты «Форпост» и «Орлан-10». Специалисты полка разрабатывают тактические приемы использования дронов над акваторией моря.
По его словам, применение БЛА – это более дешевый способ координации действий кораблей, чем использование разведывательных самолетов, которые приходится «гонять» на тысячи километров.
ВМС США также экспериментируют с беспилотниками различных типов. Предпочтение отдается тем, что могут быть запущены с борта кораблей. Для этих целей используются малоразмерные дроны, такие как ScanEagle. Их запускают с помощью катапульт. Посадку осуществляют с помощью сетей и тросов. Также проводятся эксперименты с БЛА вертолетного типа.
- Использованы фотографии:
- ИА "Оружие России"
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