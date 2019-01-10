Кому аплодируют с того света Власов, Геббельс и Муссолини?

Действительно, а кого может еще приветствовать с того света, из котла со смолой иуда-генерал Власов? Только своих. Только тех, кто способен продать и предать, невзирая ни на что.Сразу скажу, что сегодня у нас речь снова пойдет об оплоте итальянского фашизма, язве на теле Воронежской области — городе Россоши.Но сегодня я стану называть фамилии и имена. С тем, чтобы доказать, что власть этого городка давно и надолго продалась потомкам фашистов из Альпийского корпуса и даже не делает вид, что им это противно.И началось это, к сожалению, не вчера. Началось это давно, в далеких уже 90-х, когда рухнул «железный занавес» и к нам хлынула демократия.В Россошь рванули итальянцы. Неспроста, ибо, как свидетельствует книга россошанского «краеведа» и италофила Алима Морозова, именно под Россошью их больше всего и наколотили. Это совершенно соответствует действительности, от Россоши на Харьков итальянцы драпали зимой 1943 года так, что не всегда было возможно догнать.Но кого догнали – извините. Одну дивизию полностью раздолбали «Катюшами», например. Смерть в целом жуткая, но ничего тут не поделать. Закономерная.Как мы поняли из прочтения множества документов, отдельно взятые итальянцы (которые нас не сильно-то интересуют, у них своя правда, у нас своя) решили устроить нечто вроде мест для паломничества. По следам, так сказать, героических предков.Похожи, правда? Дядя и племянник, который сегодня заправляет всем, что касается Россоши оттуда.Вот документик, листовка, которую не так давно распространяли итальянцы. Там все прекрасно сказано. Проследить путь страданий своих отцов и дедов (хотя их на воронежскую землю никто не звал как бы страдать), которые не несли агрессии на русскую землю (две с лишним тысячи расстрелянных мирных жителей Россоши нам приснились), воздать им почести.Ну лепота какая, воздать почести палачам… Нормально, Власов из котла хихикает и потирает ручонки.Естественно, лиры, подарки, поездки в Италию, обеды – ну что еще нужно для того, чтобы отдельно взятые организмы прониклись идеей?Именно тогда итальянцы поняли, что русских можно купить. Недорого. Да, не всех, но кого можно, тот продастся с удовольствием.Пионеркой этого дела я бы назвал. Очень лихо она отплясывала на совместных итало-российских «вечерах дружбы», хорошо так выступала за дружбу и мир между народами. Потом удачно вышла замуж (за итальянца, понятное дело) и свалила. Но связей не потеряла, более того, в Италии начала активно кропать стишки. А в Россоши их начали издавать.Роскошно. Я переведу с предательского на русский. Всем – это итальянским фашистам, румынским и венгерским расстрельным командам, славным бойцам войск СС – всем! Они же выполняли приказ!Ну понятно, в 90-е такие, как Кравец, начали кланяться и вылизывать сапоги тем, кто у нас убивал, насиловал, жег и грабил. Это было нормально, я сам помню десятилетие подлости и гнусности.Так что в нашем списке Татьяна Кравец занимает почетное место соратников Власова.А за госпожой Кравец я бы поставил тех, кто печатал ее вирши.. Пособники предателей.Идем дальше. Если госпожа Кравец просто кланялась и целовала прах итальянских палачей, отрабатывая свои преференции за рубежом, то второй наш герой все еще живет в Россоши. И является (что, в общем-то, неудивительно) почетным гражданином этого города.Я уже упоминал о нем. Алим Морозов, типа краевед, учитель, генератор этой странной дружбы.Странная, потому что дружат не совсем привычно. Дружат члены Ассоциации альпийских стрелков и некоторая часть жителей Россоши.Но главный тут – господин Морозов.Он даже тиснул книжонку о своей любви к Италии и итальянским солдатикам. Ее издали в «Кварте», на этот раз пособнички предателей сыскались в Воронеже. Понятно, что ничего личного, только бизнес.Книжонку я в руках держал. Она в Россоши на каждом углу продается, но расходится так себе. И цена в 515 (!) рублей за вылизывание фашистов великовата будет, на мой взгляд.Но книжку я полистал.Власов и Геббельс с того света аплодируют стоя! Три сотни страниц повествования о том, какие няшки были итальянцы! Как они любили русских (особенно мальчика Алима), какие были добрые и душевные. И с каким удовольствием мальчик Алим носил им пирожки, которые пекла, надрываясь, его бабушка.И мама, говорят, приложилась… Но в книге про это особо не рассказывается.Зато с обидой повествуется о том, какими были грубыми освободители. Как «подстилками» обзывали и карами грозили.Но, наверное, местные молчать не стали про трудовые подвиги семейки Морозовых, вот советские бойцы и того… Озлобились.Кстати, почему-то никого не расстреляли и в ГУЛАГ не сослали. Странная такая власть эта советская. Плохие советские Морозовых не тронули, а вот хорошие итальянцы такой кровавый след за собой оставили, что почти год следствие шло. Но я об этом уже рассказывал.Но мальчик Алим макарошки итальянские оценил и пылкой любовью проникся. А потом и начал, совершенно не стесняясь, трудиться на благо бывших палачей и убийц. Разыскивать их могилы, организовывать экскурсии и так далее.Ударник капиталистической идеологии. С советскими медалями на груди. Хотя и итальянцы орденок подкинули тоже.Итальянцы, понятное дело, платили. И хорошо платили, ибо только после того как патриотичные СМИ страны подняли вой вокруг странного музея в Россоши, господа Морозовы покинули свои должности в музее.А так надо было еще разобраться, чей это музей: россошанский краеведческий или Альпийского итальянского корпуса.Вообще, о деятельности Морозова в угоду потомкам итальянских фашистов можно рассказывать очень долго.Главная заслуга Морозова – это строительство так называемого детского сада «Улыбка». Так называемого потому, что, как мы уже говорили, «Улыбка» есть «Улыбка» только сверху. Внизу это гостиница для итальянских «друзей» и музей итальянских фашистов.От улыбки до ухмылки – один шаг. Под знаменем альпийского корпуса.И его сделал еще один «герой» нашего повествования, бывший глава администрации Россоши В. М. Гринев, который щедро отписал нижнюю часть здания, построенного как детский сад, в распоряжение итальянских «друзей».Сложно сказать, по велению души это сделал Гринев или как, но, судя по всему, там у всех в Россоши «или как» имеет место быть.И в итоге в Россоши возникло гнездо ANA, Ассоциации альпийских стрелков, да не просто так, а в историческом месте. Там, где был штаб итальянского корпуса, где побирался и потчевал пирожками фашистов малец Морозов.Историческое место с историческим хранителем.И, кстати, все бы ничего было. Россошь от метрополии далеко. Можно было бы и дальше угождать итальянским «друзьям», кататься к ним в гости и получать все прочие удовольствия. Водить экскурсии в музей боевой славы альпийского корпуса, но…Прокололись на памятнике неизвестному фашисту. Обидно так прокололись. Но тем не менее, пособники фашистов решили принять бой с теми, кто так яростно не хочет признавать памятник альпийским стрелкам за мемориал дружбы.Понятно, что российско-итальянскую дружбу можно выразить любым способом, кроме выставления на всеобщее обозрение шапки с петушиным пером. В Италии может быть куча иных символов, кроме головного убора палачей-оккупантов.Но разве это можно доказать тем, кто жестко сидит «на прикорме»?Вот, кстати, стоит упомянуть позицию прокуратуры.Факт помещения (который так отрицал господин Морозов) внутрь мемориала костей они установили, но на этом все. Да, заявленные статьи здесь явно неуместны, но факт того, что памятный знак превратился в незаконное захоронение, имеет место быть. Но это никого не обеспокоило. К сожалению.Посмотрим, кстати, что ответят мне. Из Генеральной прокуратуры заявление благополучно пришло в Воронежскую областную прокуратуру, а оттуда в Россошь.Ждем…Вообще, на прокуратуру, точнее, нормальную правовую оценку всего альпийского шабаша, мы вместе с россошанскими патриотами весьма рассчитываем. Будет обидно, если придется разочароваться. Вопрос только — кому больше.Кстати, из ответа прокуратуры выскакивает забавная деталь. Там господин Морозов почему-то поименован «профессором». А Морозов таковым не является.Алим Морозов – учитель. Просто учитель истории. «Профессоре», если по-итальянски. А вот почему он вдруг в документе от прокуратуры и в ролике телекомпании стал именоваться «профессором» – вопрос. Если Морозов так представился сотрудникам прокуратуры – это называется «самозванец». Если прокуратура заговорила с итальянским акцентом – это печально.А вот с властями Россоши и района, сомнений нет, можно даже и не пытаться обсуждать проблему. Судя по тому, какие предисловия писали глава Россоши и глава Россошанского района, там все в полном порядке.Более того, именно от лица администрации выступают местные журналисты Ольга Разумова и Александр Ховансков, которые изо всех своих силенок пытаются очернить главного борца с памятником фашистам, россошанского предпринимателя Николая Савченко.Скажу сразу, плоховато выходит, поскольку господа пишущие если бы могли хоть что-то толковое нарыть на Савченко, то было бы еще куда ни шло. А так – детский сад, не более того.Но команда «фас!» дана – надо отработать.Жаль только, что ни Разумова, ни Ховансков не понимают (или не хотят понять, или хорошо уплачено), что защищая памятник фашистам, они стали (да, уже стали, судя по их выступлениям) теми, кому дружно аплодируют и Власов, и Муссолини, и Геббельс.Вот как оно бывает… Немного денег, один фанатик фашистов, таскавший им в детстве пирожки, кучка купленных на корню чиновников, пара-тройка журналистов и реваншисты из Италии, потомки тех, кто здесь бесчинствовал.И все, как немного-то надо, чтобы был готов рассадник пособников фашизма!Чудны дела земли россошанской, ох, чудны… И печальны.Мы еще вернемся к этой теме не один раз. И впереди у нас еще одно расследование деяний альпийского корпуса, только на Белгородчине.Почему, спросите вы, уважаемые читатели. Отвечу.Потому что доска Маннергейму. Потому что памятник белочехам. Потому что памятники Шкуро, Краснову и прочим. Потому что «Праздник» Красовского. Потому что "Сволочи", "Цитадель", "Танки".Потому что наша деградация заходит слишком далеко. Потому что я не желаю видеть на своей земле памятники итальянским, немецким, румынским, венгерским псам, вбитым в нашу землю моими дедами.А такими темпами Алимы Морозовы и Красовские нам настроят памятников. И наснимают «правильных» фильмов.Нет, дорогие россияне, мы пойдем другим путем. По крайней мере те, кто хочет жить в нормальной России. Я – хочу.