Крупнокалиберная пушка системы Новикова - Мокряка

«По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка (командир артиллерийского катера «Бердянск»), было израсходовано что-то около 1200 снарядов... Стрелял пограничный корабль «Изумруд».

В данный момент идёт подготовка к судебному процессу по делу украинских моряков, нарушивших границу Российской Федерации в Чёрном море. Данная провокация украинской стороной и Западом до сих пор трактуется как пиратский захват судов российскими кораблями. Поэтому на подмостки театра абсурда выходят всё новые артисты. Одним из них оказался российский адвокат Илья Новиков. Для начала гражданин Новиков долго нагнетал одиозность вокруг своей фигуры в этом деле громкими заявлениями в весьма специфических СМИ (готов защищать украинских моряков от «кровавого Мордора»). И вот звёздный час Новикова настал.После первой же встречи с подсудимыми на радио «Эхо Москвы» (а где же ещё?) Илья Сергеевич заявил:Для отползающих от хохота товарищей Новиков добавил, что против украинских катеров были применены «крупнокалиберные пушки». Правды ради, чтобы не прослыть даже у аудитории «Эха» неизлечимым персонажем, Илья каждый раз добавлял, что весь этот сюрреализм он доводит до широких масс исключительно со слов подсудимых. Однако адвокат не забывал вставлять свои комментарии. Он, никогда не служивший в армии, отметил: «Я, вообще, замечал, что военные люди довольно легкомысленные». Руководствуясь каким опытом этот гражданин делал такие выводы, остаётся загадкой.И тут возникает вопрос: с чего бы начать? Начнём с объективных тактико-технических характеристик тех объектов, о которых так заразительно бездарно или же умышленно глупо рассуждает Новиков.Начнём с совершенно незнакомого термина «крупнокалиберная пушка». Существует ли такое словосочетание в природе? Нет. Прилагательное «крупнокалиберный» принято относить к пулемётам. Так уж сложилось. Видимо, даже эта простая истина большому специалисту в военной области Новикову неведома. Но что-то же имелось в виду под этим зубодробительным термином…А вот что! Патрульные корабли проекта 22460 (шифр «Охотник», в проектном бюро «Северное ПКБ» — класс «Рубин»), к которым и относится упомянутый адвокатом «Изумруд», в самом деле имеет артиллерийское вооружение. Оно состоит из одной 30-мм АУ АК-630М и двух 12,7-мм пулеметов «Корд». С пулемётами «Корд» всё понятно, взглянем на АК-630М.АК-630М является шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установкой. Предназначена данная установка для самообороны кораблей от воздушных целей на дистанции 4000 м и от лёгких надводных объектов на дистанции до 5000 м. При всём уважении к Василию Грязеву и Аркадию Шипунову, разработавшим предка этого замечательного вооружения ещё в начале второй половины 20 века, на «крупнокалиберную пушку» данная установка не тянет. Или у «украинского» страха глаза настолько велики?Теперь осталось решить вопрос с количеством снарядов, выпущенных по «несчастному катеру». Тут следует уточнить личность Романа Мокряка, который вместо командования катером, видимо, подсчитывал российские боеприпасы. Напомню, именно этот гражданин совсем недавно толкал пламенные речи по украинскому ТВ о «волчьих стаях», якобы способных пустить российский флот на дно. И, как это часто бывает у нациствующих «свидомых», именно Роман после первого же огня на поражения сначала положил «Бердянск» в дрейф, а потом запросил помощи у «агрессора».Скорострельность АУ АК-630М, по официальным данным Тульского машиностроительного завода, который и производит установки, составляет от 4 до 5 тысяч выстрелов в минуту. При этом боекомплект в магазине составляет 2000, а дополнительный боекомплект в бункере не превышает тысячи.Но самое интересное, что «героический» «Бердянск», коим командовал подзащитный Новикова, хоть официально и считается бронированным артиллерийским катером, но несёт лишь лёгкую броню, способную выдержать лишь пули калибра 7,62 мм. То есть, в какой бы либерально-истеричной манере Илья Сергеевич ни пытался преподнести провокацию украинских кораблей в Чёрном море, цифра в 1200 выпущенных снарядов противоречит логике даже незнакомого с военной техникой человека. Ведь даже одна десятая удачных попаданий отправила бы это корыто на черноморское дно. Видимо, велика вера гражданина Новикова в умственные способности паствы «Эха Москвы».Однако стоит отдельно рассказать о самом Илье Сергеевиче Новикове. По сути, он является своеобразным адвокатским наследием Марка Захаровича Фейгина. Патологический сквернослов и истерик Фейгин в апреле прошлого года вылетел из Адвокатской палаты Москвы. С тех пор Марк Захарович пробавляется тем, что на регулярной основе пополняет санкционные списки для США, т.е. занимается написанием доносов на граждан Российской Федерации.Прежде чем заняться столь доходной, видимо, деятельностью, Фейгин успел, к примеру, отметиться защитой хулиганок из «Pussy Riot». Но даже эти неадекватные гражданки из-за специфического характера Марка удрали от него что есть мочи, дабы не получить ещё больший срок. Позже Фейгин совместно с Новиковым «трудились» над процессом Надежды Савченко. Забегая вперёд, стоит отметить, что Надежде, ныне глохнущей в украинской тюрьме, а в недавнем прошлом бывшей героиней Украины, в итоге до обмена присудили 22 года заключения. Именно на том процессе Марк и Илья по старой оппозиционной традиции вусмерть перессорились, обвиняя друг друга в работе «на Кремль».После тех событий, когда Фейгина перестали звать на какие-либо эфиры, опасаясь хамских выходок, переходную палочку либерально-оппозиционного хамства принял Илья Сергеевич. Сначала Илья отметился, назвав официального представители МИД Российской Федерации Марию Захарову представительницей древнейшей профессии. Несмотря на моё, мягко говоря, неоднозначное отношение к Марии Владимировне, подобные безосновательные высказывания в адрес прекрасного пола оскорбляют только говорящего подобные вещи мужчину, которому присутствующие настоящие мужчины должны были сделать физическое замечание.Однако это было только началом. Звание дебошира и хама от оппозиции требует усилий и постоянной работы. Посему Илья Сергеевич имеет одну очень любопытную привычку. Вступая в политический диспут на улице, Новиков предпочитает доказывать свою правоту бейсбольной битой. Особенно когда у оппонента нет столь же весомых аргументов. После этих «диспутов» Илью обычно везут в изолятор, однако, как и любого «российского» оппозиционера, быстро выпускают на волю.Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что предстоящий судебный процесс по делу украинских моряков со стороны защиты будет представлять собой политизированный фарс. Судьба подзащитных адвокатов от оппозиционной политики будет интересовать меньше всего. Но шума и гама будет много. Нас, возможно, ждут различные митинги в защиту украинских преступников. И также, возможно, из околополитической безвестности всплывёт гражданка Ахеджакова, некогда так трогательно защищавшая Надежду Савченко и полностью забывшая о своей Наденьке, стоило последней оказаться в украинской тюрьме.