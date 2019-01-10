Снаряд с программируемым взрывателем Orbital ATK / Northrop Grumman Mk 310 PABM-T (США)



Артиллерийский выстрел Mk 310 PABM-T. Фото Northrop Grumman / northropgrumman.com



Семейство боеприпасов от Orbital ATK / Northrop Grumman, унифицированное по взрывателю (слева вверху). Фото Btvt.info



Программатор для работы со взрывателями, монтируемый на пушке. Фото Btvt.info



Опытный бронетранспортер XM1296 с боевым модулем, совместимым с выстрелами Mk 310. Фото Globalsecurity.org



Выстрел из пушки Mk 44. Фото Northrop Grumman



Выстрел, вид с другого ракурса. Хорошо виден корпус трассера. Фото Northrop Grumman



Стрельба на полигоне. Фото Northrop Grumman



Обстрел условной живой силы в окопе. Виден разрыв снаряда, за ним — дым от предыдущих подрывов. Фото Northrop Grumman



Обстрел окопов: момент подрыва снаряда. Фото Northrop Grumman

По материалам сайтов:

http://northropgrumman.com/

https://janes.com/

http://btvt.info/

https://alternatewars.com/

https://armyrecognition.com/

https://globalsecurity.org/

Реальная боевая эффективность автоматической пушки боевой бронированной машины в ряде ситуаций может быть повышена за счет применения т.н. снарядов с программируемым взрывателем, способным обеспечить воздушный подрыв в заданный момент времени. За счет этого в цель попадет максимально возможное количество осколков при одновременном максимальном воздействии ударной волны. Типичным представителем современных снарядов с воздушным подрывом является американское изделие Mk 310 PABM-T от компании Orbital ATK / Northrop Grumman. Оно уже поступило на вооружение в нескольких странах, а также стало основой для новых боеприпасов со схожими возможностями.По известным данным, американская компания Orbital ATK (к настоящему времени вошла в состав организации Northrop Grumman Innovation Systems) занялась тематикой программируемых взрывателей едва ли не в конце девяностых годов, и вскоре представила первые проекты такого рода. С конца прошлого десятилетия велись самые активные работы по тематике артиллерийских боеприпасов с воздушным подрывом. Результатом этих работ стало появление и последующее принятие на вооружение США и других стран снаряда Mk 310. Затем на его основе были разработаны несколько других изделий схожего назначения.Снаряд Mk 310 PABM-T (Programmable Airburst Munition with Tracer – «Программируемый боеприпас воздушного подрыва с трассером») предназначается для существующих автоматических пушек Mk 44 Bushmaster II и XM813 калибра 30 мм, создававшихся в Orbital ATK. Также не исключается возможность применения этого снаряда при создании перспективных орудий. Унитарный выстрел со снарядом Mk 310 ничем не отличается от существующих выстрелов типа 30х173 мм, однако для его применения пушка нуждается в некоторых новых устройствах.Выстрел Mk 310 PABM-T имеет общую длину 290 мм, из которых 173 мм приходится на алюминиевую гильзу. Снаряд немного короче гильзы. Масса выстрела в целом – 713 г, снаряда – 424 г. Метательный заряд выполнен в виде 140 г пороха. Снаряд имеет традиционную для таких боеприпасов форму, однако отличается наличием хвостовой трубки-корпуса трассера. Применена гильза бутылочного типа с невыступающей закраиной. В донце гильзы располагается капсюль типа M36A2, срабатывающий от удара.Собственно снаряд с программируемым взрывателем представляет собой 30-мм изделие традиционного вида, но при этом имеет необычную конструкцию. Заостренная и скругленная головная часть снаряда образована баллистическим колпачком. За ним располагается основной корпус с зарядом взрывчатого вещества, занимающий около половины общей длины снаряда. Внутри на корпусе имеются насечки, облегчающие его разделение на поражающие элементы при подрыве. Масса взрывчатого вещества в снаряде не уточнялась.Задняя часть снаряда Mk 310 отводится под размещение специальных систем, дающих ему особые возможности. Внутри цилиндрического корпуса с поперечными канавками последовательно помещены блок электроники и элемент питания. Под цилиндрической боковой стенкой блока электроники инженеры расположили приемную индукционную катушку, предназначенную для приема данных с системы управления огнем. На демонстрировавшихся снарядах участок корпуса, под которым находится катушка, обозначался красной полосой.На донце корпуса элемента питания расположена трубка с зарядом трассера, воспламеняемого при выстреле. Разработчик указывает, что минимальное время работы трассера составляет 2 сек. На практике, однако, заряд горел до 5-6 сек, вследствие чего в более поздних документах минимальное время горения было увеличено. Так или иначе, трассер обеспечивает стрельбу во всем диапазоне рабочих дальности снаряда и совместимых орудий.При использовании с пушкой Mk 44 Bushmaster II снаряд типа Mk 310 PABM-T показывает характеристики на уровне других боеприпасов. Метательный заряд создает в канале ствола давление на уровне 423 МПа и разгоняет снаряд до 970 м/с. Эффективная дальность огня – не менее 3 км. С точки зрения точности и кучности снаряд с программируемым подрывом не отличается от других боеприпасов типа 30х173 мм.Главной особенностью изделия Mk 310 PABM-T является его взрыватель, построенный на основе электронных компонентов. Специалисты Orbital ATK ранее разработали универсальный программируемый взрыватель, пригодный для применения в составе разных артиллерийских боеприпасов. Предлагаются изделия ряда основных классов, от гранат для 25-мм гранатометов до унитарных выстрелов калибра 50 мм. Во всех случаях используется один и тот же взрыватель.В зависимости от типа боеприпаса, взрыватель может помещаться в головной, центральной или донной части снаряда. Его цилиндрический корпус диаметром 25 мм может быть частью корпуса снаряда или находиться внутри последнего. В случае с 30-мм боеприпасом универсальный взрыватель помещается внутри основного корпуса, позади боевой части.Принцип действия универсального взрывателя от Orbital ATK достаточно прост; те же идеи применяются и в других проектах перспективных боеприпасов. Во время подготовки к выстрелу, непосредственно перед подачей снаряда в ствол, специальный программатор через приемную катушку вводит в электронику взрывателя данные, а именно дальность, на которой следует произвести подрыв основного заряда. Под действием нарезов ствола снаряд при выстреле и в полете вращается вокруг продольной оси. Его электроника подсчитывает количество оборотов, и после заданного их числа осуществляет подрыв.Впрочем, производитель не исключает возможность иного использования снарядов с программируемыми взрывателями. Универсальный взрыватель также может срабатывать при контакте с целью или с заданной задержкой после столкновения с ней. Таким образом, снаряд Mk 310 или унифицированные боеприпасы могут решать разные огневые задачи, заменяя традиционные системы без новых возможностей.С точки зрения габаритов и внутренней баллистики перспективный снаряд Mk 310 PABM-T ничем не отличается от других выстрелов 30х173 мм. В то же время, для его полноценного использования автоматическая пушка нуждается в некоторых доработках. Для полноценного применения программируемых взрывателей предлагается целый комплекс электронных средств, предназначенных для установки на боевые бронированные машины с совместимыми орудиями.В штатную систему управления огнем интегрируется новый блок, отвечающий за выработку данных для взрывателя. Он должен получать все необходимые данные от других составляющих СУО и определять количество оборотов снаряда, соответствующее заданной дальности. Для непосредственной передачи данных на взрыватель предлагается специальный электромагнитный программатор. Это устройство монтируется непосредственно на пушке, в тракте подачи боеприпасов. После установки этих устройств бронемашина может использовать все преимущества снарядов с воздушным подрывом.По известным данным, комплекс в виде 30-мм автоматической пушки, СУО и снаряда Mk 310 способен решать целый ряд боевых задач с выбором оптимального режима работы. Так, подрыв снаряда при контакте с целью позволяет атаковать различные объекты, в том числе постройки и технику. Подрыв снаряда с замедлением предназначается для борьбы с защищенными боевыми машинами или укрепленными строениями. Воздушный подрыв позволяет уничтожать живую силу и иные цели за укрытиями.Определенный интерес представляет еще один режим, построенный на основе воздушного подрыва. Он предусматривает стрельбу очередью с разными установками взрывателей, за счет чего несколько снарядов, находясь на некотором расстоянии друг от друга, взрываются одновременно. Такой режим работы СУО предназначается для стрельбы по позициям противника с фланга, для атак автоколонн вдоль их направления движения и т.д.Испытания и доводка перспективного снаряда Mk 310 первой модификации Mod 0 велись с конца двухтысячных годов и завершились в начале текущего десятилетия. Затем поступило несколько любопытных новостей. Изделие PABM-T полностью устроило американских военных, и потому было принято на вооружение. Также была запущена программа модернизации существующих боевых бронированных машин с 30-мм автоматическими пушками. В ее рамках планировалось оснастить бронетехнику армии новыми приборами, обеспечивающими применение программируемых взрывателей.Позже, в середине 2014 года стало известно о первом экспортном контракте на поставку снарядов Mk 310 и вспомогательного оборудования. Первым зарубежным заказчиком этих продуктов Orbital ATK стала армия Бельгии. Она планировала провести модернизацию своих колесных боевых машин пехоты MOWAG Piranha IIIC: такая техника несет двухместную башню с 30-мм пушкой Mk 44. Появление новых приборов и снарядов должно было положительным образом сказаться на боевых возможностях БМП.В дальнейшем появлялись новые сообщения о, как минимум, переговорах относительно будущей поставки снарядов и необходимого оборудования. Выстрелы Mk 310 PABM-T заинтересовали зарубежных военных и теперь пользуются определенной популярностью на международном рынке. Такому успеху способствуют несколько факторов. Не последнюю роль играет распространение пушек Bushmaster II, а также отсутствие необходимости в их кардинальной переделке для применения новых снарядов. По сути, заказчик может получить новые боевые возможности при ограниченных тратах.Желая сохранять свое место на рынке, компания Northrop Grumman предлагает заказчикам новое орудие XM813, созданное на базе Mk 44 и тоже способное применять снаряды Mk 310.В рамках семейства Bushmaster разрабатываются новые пушки калибра 40 мм, причем некоторые из них имеют максимальную унификацию с 30-мм образцами. Более того, предусматривается быстрая перестройка пушки калибра 30 мм в 40-мм орудие и наоборот путем замены всего нескольких агрегатов. С учетом таких путей развития артиллерии компанией Orbital ATK / Northrop Grumman был разработан новый выстрел, пока известный как Super 40 PABM.Изделие Super 40 (40х180 мм) представляет собой унитарный выстрел со снарядом большего калибра, оснащенным универсальным программируемым взрывателем. Увеличение калибра должно сказываться на всех основных характеристиках и давать преимущества перед 30-мм боеприпасами. Проект Super 40 уже дошел до стадии испытаний. Кроме того, компания-разработчик уже продемонстрировала новые снаряды и пушки в деле.В начале 2017 года состоялась научно-практическая конференция, посвященная развитию семейства пушек Bushmaster. В этом мероприятии принимал участие бронетранспортер Stryker с боевым модулем Kongsberg MCT-30, оснащенным пушкой Mk 44. После демонстрационной стрельбы 30-мм снарядами с показом всех возможностей была проведена перестройка пушки под калибр 40 мм, на что ушло около часа. Затем бронетранспортер вел стрельбу 40-мм снарядами, в том числе Super 40.Насколько известно, новый снаряд увеличенного калибра пока не справился со всеми необходимыми испытаниями и еще не готов к поступлению на вооружение. Однако испытания подходят к концу, и в ближайшее время командование может принять решение о постановке снаряда на вооружение.Одним из основных путей развития малокалиберной артиллерии в настоящее время является создание новых снарядов с программируемыми взрывателями, обеспечивающими возможность подрыва в заданной точке траектории. Подобные снаряды разрабатываются в разных странах, и некоторые образцы такого рода уже были приняты на вооружение. Типичными представителями этого класса оказываются изделия Mk 310 и Super 40 американской разработки.С точки зрения основных особенностей, принципов работы и возможностей, изделия от компании Orbital ATK / Northrop Grumman мало отличается от других снарядов с программируемыми взрывателями. При этом американский проект имеет важную особенность, которая при правильном подходе может стать преимуществом. В изделиях Mk 310 и Super 40, а также в ряде других боеприпасов используется унифицированный программируемый взрыватель, совместимый с универсальным программатором. Все это позволяет упростить массовое производство боеприпасов разных типов, а вместе с тем и сократить стоимость серийных изделий.Снаряд Mk 310 PABM-T можно считать весьма удачным, в пользу чего говорят контракты на поставку боеприпасов и обновленных орудий ряду армий. Однако развитие снарядов с программируемыми взрывателями продолжается, и на рынке появляются новые образцы. В связи с этим в самое ближайшее время разработке компании Orbital ATK / Northrop Grumman придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Удастся ли ей сохранить свое место на рынке и справиться с конкурентами, станет ясно позже.