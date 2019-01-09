МО РФ увеличило финансирование неолимпийских видов спорта
С нынешнего года Минобороны РФ увеличит финансирование соревнований и тренировочных сборов. Военнослужащие, участвующие в таких неолимпийских видах спорта как перетягивание каната, военизированный кросс, плавание с автоматом и пр., будут также получать достойное материальное обеспечение, сообщают Известия.
До недавнего времени достойно оплачивались только мероприятия, связанные с олимпийскими видами спорта (входили в единый календарный план, утверждаемый Минспортом), а армейские финансировались по устаревшим нормам.
В первую очередь страдали от недостатка финансирования соревнования по военно-прикладным видам спорта в соединениях (частях), воинских вузах и кадетских корпусах. Но именно в этих чемпионатах участвуют молодые спортсмены, которые затем могут попасть в сборные РФ.
В военном ведомстве пояснили, что со вступлением в силу поправок «О Министерстве обороны РФ» у командования появилась возможность самостоятельно устанавливать нормы расходов на внутриармейские соревнования.
Так, по нормам, установленным в 2005 году, на питание для одного участника чемпионата (спартакиады) ВС РФ выделялось только 220 рублей в день (для сравнения, питание участников международных соревнований на территории РФ оплачивается в размере 500 рублей).
Теперь Минобороны разрабатывает новые нормы. При этом финансирование не должно выходить за пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомством на соответствующий год.
Как отметил эксперт Александр Перенджиев, спорт является важным элементом боевой подготовки военнослужащих, поэтому военно-прикладные виды нельзя финансировать по остаточному принципу. Офицеры и солдаты должны быть хорошо подготовлены физически. От этого, в том числе, зависит боеготовность вооруженных сил, добавил он.
До недавнего времени достойно оплачивались только мероприятия, связанные с олимпийскими видами спорта (входили в единый календарный план, утверждаемый Минспортом), а армейские финансировались по устаревшим нормам.
В первую очередь страдали от недостатка финансирования соревнования по военно-прикладным видам спорта в соединениях (частях), воинских вузах и кадетских корпусах. Но именно в этих чемпионатах участвуют молодые спортсмены, которые затем могут попасть в сборные РФ.
В военном ведомстве пояснили, что со вступлением в силу поправок «О Министерстве обороны РФ» у командования появилась возможность самостоятельно устанавливать нормы расходов на внутриармейские соревнования.
Так, по нормам, установленным в 2005 году, на питание для одного участника чемпионата (спартакиады) ВС РФ выделялось только 220 рублей в день (для сравнения, питание участников международных соревнований на территории РФ оплачивается в размере 500 рублей).
Теперь Минобороны разрабатывает новые нормы. При этом финансирование не должно выходить за пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомством на соответствующий год.
Как отметил эксперт Александр Перенджиев, спорт является важным элементом боевой подготовки военнослужащих, поэтому военно-прикладные виды нельзя финансировать по остаточному принципу. Офицеры и солдаты должны быть хорошо подготовлены физически. От этого, в том числе, зависит боеготовность вооруженных сил, добавил он.
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- https://pochta-polevaya.ru
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