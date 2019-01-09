Роскосмос не планирует разрывать контракт с NASA по окололунной станции

Еще раз подтверждаю, что были только публикации в СМИ, так что формально констатировать отказ мы пока не можем,

В Роскосмосе призвали не преувеличивать последствия отказа NASA принять главу госкорпорации Дмитрия Рогозина, приводит Коммерсантъ слова представителя компании Владимира Устименко.В первых числах января стало известно об аннулировании приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. При этом официального подтверждения такого решения в госкорпорацию до сих пор не поступило.сказал Устименко, призвав не преувеличивать возможные последствия.По его словам, все предположения о немедленном выходе россиян из переговоров с NASA по окололунной станции «не имеют под собой оснований». Корпорация намерена соблюдать все подписанные с американским агентством соглашения и действовать зеркально пока собирается.При этом Устименко подтвердил, что в Роскосмосе считают странной затею NASA общаться с российскими коллегами посредством СМИ, а не напрямую. Тем не менее, в корпорации по-прежнему ожидают официальных разъяснений.Напомним, визит Рогозина в NASA был запланирован на февраль 2019 года.Весной прошлого года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажей в открытый космос. Сам модуль должен быть изготовлен по американским стандартам.Глава Роскосмоса отмечал, что Россия продолжит участие в проекте, но только на равноправных началах. Вопросы на эту тем он планировал обсудить в ходе февральского визита в Соединенные Штаты.