Роскосмос не планирует разрывать контракт с NASA по окололунной станции
В Роскосмосе призвали не преувеличивать последствия отказа NASA принять главу госкорпорации Дмитрия Рогозина, приводит Коммерсантъ слова представителя компании Владимира Устименко.
В первых числах января стало известно об аннулировании приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. При этом официального подтверждения такого решения в госкорпорацию до сих пор не поступило.
По его словам, все предположения о немедленном выходе россиян из переговоров с NASA по окололунной станции «не имеют под собой оснований». Корпорация намерена соблюдать все подписанные с американским агентством соглашения и действовать зеркально пока собирается.
При этом Устименко подтвердил, что в Роскосмосе считают странной затею NASA общаться с российскими коллегами посредством СМИ, а не напрямую. Тем не менее, в корпорации по-прежнему ожидают официальных разъяснений.
Напомним, визит Рогозина в NASA был запланирован на февраль 2019 года.
Весной прошлого года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажей в открытый космос. Сам модуль должен быть изготовлен по американским стандартам.
Глава Роскосмоса отмечал, что Россия продолжит участие в проекте, но только на равноправных началах. Вопросы на эту тем он планировал обсудить в ходе февральского визита в Соединенные Штаты.
В первых числах января стало известно об аннулировании приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. При этом официального подтверждения такого решения в госкорпорацию до сих пор не поступило.
Еще раз подтверждаю, что были только публикации в СМИ, так что формально констатировать отказ мы пока не можем,сказал Устименко, призвав не преувеличивать возможные последствия.
По его словам, все предположения о немедленном выходе россиян из переговоров с NASA по окололунной станции «не имеют под собой оснований». Корпорация намерена соблюдать все подписанные с американским агентством соглашения и действовать зеркально пока собирается.
При этом Устименко подтвердил, что в Роскосмосе считают странной затею NASA общаться с российскими коллегами посредством СМИ, а не напрямую. Тем не менее, в корпорации по-прежнему ожидают официальных разъяснений.
Напомним, визит Рогозина в NASA был запланирован на февраль 2019 года.
Весной прошлого года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажей в открытый космос. Сам модуль должен быть изготовлен по американским стандартам.
Глава Роскосмоса отмечал, что Россия продолжит участие в проекте, но только на равноправных началах. Вопросы на эту тем он планировал обсудить в ходе февральского визита в Соединенные Штаты.
- Использованы фотографии:
- www.roscosmos.ru
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