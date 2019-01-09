МИД РФ категорически исключил ввод российской армии в Афганистан

В рамках взаимодействия с правительством Афганистана, возможность введения российской армии на территорию этого государства даже не рассматривается

Россия не рассматривает и категорически исключает возможность введения российского военного контингента в Афганистан. Об этом в Нью-Йорке журналистам заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.По словам Рябкова, Россия не видит оснований для введения российских военнослужащих на территорию Афганистана и даже не рассматривает такой шаг. Он пояснил, что Москва и Кабул давно ведут сотрудничество в сфере безопасности и в настоящее время это сотрудничество уже перешло на новый, более высокий уровень.- заявил Рябков.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в Афганистане должны воевать страны-соседи этой страны - Россия, Пакистан и Индия.Напомним, что с 2001 года в Афганистане находится американский и НАТОвский военный контингент в количестве 14 тысяч человек. За время нахождения армии США количество территории, контролируемой запрещенной в России террористической организацией "Талибан", не только не уменьшилось, но и наоборот - увеличилось в несколько раз. Кроме этого, в последнее время усилилось влияние запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".