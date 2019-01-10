Уборка в ДНР. Чистят снег, чистят ряды

Пока Новороссия барахтается в снегу, пытаясь хотя бы немного наладить транспортное сообщение, общественность отходит от праздников и с интересом наблюдает за очередным арестом. В места не столь отдаленные отправился Дмитрий Автономов, один из соратников Ташкента. Вслед за ним последовало десять топ-менеджеров предприятий, принадлежащих Автономову.В Донецке последовательно изгоняют или сажают сторонников и ближайших соратников экс-главы Министерства доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева по прозвищу Ташкент. «Под нож» уже пошли сотрудники «Минсдоха» Михаил Халин, Михаил Орлов и многие другие. Теперь к ним присоединился Дмитрий Автономов, которого связывают с контрабандой на Украину угля, отмыванием денег и многими другими схемами, которые задержанный предприниматель якобы проворачивал совместно с Ташкентом.Что любопытно, вопреки устоявшейся традиции, кричать о «беспределе», уничтожении «истинных патриотов» и произволе никто не стал. Даже бесчисленные «караул-патриоты», во всем видящие свидетельства предательства и скорого «апокалипсиса», на этот раз скромно промолчали. В поддержку Автономова выступило только издание «Политнавигатор», опубликовавшее единственную заказную статью.В целом нарастающая волна арестов внушает определенный оптимизм: судя по развитию ситуации, сохраняется вектор на качественную зачистку правительства ДНР от, казалось бы, корнями вросших в местные финансовые потоки чиновников и бизнесменов. Причем эта зачистка выходит за рамки банальной смены власти: скорее всего, замещения проворовавшихся чиновников из фракции Ташкента на успешно ворующих чиновников Пушилина все-таки не будет.Более того, в республике практически открыто действуют силы, достаточно четко выявляющие в окружении нынешнего главы ДНР слабые звенья (в основном унаследованные от предыдущего главы) и устраивающие информационные облавы на этих должностных лиц. В частности, сейчас во всех социальных сетях идет обстоятельная травля руководства Министерства информации. И если раньше топ-менеджерам Мининформа заслуженно вменяли только убогую информационную политику, то сейчас речь идет о нечаянном или целенаправленном вредительстве, что вполне может закончиться для главы министерства Игоря Антипова, семьи Пироговых и прочих чиновников вполне реальными сроками.То есть кто-то нашел способных и зубастых журналистов и выдал им мандат и гарантии неприкосновенности, чтобы открыто и безапелляционно «мочить» не только людей из окружения Ташкента, но и вообще всех «дефективных» без разбору, вне зависимости от их принадлежности к той или иной фракции. Порой критика звучит даже в адрес руководства республики, так что говорить о спонтанности и автономности этой тенденции не приходится.В общем, процесс очищения ДНР от влиятельных и богатых связями чиновников и бизнесменов все-таки происходит. Понятно, что говорить о положительных изменениях в жизни республики преждевременно и даже наивно. Скорее всего, постепенно этот процесс выдохнется и сойдет на нет, а на освободившиеся места наползут новые виртуозы распила и контрабанды. Благо «специалистов» и знатоков этого дела на Донбассе более чем достаточно.Тем не менее, крушение «непотопляемых» карьер внушает всё-таки осторожный оптимизм. Во-первых, есть слабая надежда на то, что донецкие чиновники и прочие «сильные мира сего» все-таки осознают крутой поворот судьбы своих коллег и начнут вести себя приличнее и скромнее. Во-вторых, хочется верить, что Москва наконец начнет своевременно требовать отчета за выделяемые для Донбасса средства и карать за их нецелевое использование.Тем временем население Донецка и Луганска продолжает бороться с непогодой и отходить от затянувшихся праздников, попутно ожидая новых «репрессий». Кто знает, может быть, результаты и просчеты в этой борьбе будут стоить карьеры еще кому-то из руководителей.