Расходы на военную сферу в Европе только за последние пять лет выросли примерно на 30 процентов. И рост будет продолжаться. Ситуация самая напряжённая с момента окончания Второй мировой войны.

Фото со страницы министра обороны Норвегии в Фейсбуке (ссылка)

Глава военного ведомства Норвегии прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Европе. По словам Франка Бакке-Йенсена, вооружённый конфликт между европейскими странами «больше не является невообразимым». Бекке-Йенсен отметил, что ситуация на сегодняшний день выглядит вполне допускающей реальный конфликт на Европейском континенте.Из заявления министра обороны Норвегии (страна входит в НАТО):Бекке-Йенсен отмечает, что наращивание военных расходов не может «ничем не закончиться».По словам министра, военный конфликт может нанести огромный ущерб скандинавским странам как в экономическом, так и в военно-политическом плане.При этом всю ответственность за потенциально возможный конфликт норвежский министр возлагает на Россию, транслируя пропагандистский лозунг о «российской агрессии».Ранее министр обороны Норвегии обвинил Россию в том, что ВС РФ якобы вмешались в натовские военные маневры, что привело к сбоям в работе глобальной системы позиционирования GPS. В Москве эти обвинения отвергли.