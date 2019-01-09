Экс-глава ЦРУ Петреус назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"

Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России

На проходящей в настоящее время конференции Raisina Dialogue в Индии, бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком для НАТО". Соответствующее заявление бывший генерал сделал во время прямого эфира с конференции, передает РИА Новости Бывший директор ЦРУ убежден, что приход к власти в России Владимира Путина, дал новый повод для существования Североатлантического альянса. Политика, которую проводит российский президент, "помогает" Соединенным Штатам на протяжении длительного времени оставаться "опорой" для многих стран мира. И хотя нынешняя администрация США "недолюбливает" НАТО, но делает все, чтобы планы по продвижению альянса на восток Европы, были осуществлены. Вашингтон продолжить наращивать свой контингент в Европе, объясняя это, в том числе, "агрессивной политикой" Путина.Между тем, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов назвал высказывание Петреуса "лукавой формулой". По его словам, военная доктрина США написана "не под президента Путина", а под требования американского ВПК и стремления к мировому господству.- подчеркнул парламентарий.