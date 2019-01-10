Как Великобритания поддерживала фашизм в 30-х годах

…я был удивлён спокойствием, которое там царило. Артиллеристы, которые расположились на Рейне, спокойно смотрели на немецкие поезда с боеприпасами, которые курсируют на противоположном берегу, наши лётчики пролетали над дымящимися трубами завода Саару, не сбрасывая бомб. Очевидно, главная забота высшего командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника.

Британская политическая элита не любит вспоминать Вторую мировую войну: слишком много с ней связано такого, что бывшая империя хотела бы забыть.В качестве примера нерешительности и трусости, которые Британия проявляла на протяжении войны, обычно приводят «Странную войну». С самого начала Второй мировой до мая 1940-го года британское правительство вело себя очень странно: войска были отправлены на территорию Франции для противостояния фашистам, однако никаких решительных действий не предпринимали. Пока противник не начал наступление на территории нейтральных Бельгии и Голландии, британцы даже не пытались остановить немецкие войска.Французский корреспондент Ролан Доржелес писал об это времени так:Однако Великобритания вела себя неоднозначно по отношению к фашистскому режиму еще в 30-х годах. В 1932 году в Лондоне был сформирован Британский союз фашистов, который поддерживал взгляды Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. Его лидером стал аристократ Освальд Мосли, который намеревался вырастить Союз в полноценную политическую партию. Он отстаивал идею ликвидации британского парламента и установление в государстве диктатуры.К Британскому союзу фашистов проявляли интерес влиятельные и богатые представители общества: редакторы газет, автомобильные магнаты, миллионеры. К лету 1934-го года в рядах Союза состояло уже 50 тысяч человек.Находившаяся тогда у власти Консервативная партия не чинила Союзу никаких препятствий: закрывала глаза на его активную агитацию среди населения и снисходительно относилась к митингам и демонстрациям. Более того, правительство официально разрешило шествие 3 тысяч членов Британского союза фашистов в рамках антисемитской кампании.Еще одним неудобным эпизодом стал футбольный матч между сборными командами Англии и Германии на Олимпийском стадионе в Берлине. Когда заиграл немецкий гимн, обе команды отзиговали. Кстати, сами футболисты до последнего сопротивлялись, однако британский посол в Германии сэр Невилл Хендерсон очень просил их быть любезными и пойти на эту небольшую уступку.Разумеется, после окончания Второй мировой британцы, как и весь мир, яростно осуждали все произошедшее. Но что-то же стало причиной сочувствия взглядам фашистов до ее начала? Не в том ли дело, что кому-то идеологически близка идея собственной исключительности и превосходства?