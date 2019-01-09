Украинский генерал: ВМСУ нужна видеофиксация прохода Керченского пролива

Необходимо также транслировать все переговоры с российскими структурами, начиная с выхода из порта Одессы.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко ответил на вопросы украинских журналистов по поводу того, как далее быть ВМС Украины с Керченским проливом. Имелось в виду: продолжать попытки осуществления переходов без уведомления российской стороны или отказаться от этой практики.В интервью изданию UAPortal отставной представитель украинского генералитета заявил, что попытки прохода через Керченский пролив необходимо продолжать. При этом, как отметил Романенко, украинские корабли (катера) должны вести фото- и видеофиксацию.Романенко:Романенко добавил, что прохождением через пролив украинские корабли «докажут», что причиной инцидента стали «выбрыки Путина».По словам бывшего замначальника ГШ ВСУ, на Россию необходимо оказывать санкционное давление с той целью, чтобы «были отпущены украинские моряки».Напомним, что многие из арестованных за незаконное пересечение морской границы РФ моряки и офицеры Службы безопасности Украины в московском СИЗО объявили себя военнопленными. О чём говорит признание за собой такого статуса? Это означает, что моряки фактически заявляют, что Украина находится в состоянии войны с Россией. При этом те же моряки и их командование объявляют, что имели полное право на проход через пролив, даже с заходом в территориальные воды России. Мягко говоря, странное понимание слова "война"...Ранее Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с арестом в России украинских моряков. Напомним, что Россия после отказа восстановить делегацию РФ в правах в Совете Европы, а также после назначений судей ЕСПЧ без участия РФ, отказалась исполнять решения этой судебной инстанции.