В Польше задержали украинца с артиллерийским орудием
На польском пограничном пропускном пункте в районе села Дорогуск был задержан 22-летний гражданин Украины, пытавшийся провезти через границу гаубицу, сообщает сайт polskatimes.pl.
Сообщается, что инцидент произошел 4 января, элементы орудия были обнаружены польскими пограничниками в маркированных ящиках в грузовом автомобиле. По словам представителя Холмской районной прокуратуры, гражданин Украины знал, что перевозит и за что был задержан.
Следствие по данному делу ведет Холмская прокуратура, а также польское агентство внутренней безопасности.
Главный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил, что из-за конфликта на Донбассе значительно вырос нелегальный оборот оружия. На Украине было изъято огромное количество боевого оружия, вывезенного с Донбасса участниками конфликта.
В апреле 2017 года на пропускном пункте в Дорогуске были задержаны две гражданки Украины, перевозившие части корабельной зенитной установки АК-630.
Сообщается, что инцидент произошел 4 января, элементы орудия были обнаружены польскими пограничниками в маркированных ящиках в грузовом автомобиле. По словам представителя Холмской районной прокуратуры, гражданин Украины знал, что перевозит и за что был задержан.
Следствие по данному делу ведет Холмская прокуратура, а также польское агентство внутренней безопасности.
Главный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил, что из-за конфликта на Донбассе значительно вырос нелегальный оборот оружия. На Украине было изъято огромное количество боевого оружия, вывезенного с Донбасса участниками конфликта.
В апреле 2017 года на пропускном пункте в Дорогуске были задержаны две гражданки Украины, перевозившие части корабельной зенитной установки АК-630.
- Использованы фотографии:
- pro-poland.com
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