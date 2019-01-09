США пообещали не размещать военные базы на островах Южных Курил

В случае передачи Россией островов Японии, американские войска не будут там размещаться. На данном этапе таких планов нет

Соединенные Штаты не будут размещать свои военные базы на островах Южных Курил в случае передачи их Россией Японии, заявил командующий американской военной группировкой в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес на пресс-конференции в Токио.По словам командующего, у США на данный момент планов размещения военных баз на Южных Курилах нет.- заявил МартинесСогласно договору, заключенному между Японией и США в 1960 году, американская армия имеет возможность размещать военные базы на всей территории Японии, а японские силы самообороны обязаны их защищать в случае нападения. Однако размещение военных баз Вашингтон должен согласовывать с официальным Токио. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявил, что американские военные базы, развернутые в Японии, крайне важны для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке и никоим образом не угрожают безопасности России.Ранее японское правительство пообещало не выселять российских граждан, проживающих на островах Южных Курил, а также не требовать денежной компенсации с российских властей за годы "оккупации Северных территорий".Напомним, что между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Одним из условий его заключения Токио выдвигает возвращение Японии "Северных территорий", т.е. островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Российский МИД ранее заявил, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.