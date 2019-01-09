Корабли ВМФ РФ проведут ракетные стрельбы в Средиземном море

Российская постоянная корабельная группировка, дислоцированная в акватории Средиземного моря, в январе проведет четыре двухдневных учения с ракетными стрельбами. Соответствующее международное извещение для авиационного персонала (NOTAM, НОТАМ) размещено в Сети, сообщает ТАСС.Согласно извещения NOTAM, а также навигационного предупреждения для мореплавателей, корабли Российского военно-морского флота проведут практические стрельбы 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 января. Учения пройдут в международных водах в акватории Средиземного моря, недалеко от побережья Сирии. Район проведения ракетных стрельб закрывается для полетов гражданской авиации и гражданского судоходства. Координаты закрываемого района приводятся в извещении.Российское Минобороны регулярно закрывает районы Восточного Средиземноморья для проведения учений кораблей постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. Самое длительный период прошел в сентябре 2018 года, когда в связи с проводимыми масштабными учениями Военно-морского флота и авиации ВМФ, Россия закрыла район Восточного Средиземноморья возле побережья Сирии на 8 дней. Также данный район неоднократно закрывался при нанесении ракетных ударов по позициям террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство".