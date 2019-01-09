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Глава МО Норвегии заявил об угрозе войны в Европе из-за "агрессии России"

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Глава военного ведомства Норвегии прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Европе. По словам Франка Бакке-Йенсена, вооружённый конфликт между европейскими странами «больше не является невообразимым». Бекке-Йенсен отметил, что ситуация на сегодняшний день выглядит вполне допускающей реальный конфликт на Европейском континенте.

Глава МО Норвегии заявил об угрозе войны в Европе из-за "агрессии России"



Из заявления министра обороны Норвегии (страна входит в НАТО):
Расходы на военную сферу в Европе только за последние пять лет выросли примерно на 30 процентов. И рост будет продолжаться. Ситуация самая напряжённая с момента окончания Второй мировой войны.


Бекке-Йенсен отмечает, что наращивание военных расходов не может «ничем не закончиться».

По словам министра, военный конфликт может нанести огромный ущерб скандинавским странам как в экономическом, так и в военно-политическом плане.

При этом всю ответственность за потенциально возможный конфликт норвежский министр возлагает на Россию, транслируя пропагандистский лозунг о «российской агрессии».


Фото со страницы министра обороны Норвегии в Фейсбуке (ссылка)


Ранее министр обороны Норвегии обвинил Россию в том, что ВС РФ якобы вмешались в натовские военные маневры, что привело к сбоям в работе глобальной системы позиционирования GPS. В Москве эти обвинения отвергли.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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