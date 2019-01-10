Укорот и разворот. Как «гениальный» Тито на Сталина обиделся
Утверждение «сербы — наши братья» как-то навязло уже в зубах, но как раз в конце 40-х те самые сербы сделали достаточно простой и достаточно интересный выбор: они резко и внезапно отвернулись от тов. Сталина и СССР и начали получать самые разнообразные «ништяки» и плюшки с Запада.
Кстати, надо сказать, схема работала, и достаточно долго. И, если кто не помнит, уровень жизни в той самой Югославии был гораздо выше, чем в СССР. Да, пожалуй, выше, чем в любой стране Восточной Европы. Югославия активно получала кредиты с Запада и активно с тем же самым Западом торговала. И уровень жизни был выше, и уровень свобод тоже. И на Запад, в принципе, выехать было вполне возможно (это в советскую-то эпоху!).
Вообще, Югославия была достаточно странным государством с любой точки зрения: она не принадлежала ни к западному, ни к восточному блоку. Движение неприсоединения ещё было организовано, и все дела. Интересный такой путь был у сербов, хорватов и словенцев, необычный такой. Ну да, был Тито, и была держава, и был суверенитет, и была промышленность. И армия тоже была, которая, как ни странно, в первую голову готовилась обороняться от СССР.
И, надо сказать, что, хотя определённые проекты у нас в экономике были, всё-таки товарищи югославы все десятилетия холодной войны стояли к нам скорее спиной, чем лицом. Лицом они стояли скорее к Европе. Западной. Как-то так дела обстояли, и «богатовекторностью» никакой не пахло. Как-то вот это очень странно: даже договор был Варшавский, поляки в него входили, а югославы почему-то нет.
И даже не было у сербов никакого стремления к дружбе с русскими братьями все эти долгие послевоенные десятилетия. Ни при Хрущёве, ни при Брежневе… А ведь Союз менялся, менялась политика внешняя и внутренняя. Но нет, никакого интереса к дружбе с далёкой северной страной в Белграде не возникало. Вообще ни разу, и даже уже при Горбачёве! Нет, никак и ничего. Хотя, в принципе, доблестная Красная Армия стояла совсем неподалёку — в Венгрии. Но нет, никто как-то «дружить» не бросался.
Прохладно всё было все эти годы, прохладно. То есть как-то вот даже странно: типа сербы наши братья и типа православные славяне, и типа они бесконечно нам благодарны за независимость, но нет. Никто СССР не интересовался и интересоваться не собирался. Как ни странно, живой интерес (и то не сразу!) возник после распада восточного блока. То есть вот такое положительное отношение наших историков, писателей и журналистов к Иосипу Броз Тито непонятно абсолютно: ничего хорошего для нас он не сделал и нашим другом он не был ни разу.
То, что он воевал против немцев в ходе ВМВ, так он за свою страну воевал, а не за нас. Никаких доказательств какой-то там «просоветскости» ни разу предъявлено не было. Вот не понимаю я тёплого отношения к товарищам сербам, ни разу не понимаю. Потому как возможностей продемонстрировать свои симпатии с 1945 по 1991-й у них было выше крыши. Но как-то они не очень стремились это делать. Наоборот, принципиально держали дистанцию.
И в общем и целом: именно и конкретно Югославия под руководством великого Тито демонстративно разорвала отношения с СССР (ещё при Сталине, ещё в 1949-м)… Вот не Польша, не Румыния, а именно Югославия… Вот как-то это немного странно и немного непонятно… Нет, можно бесконечно долго повторять, что И.В. Сталин имел какие-то там планы против И.Б. Тито. Какие ваши доказательства? Слова, это только слова.
Потом по ходу пьесы как-то выяснилось, что именно Тито имел территориальные претензии к Италии, Австрии и Албании. Как-то вот так. Интересно. Да ещё и какую-то там «конфедерацию» восточноевропейских государств хотел замутить… И всё это — с Кремлём не советуясь и Сталина в известность не ставя, а ставя его перед фактом. Почему-то это проговаривается скороговоркой как некая малозначительная деталь. Что тут вспоминать?
А вот как-то странно получается: сделать для России что-то полезное у Тито так и не получилось, а вот насоздавать лишних проблем — пожалуйста! Вполне понятно, что последнее, что было нужно Сталину во второй половине 40-х, — это большой военный конфликт в Европе. Тем более с применением ядерного оружия, которого у СССР ещё не было. Почему товарищ Тито решил, что он может «в одну морду» решать вопросы войны и мира в Европе, абсолютно непонятно. Две мировые войны 20-го века с убедительностью показали, что территориальный конфликт в Европе — это потенциально мировая война…
Кому была нужна мировая война сразу после 1945-го года? Зачем? Что это за «территориальные претензии» к соседям? Тито нечем было заняться? Страну и экономику не нужно было восстанавливать после ВМВ? Что это за внезапный милитаризм и экспансионизм? С чьей, собственно говоря, подсказки? Почему за него (и его безумный план) должен был «вписываться» И.В. Сталин?
Иосипу Тито было явно тесно в рамках национальных границ, но вот эта «конфедерация» (включая Польшу!) — это вообще что-то с чем-то! Такое впечатление складывается, что «югославский гений» решил порулить восточным блоком самостоятельно… И когда ему «дали по рукам» (кстати, правильно!), он воспринял это как личную обиду и разорвал отношения.
Итак, с чего всё начиналось? У югославского руководства возникли некие серьёзные территориально-геополитические амбиции, а «плохой» Сталин им сделал «укорот». И с этого момента начинается «разворот на Запад» и экономический подъём. А заканчивается всё для амбициозной Югославии экономическим кризисом, переходящим в политический, развалом страны и натовскими бомбёжками. То есть на страну напали, но, как ни странно, далеко не русские…
Вообще, как серьёзный судебный процесс может тянуться годами (и даже десятилетиями!), так и геополитические решения ни в коем разе не стоит рассматривать сиюминутно. Это, знаете ли, ведёт к очень большим ошибкам. Весь 19-й век Россия боролась «за свободу братьев по вере и крови» в Восточной Европе. Это принесло ей поистине фантастические результаты. Но уже потом. Так вот, это надо рассматривать в целом! И тогда многое, к сожалению, проясняется.
Так вот, и решение 1949-го года, и ситуация 1989-го года — это всё звенья одной и той же цепи… для Югославии, хотя не только. «Гениальный» Иосип Броз Тито в итоге привёл свою страну к геополитической катастрофе. То есть на самом деле он не был «великим государственным деятелем», и «большим другом России» он тоже не был. Скорее, мелкий, но весьма амбициозный балканский диктатор, прозападной (проанглийской) ориентации.
И как раз русским он не доверял, он доверял англосаксам, на них ориентировался и на том строил свою политическую карьеру… на том он и погорел (его страна сгорела дотла). И все симпатии к данной фигуре со стороны российского общества полностью непонятны. Пусть ему британская королевская семья симпатизирует, этому балканскому «гению».
Кстати, надо сказать, схема работала, и достаточно долго. И, если кто не помнит, уровень жизни в той самой Югославии был гораздо выше, чем в СССР. Да, пожалуй, выше, чем в любой стране Восточной Европы. Югославия активно получала кредиты с Запада и активно с тем же самым Западом торговала. И уровень жизни был выше, и уровень свобод тоже. И на Запад, в принципе, выехать было вполне возможно (это в советскую-то эпоху!).
Вообще, Югославия была достаточно странным государством с любой точки зрения: она не принадлежала ни к западному, ни к восточному блоку. Движение неприсоединения ещё было организовано, и все дела. Интересный такой путь был у сербов, хорватов и словенцев, необычный такой. Ну да, был Тито, и была держава, и был суверенитет, и была промышленность. И армия тоже была, которая, как ни странно, в первую голову готовилась обороняться от СССР.
И, надо сказать, что, хотя определённые проекты у нас в экономике были, всё-таки товарищи югославы все десятилетия холодной войны стояли к нам скорее спиной, чем лицом. Лицом они стояли скорее к Европе. Западной. Как-то так дела обстояли, и «богатовекторностью» никакой не пахло. Как-то вот это очень странно: даже договор был Варшавский, поляки в него входили, а югославы почему-то нет.
И даже не было у сербов никакого стремления к дружбе с русскими братьями все эти долгие послевоенные десятилетия. Ни при Хрущёве, ни при Брежневе… А ведь Союз менялся, менялась политика внешняя и внутренняя. Но нет, никакого интереса к дружбе с далёкой северной страной в Белграде не возникало. Вообще ни разу, и даже уже при Горбачёве! Нет, никак и ничего. Хотя, в принципе, доблестная Красная Армия стояла совсем неподалёку — в Венгрии. Но нет, никто как-то «дружить» не бросался.
Прохладно всё было все эти годы, прохладно. То есть как-то вот даже странно: типа сербы наши братья и типа православные славяне, и типа они бесконечно нам благодарны за независимость, но нет. Никто СССР не интересовался и интересоваться не собирался. Как ни странно, живой интерес (и то не сразу!) возник после распада восточного блока. То есть вот такое положительное отношение наших историков, писателей и журналистов к Иосипу Броз Тито непонятно абсолютно: ничего хорошего для нас он не сделал и нашим другом он не был ни разу.
То, что он воевал против немцев в ходе ВМВ, так он за свою страну воевал, а не за нас. Никаких доказательств какой-то там «просоветскости» ни разу предъявлено не было. Вот не понимаю я тёплого отношения к товарищам сербам, ни разу не понимаю. Потому как возможностей продемонстрировать свои симпатии с 1945 по 1991-й у них было выше крыши. Но как-то они не очень стремились это делать. Наоборот, принципиально держали дистанцию.
И в общем и целом: именно и конкретно Югославия под руководством великого Тито демонстративно разорвала отношения с СССР (ещё при Сталине, ещё в 1949-м)… Вот не Польша, не Румыния, а именно Югославия… Вот как-то это немного странно и немного непонятно… Нет, можно бесконечно долго повторять, что И.В. Сталин имел какие-то там планы против И.Б. Тито. Какие ваши доказательства? Слова, это только слова.
Потом по ходу пьесы как-то выяснилось, что именно Тито имел территориальные претензии к Италии, Австрии и Албании. Как-то вот так. Интересно. Да ещё и какую-то там «конфедерацию» восточноевропейских государств хотел замутить… И всё это — с Кремлём не советуясь и Сталина в известность не ставя, а ставя его перед фактом. Почему-то это проговаривается скороговоркой как некая малозначительная деталь. Что тут вспоминать?
А вот как-то странно получается: сделать для России что-то полезное у Тито так и не получилось, а вот насоздавать лишних проблем — пожалуйста! Вполне понятно, что последнее, что было нужно Сталину во второй половине 40-х, — это большой военный конфликт в Европе. Тем более с применением ядерного оружия, которого у СССР ещё не было. Почему товарищ Тито решил, что он может «в одну морду» решать вопросы войны и мира в Европе, абсолютно непонятно. Две мировые войны 20-го века с убедительностью показали, что территориальный конфликт в Европе — это потенциально мировая война…
Кому была нужна мировая война сразу после 1945-го года? Зачем? Что это за «территориальные претензии» к соседям? Тито нечем было заняться? Страну и экономику не нужно было восстанавливать после ВМВ? Что это за внезапный милитаризм и экспансионизм? С чьей, собственно говоря, подсказки? Почему за него (и его безумный план) должен был «вписываться» И.В. Сталин?
Иосипу Тито было явно тесно в рамках национальных границ, но вот эта «конфедерация» (включая Польшу!) — это вообще что-то с чем-то! Такое впечатление складывается, что «югославский гений» решил порулить восточным блоком самостоятельно… И когда ему «дали по рукам» (кстати, правильно!), он воспринял это как личную обиду и разорвал отношения.
Итак, с чего всё начиналось? У югославского руководства возникли некие серьёзные территориально-геополитические амбиции, а «плохой» Сталин им сделал «укорот». И с этого момента начинается «разворот на Запад» и экономический подъём. А заканчивается всё для амбициозной Югославии экономическим кризисом, переходящим в политический, развалом страны и натовскими бомбёжками. То есть на страну напали, но, как ни странно, далеко не русские…
Вообще, как серьёзный судебный процесс может тянуться годами (и даже десятилетиями!), так и геополитические решения ни в коем разе не стоит рассматривать сиюминутно. Это, знаете ли, ведёт к очень большим ошибкам. Весь 19-й век Россия боролась «за свободу братьев по вере и крови» в Восточной Европе. Это принесло ей поистине фантастические результаты. Но уже потом. Так вот, это надо рассматривать в целом! И тогда многое, к сожалению, проясняется.
Так вот, и решение 1949-го года, и ситуация 1989-го года — это всё звенья одной и той же цепи… для Югославии, хотя не только. «Гениальный» Иосип Броз Тито в итоге привёл свою страну к геополитической катастрофе. То есть на самом деле он не был «великим государственным деятелем», и «большим другом России» он тоже не был. Скорее, мелкий, но весьма амбициозный балканский диктатор, прозападной (проанглийской) ориентации.
И как раз русским он не доверял, он доверял англосаксам, на них ориентировался и на том строил свою политическую карьеру… на том он и погорел (его страна сгорела дотла). И все симпатии к данной фигуре со стороны российского общества полностью непонятны. Пусть ему британская королевская семья симпатизирует, этому балканскому «гению».
- Автор:
- Олег Егоров
- Использованы фотографии:
- karsh.org
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