В столице государства Гана показали "новинки" африканской оборонки

Интересное видео, снятое в африканском государстве Гана, демонстрирующее новейшие военные разработки, появилось в Сети. Оригинальные "экзоскелеты" и новейшая боевая машина были продемонстрированы в ходе выставки в столице Ганы. Об этом сообщает блог dambiev со ссылкой на ганийский ресурс businessghana.com.Согласно представленной информации "новинки" оборонпрома Ганы были представлены специалистами технологического центра передовых разработок Kantanka (KTCE) в ходе выставки "Развитие границ науки, творчества и технологий с помощью религии для преобразования общества". Представленные "экзоскелеты" и гигантский бронетранспортер были показаны королю Ганы - Oтумфуо Осей Туту II - 16-й Асантехене, король Ашанти.На видео, выложенном на канале YouTube, видно, как под музыку и пояснения комментатора, неуклюже двигаются фигуры в костюмах, напоминающих доспехи из третьесортных фантастических фильмов 60-х годов прошлого века. Вслед за бойцами в "экзоскелетах" движется бронетранспортер очень большого размера. После показа бойцами возможностей своей брони, посетителям выставки показали и бронетранспортер.