В США оценили «смертоносный» Т-90
В танковом мире, где всё большую популярность набирают «дорогие навороты», российский Т-90С стремится продемонстрировать сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский эксперт Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest.
Минобороны РФ в 2011 году приостановило внутренние заказы дешевых и эффективных танков Т-90, однако Россия продолжает поставлять их за рубеж под обозначением Т-90С, отмечает автор.
Так, недавно 30 танков получило военное ведомство Вьетнама. Это первая партия из заказанных в 2016 году 64 единиц.
По словам эксперта, представленный «Уралвагонзаводом» в 1992 году Т-90 стал главным танком российской армии, благодаря эффективному сочетанию цены с огневой мощностью, управляемостью и долговечностью.
Российские конструкторы удержались от соблазна воспроизвести американский Abrams или потратить большие деньги на создание совершенно новой машины – они выбрали модель «без излишеств», соединив в ней лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, говорится в материале.
И что примечательно, стоимость серийного танка составила лишь половину стоимости «Абрамса». Таким образом, Т-90 ознаменовал собой выигрышную стратегию России в деле привлечения зарубежных заказчиков, которые отдают предпочтение экономически эффективному и функциональному танку.
Эта машина стала одним из бестселлеров в сфере экспорта оружия. Т-90 приобретены Индией, Алжиром, Вьетнамом, Азербайджаном, Туркменистаном и другими странами. Даже Ирак закупил более 30 танков для замены более дорогостоящих M1 Abrams, напоминает автор.
Также Москва предлагает покупателям более мощный танк Т-90МС, причем не для замены Т-90С, а в качестве дополнения к нему. Таким образом российский ОПК стремится занять различные ниши рынка тяжелой бронетехники, применяемой в конфликтах «средней интенсивности», которые происходят в странах второго и третьего мира, пишет он.
Благодаря своей рациональной конструкции Т-90С оказался удивительно устойчивым на мировом рынке, чего нельзя сказать об иных моделях танков, производимых в различных странах, заключает издание.
Минобороны РФ в 2011 году приостановило внутренние заказы дешевых и эффективных танков Т-90, однако Россия продолжает поставлять их за рубеж под обозначением Т-90С, отмечает автор.
Так, недавно 30 танков получило военное ведомство Вьетнама. Это первая партия из заказанных в 2016 году 64 единиц.
По словам эксперта, представленный «Уралвагонзаводом» в 1992 году Т-90 стал главным танком российской армии, благодаря эффективному сочетанию цены с огневой мощностью, управляемостью и долговечностью.
Российские конструкторы удержались от соблазна воспроизвести американский Abrams или потратить большие деньги на создание совершенно новой машины – они выбрали модель «без излишеств», соединив в ней лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, говорится в материале.
И что примечательно, стоимость серийного танка составила лишь половину стоимости «Абрамса». Таким образом, Т-90 ознаменовал собой выигрышную стратегию России в деле привлечения зарубежных заказчиков, которые отдают предпочтение экономически эффективному и функциональному танку.
Эта машина стала одним из бестселлеров в сфере экспорта оружия. Т-90 приобретены Индией, Алжиром, Вьетнамом, Азербайджаном, Туркменистаном и другими странами. Даже Ирак закупил более 30 танков для замены более дорогостоящих M1 Abrams, напоминает автор.
Также Москва предлагает покупателям более мощный танк Т-90МС, причем не для замены Т-90С, а в качестве дополнения к нему. Таким образом российский ОПК стремится занять различные ниши рынка тяжелой бронетехники, применяемой в конфликтах «средней интенсивности», которые происходят в странах второго и третьего мира, пишет он.
Благодаря своей рациональной конструкции Т-90С оказался удивительно устойчивым на мировом рынке, чего нельзя сказать об иных моделях танков, производимых в различных странах, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter