Новый ПТРК для ВДВ выходит на госиспытания в этом году

Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1", созданный специально для противотанковых подразделений Воздушно-десантных войск, выйдет на государственные испытания уже в этом году, сообщает пресс-служба российского Минобороны.Как сообщили в военном ведомстве, новейший ПТРК "Корнет-Д1", предназначенный для вооружения артиллерийских и противотанковых подразделений десанта, перед принятием на вооружение в этом году пройдет государственные испытания. Комплекс, предназначенный для ВДВ, создан на шасси БМД-4М, десантируемой парашютным способом. Управление комплексом будет вестись из боевого отделения машины, все действия оператора будут производиться дистанционно. Испытания пройдут на нескольких полигонах Минобороны.ПТРК "Корнет-Д1" является модернизацией ПТРК "Корнет-Д" разработки тульского КБ Приборостроения, испытания которого прошли в 2011 году. Дальность стрельбы составляет 10 километров, ракета комплекса пробивает броню толщиной 1,3 метра за динамической защитой. В самоходном варианте комплекс представляет собой две пусковые установки по четыре ракеты каждая, в походном положении скрытые под броней. Выдвигаемая пусковая установка может доворачиваться на 180 градусов. По имеющимся данным, боекомплект ПТРК составляет 16 ракет. Время перехода из походного в боевое составляет не более 7 секунд.В Минобороны подчеркнули, что новый ПТРК значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений.