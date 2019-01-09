Токио купит необитаемый остров для совместных с США учений
Правительство Японии решило приобрести для военного ведомства необитаемый остров Магэ на юго-западе страны (провинция Кагосима), куда будет перенесена основная часть совместных с ВМС США учений палубной авиации, передает ТАСС.
Предварительной соглашение купли-продажи будет подписано в ближайшие дни. Стоимость острова площадью 8 км² – около $147 млн.
В настоящее время остров принадлежит частной японской компании. Его передача властям ожидается до конца марта.
Эта вынужденная сделка обусловлена тем, что регулярные тренировки палубной авиации сопровождаются оглушительным шумом и вызывают протесты местного населения и муниципальных властей.
Согласно сообщениям японских СМИ, вопрос приобретения специального полигона для таких занятий японскими и американскими военными обсуждался с 2011 года. Остров Магэ подходит для этого идеально: он расположен всего в 400 км от базы морпехов США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда к настоящему времени переброшены более 60 самолетов палубной авиации.
На острове планируется построить аэродром и другую военную инфраструктуру, которая будет затем использоваться совместно с американской авиацией.
Ранее военным приходилось использовать для масштабных тренировок практически безлюдный остров Иводзима. Однако военные считают его неудобным местом – клочок суши расположен в 1200 км от Токио, что делает любое проводимое на нем мероприятие слишком дорогостоящим.
Предварительной соглашение купли-продажи будет подписано в ближайшие дни. Стоимость острова площадью 8 км² – около $147 млн.
В настоящее время остров принадлежит частной японской компании. Его передача властям ожидается до конца марта.
Эта вынужденная сделка обусловлена тем, что регулярные тренировки палубной авиации сопровождаются оглушительным шумом и вызывают протесты местного населения и муниципальных властей.
Согласно сообщениям японских СМИ, вопрос приобретения специального полигона для таких занятий японскими и американскими военными обсуждался с 2011 года. Остров Магэ подходит для этого идеально: он расположен всего в 400 км от базы морпехов США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда к настоящему времени переброшены более 60 самолетов палубной авиации.
На острове планируется построить аэродром и другую военную инфраструктуру, которая будет затем использоваться совместно с американской авиацией.
Ранее военным приходилось использовать для масштабных тренировок практически безлюдный остров Иводзима. Однако военные считают его неудобным местом – клочок суши расположен в 1200 км от Токио, что делает любое проводимое на нем мероприятие слишком дорогостоящим.
- Использованы фотографии:
- Военные материалы, https://warfiles.ru
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