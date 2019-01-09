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ВМФ впервые использовал дроны для сопровождения группы кораблей

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Впервые в истории ВМФ РФ беспилотные летательные аппараты были задействованы во время масштабного учения Северного флота для координации действий боевых кораблей, сообщают Известия.

ВМФ впервые использовал дроны для сопровождения группы кораблей



По данным Минобороны, учение проводилось в Баренцевом море. После доработки данный метод будет внедряться на других флотах.

Сообщается, что группировка БЛА действовала в интересах 36-ти боевых кораблей СФ. Дроны непрерывно вели разведку морского района. Информация в режиме онлайн обрабатывалась автоматизированной системой управления. Объективная картина позволяла командованию флота и командирам кораблей оперативно принимать правильные решения. В том числе, своевременное обнаружение кораблей условного противника позволило обеспечить точность ракетных ударов.

Как отметил эксперт Дмитрий Болтенков, в настоящее время на Северном флоте развернут единственный в ВС РФ полк БЛА, в составе которого находятся аппараты «Форпост» и «Орлан-10». Специалисты полка разрабатывают тактические приемы использования дронов над акваторией моря.

По его словам, применение БЛА – это более дешевый способ координации действий кораблей, чем использование разведывательных самолетов, которые приходится «гонять» на тысячи километров.

ВМС США также экспериментируют с беспилотниками различных типов. Предпочтение отдается тем, что могут быть запущены с борта кораблей. Для этих целей используются малоразмерные дроны, такие как ScanEagle. Их запускают с помощью катапульт. Посадку осуществляют с помощью сетей и тросов. Также проводятся эксперименты с БЛА вертолетного типа.
Использованы фотографии:
ИА "Оружие России"
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