Делегация США объяснит турецкому руководству опасность покупки С-400

Нам постоянно говорят о возможных угрозах для истребителей F-35 в случае их базирования неподалеку от российских комплексов. Турецкая сторона всегда объясняла американским партнерам свою позицию и информировала их о мерах, которые она принимает, однако в ответ никогда не слышала аргументированных разъяснений,

Вашингтон направит в Турцию делегацию, которая должна разъяснить опасения американской администрации по поводу покупки в России зенитных ракетных систем С-400, сообщают Известия со ссылкой на главу секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаила Демира.По словам Демира, главные опасения американцев связаны с безопасностью истребителей F-35, поставку которых ожидают турецкие военные.сказал он.Он добавил, что в Турцию ни разу не приезжали американские эксперты, чтобы объяснить все технические риски. Поэтому Анкара сама попросила Вашингтон организовать приезд делегации, которая смогла бы подробно рассказать об опасениях США.Вашингтон удовлетворил просьбу, и группа экспертов должна прибыть в Турцию в течение ближайших недель, отметил Демир.При этом он не исключил, что власти Турции могут приобрести наряду с российскими С-400 американские комплексы Patriot.Напомним, 6 января турецкие СМИ сообщили об отказе Анкары от предложения Вашингтона закупить вместо ЗРС С-400 американские комплексы Patriot. Такое решение было якобы принято из-за отсутствия в предложении пункта о передаче турецкой стороне технологий. Кроме того, США проигнорировали требование Анкары на скидку с заявленной стоимости в $3,5 млрд.Соединенные Штаты неоднократно выступали за отмену покупки Турцией российских ЗРК, угрожая санкциями и блокировкой поставки уже оплаченных истребителей F-35. До настоящего времени Анкара не изменила своего решения.