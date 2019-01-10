Система ПРО А-135 «Амур» в 2018 году. Модернизация продолжается
В начале девяностых годов на опытно-боевое дежурство заступила система противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района А-135 «Амур». В середине того же десятилетия комплекс был официально принят на вооружение и заступил на полноценное боевое дежурство. За прошедшие десятилетия разные составляющие уникальной системы успели устареть морально и физически, результатом чего стала новая программа модернизации. Ряд важных мероприятий, направленных на обновление и улучшение системы А-135, был выполнен в прошлом году.
Первые в прошлом году новости о системе «Амур» появились в конце января. Как сообщал телеканал «Звезда», расчет радиолокационной станции «Дон-2Н» провел учения по обнаружению и отражению массированного ракетно-ядерного удара со стороны условного противника. Согласно легенде учений, противник осуществил запуск большого числа межконтинентальных баллистических ракет со всех основных направлений. РЛС «Дон-2Н» успешно обнаружила все эти цели, а также выделила «реальные» боевые части и взяла их на сопровождение. Пуски противоракет в рамках этой тренировки не производились.
В контексте учений на станции «Дон-2Н» прозвучали любопытные заявления. Начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник Ильдар Тагиев рассказал прессе о текущих работах и их специфике. По его словам, в настоящее время система А-135 проходит глубокую модернизацию, направленную на повышение ее характеристик. Особенность текущих работ состоит в том, что модернизация осуществляется без снятия компонентов системы с боевого дежурства.
Вскоре информагентство Russia Today опубликовало новые подробности текущей программы. Оно тоже процитировало полковника И. Тагиева, который отмечал, что в ближайшее время на дежурство должны заступить новые комплексы ПРО. От существующих они будут отличаться более широкими возможностями. При этом и сейчас система «Амур» способна отразить удар с любого направления. На тот момент, по словам офицера, модернизация комплекса противоракетной обороны находилась на завершающих стадиях.
5 февраля Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны сообщил о проведении новых учений системы ПРО А-135. Боевому расчету радиолокационной станции «Дон-2Н» и других компонентов системы вновь пришлось искать учебные цели и отрабатывать действия по отражению массового ракетно-ядерного удара.
Новые сообщения о развитии отечественной противоракетной обороны появились всего через несколько дней. 12 февраля газета «Красная Звезда» сообщила о проведении нового испытательного пуска ракеты-перехватчика. По данным издания, на полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялся новый запуск модернизированной противоракеты неназванного типа. Изделие успешно поразило условную цель и показало заданную точность. Также в публикации «Красной Звезды» вновь упомянули текущую модернизацию системы ПРО Москвы и центрального промышленного региона.
Вскоре министерство обороны опубликовало видеозапись испытательного запуска. Следует отметить, что Минобороны и «Красная Звезда» в своих публикациях не указали тип испытанной противоракеты. Тем не менее, в среде экспертов и на профильных ресурсах появилось предположение, согласно которому новые испытания прошла модернизированная ракета ПРС-1М / 45Т6. В течение некоторого времени после статьи и видео продолжалось обсуждение перспективной ракеты и ее потенциала в контексте развития отечественной ПРО. Такому обсуждению не мешал даже дефицит данных о новом проекте.
1 апреля пресс-служба министерства обороны рассказала о следующем испытательном пуске модернизированной ракеты-перехватчика. Руководители мероприятия отметили, что пуск был успешным, и противоракета смогла поразить условную цель в указанное время. Также был опубликован видеоролик, показывающий процесс подготовки к запуску, а также выход ракеты из пусковой установки и начало движения по траектории. Как и ранее, изделие назвали «модернизированной ракетой» – без указания типа и модификации.
20 июля военное ведомство вновь рассказало о тестовом запуске противоракеты и опубликовало видео с полигона. Как и ранее, пуск прошел успешно и завершился уничтожением условной цели, имитировавшей средства ракетно-ядерного удара условного противника. Какие-либо технические подробности вновь не оглашались.
О следующем испытательном пуске ракеты-перехватчика новой модификации – предположительно ПРС-1М – сообщили 30 августа. Вместе с коротким пресс-релизом и публикацией в официальном издании Минобороны был опубликован и видеоролик, снятый на полигоне Сары-Шаган. В очередной раз испытания противоракеты признали успешными. Изделие вышло на заданную траекторию и поразило условную цель.
В первый день зимы военное ведомство отчиталось в проведении очередного испытательного запуска противоракеты. Расчет воздушно-космических сил подготовил модернизированное изделие к пуску, а затем использовал его для поражения условной цели. Последняя была успешно поражена, а ракета подтвердила заложенные характеристики.
6 декабря командование противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России подвело итоги уходящего года. В прошлом 2018 году части войск ПВО-ПРО в общей сложности провели более 220 учений различного уровня. При этом, однако, командование не стало уточнять, какая доля подобных мероприятий проводилась с целью обучения и проверки навыков расчетов стратегической противоракетной обороны Москвы. В официальных сообщениях министерства обороны упоминались лишь два таких учения.
Одновременно с этим известно, что в 2018 году Воздушно-космические силы осуществили сразу пять испытательных запусков модернизированной ракеты-перехватчика, предназначенной для использования в составе обновленной системы А-135 «Амур». Ввиду высокой ответственности и секретности, подробные планы в этом контексте не сообщались, однако упоминалось, что новая ракета сможет поступить на вооружение в ближайшее время.
***
По известным данным, разработка системы противоракетной обороны А-135 «Амур» стартовала в начале семидесятых годов. Новая система рассматривалась в качестве замены для существующего комплекса А-35. В связи с крайней сложностью программы опытно-конструкторские работы по большому числу отдельных проектов осуществлялись в течение длительного времени – вплоть до начала девяностых годов. В частности, для отработки всех основных элементов будущей боевой системы А-135 на полигоне Сары-Шаган был построен опытный комплекс А-135П.
В самом конце восьмидесятых система А-135 «Амур», развернутая в Московской области, прошла государственные испытания, после чего получила рекомендацию к постановке на дежурство. Вскоре компоненты системы начали опытно-боевое дежурство, продолжавшееся несколько следующих лет. Только в 1995 году состоялось официальное принятие системы ПРО на вооружение с последующей постановкой на боевое дежурство.
Согласно открытым источникам, в составе системы А-135 присутствовало несколько основных компонентов. Задача слежения за обстановкой и поиска целей в атмосфере и заатмосферном пространстве возлагается на радиолокационную станцию 5Н20 «Дон-2Н». РЛС сопряжена с командно-вычислительным пунктом 5К80, основным элементом которого является вычислительный комплекс «Эльбрус». Этот элемент системы обеспечивает обработку данных о целях и управление огневыми средствами.
РЛС «Дон-2Н» способна одновременно сопровождать свыше сотни баллистических целей. Параллельно она может управлять наведением нескольких десятков противоракет. В разных источниках количество управляемых ракет изменяется от 30-40 до 100.
В прошлом в составе системы «Амур» присутствовали противоракеты дальнего перехвата типа 51Т6. По разным данным, на дежурстве стояло не менее двух стрельбовых комплексов с таким оружием. Ракеты 51Т6 могли атаковать баллистические цели на дальностях не менее 300-350 км и на высотах до 150-200 км. Противоракета 51Т6 состояла на вооружении до 2005 года. Любопытно, что из-за общего режима секретности о таком решении Минобороны стало известно лишь через несколько лет – уже в начале текущего десятилетия. После отказа от 51Т6 система А-135 осталась без средств перехвата дальнего эшелона.
На вооружении остается ракета-перехватчик ближнего эшелона 53Т6, также известная под обозначением ПРС-1. Это изделие способно поражать баллистические цели на дальностях до 100 км и высотах до 40-50 км. Изначально такая ракета являлась дополнением к перехватчикам 51Т6 с большей дальностью. Согласно зарубежным данным, на дежурстве сейчас находится пять стрельбовых комплексов с 12 противоракетами на каждом – всего 68 ракет типа ПРС-1, готовых к немедленному пуску.
В настоящее время осуществляется объемная программа модернизации системы ПРО А-135, целями которой являются обновление различных компонентов и повышение основных характеристик комплекса в целом. В ряде источников проект модернизации «Амура» упоминается как А-235 и под шифром «Самолет-М». Согласно новостям последних лет, проект модернизации А-135 уже дошел до стадии непосредственного обновления материальной части.
В прошлом году упоминалась замена оборудования РЛС «Дон-2Н». Также, по-видимому, осуществляются аналогичные процедуры на других компонентах системы противоракетной обороны. Важной особенностью программы является выполнение работ на объектах без приостановки их боевого дежурства. За счет этого Воздушно-космические силы получают новые возможности, но при этом даже временно не теряют возможность решения своих задач.
С 2017 года российская оборонная промышленность испытывает на полигоне Сары-Шаган перспективную ракету-перехватчик ПРС-1, созданную на базе серийной 53Т6. Точные характеристики ПРС-1М пока остаются неизвестными; так же обстоит дело и со сведениями о возможностях такой противоракеты. Впрочем, ранее в разных источниках фигурировал ожидаемый рост основных характеристик. По некоторым оценкам, ракета также сможет осуществлять т.н. кинетический перехват – поражать цель за счет прямого столкновения с нею.
***
Согласно заявлениям официальных лиц, существующая система противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного региона в существующем виде способна полноценно решать поставленные задачи. Она может вести наблюдение за окружающим пространством, своевременно выявлять угрозы, а затем реагировать на них правильным образом. Вся система, включающая несколько отдельных компонентов разного назначения, может отразить массированный ракетно-ядерный удар с применением современного вооружения.
Система А-135 «Амур» имеет достаточно высокий потенциал, однако министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс проводят программу ее модернизации. Этот проект предусматривает обновление материальной части за счет внедрения новых компонентов, в том числе перспективной ракеты-перехватчика. Ожидается, что это приведет к дополнительному росту основных тактико-технических характеристик и боевых качеств.
Модернизированная система ПРО сможет продолжать службу и, при необходимости, правильно реагировать на возникающие угрозы. Программа модернизации еще не завершена, но некоторые ее этапы уже выполнены. Таким образом, в течение нескольких следующих лет «Амур» будет полностью обновлен с получением всех желаемых результатов.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tvzvezda.ru/
https://russian.rt.com/
http://redstar.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-901.html
Первые в прошлом году новости о системе «Амур» появились в конце января. Как сообщал телеканал «Звезда», расчет радиолокационной станции «Дон-2Н» провел учения по обнаружению и отражению массированного ракетно-ядерного удара со стороны условного противника. Согласно легенде учений, противник осуществил запуск большого числа межконтинентальных баллистических ракет со всех основных направлений. РЛС «Дон-2Н» успешно обнаружила все эти цели, а также выделила «реальные» боевые части и взяла их на сопровождение. Пуски противоракет в рамках этой тренировки не производились.
В контексте учений на станции «Дон-2Н» прозвучали любопытные заявления. Начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник Ильдар Тагиев рассказал прессе о текущих работах и их специфике. По его словам, в настоящее время система А-135 проходит глубокую модернизацию, направленную на повышение ее характеристик. Особенность текущих работ состоит в том, что модернизация осуществляется без снятия компонентов системы с боевого дежурства.
Вскоре информагентство Russia Today опубликовало новые подробности текущей программы. Оно тоже процитировало полковника И. Тагиева, который отмечал, что в ближайшее время на дежурство должны заступить новые комплексы ПРО. От существующих они будут отличаться более широкими возможностями. При этом и сейчас система «Амур» способна отразить удар с любого направления. На тот момент, по словам офицера, модернизация комплекса противоракетной обороны находилась на завершающих стадиях.
5 февраля Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны сообщил о проведении новых учений системы ПРО А-135. Боевому расчету радиолокационной станции «Дон-2Н» и других компонентов системы вновь пришлось искать учебные цели и отрабатывать действия по отражению массового ракетно-ядерного удара.
Новые сообщения о развитии отечественной противоракетной обороны появились всего через несколько дней. 12 февраля газета «Красная Звезда» сообщила о проведении нового испытательного пуска ракеты-перехватчика. По данным издания, на полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялся новый запуск модернизированной противоракеты неназванного типа. Изделие успешно поразило условную цель и показало заданную точность. Также в публикации «Красной Звезды» вновь упомянули текущую модернизацию системы ПРО Москвы и центрального промышленного региона.
Вскоре министерство обороны опубликовало видеозапись испытательного запуска. Следует отметить, что Минобороны и «Красная Звезда» в своих публикациях не указали тип испытанной противоракеты. Тем не менее, в среде экспертов и на профильных ресурсах появилось предположение, согласно которому новые испытания прошла модернизированная ракета ПРС-1М / 45Т6. В течение некоторого времени после статьи и видео продолжалось обсуждение перспективной ракеты и ее потенциала в контексте развития отечественной ПРО. Такому обсуждению не мешал даже дефицит данных о новом проекте.
1 апреля пресс-служба министерства обороны рассказала о следующем испытательном пуске модернизированной ракеты-перехватчика. Руководители мероприятия отметили, что пуск был успешным, и противоракета смогла поразить условную цель в указанное время. Также был опубликован видеоролик, показывающий процесс подготовки к запуску, а также выход ракеты из пусковой установки и начало движения по траектории. Как и ранее, изделие назвали «модернизированной ракетой» – без указания типа и модификации.
20 июля военное ведомство вновь рассказало о тестовом запуске противоракеты и опубликовало видео с полигона. Как и ранее, пуск прошел успешно и завершился уничтожением условной цели, имитировавшей средства ракетно-ядерного удара условного противника. Какие-либо технические подробности вновь не оглашались.
О следующем испытательном пуске ракеты-перехватчика новой модификации – предположительно ПРС-1М – сообщили 30 августа. Вместе с коротким пресс-релизом и публикацией в официальном издании Минобороны был опубликован и видеоролик, снятый на полигоне Сары-Шаган. В очередной раз испытания противоракеты признали успешными. Изделие вышло на заданную траекторию и поразило условную цель.
В первый день зимы военное ведомство отчиталось в проведении очередного испытательного запуска противоракеты. Расчет воздушно-космических сил подготовил модернизированное изделие к пуску, а затем использовал его для поражения условной цели. Последняя была успешно поражена, а ракета подтвердила заложенные характеристики.
6 декабря командование противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России подвело итоги уходящего года. В прошлом 2018 году части войск ПВО-ПРО в общей сложности провели более 220 учений различного уровня. При этом, однако, командование не стало уточнять, какая доля подобных мероприятий проводилась с целью обучения и проверки навыков расчетов стратегической противоракетной обороны Москвы. В официальных сообщениях министерства обороны упоминались лишь два таких учения.
Одновременно с этим известно, что в 2018 году Воздушно-космические силы осуществили сразу пять испытательных запусков модернизированной ракеты-перехватчика, предназначенной для использования в составе обновленной системы А-135 «Амур». Ввиду высокой ответственности и секретности, подробные планы в этом контексте не сообщались, однако упоминалось, что новая ракета сможет поступить на вооружение в ближайшее время.
***
По известным данным, разработка системы противоракетной обороны А-135 «Амур» стартовала в начале семидесятых годов. Новая система рассматривалась в качестве замены для существующего комплекса А-35. В связи с крайней сложностью программы опытно-конструкторские работы по большому числу отдельных проектов осуществлялись в течение длительного времени – вплоть до начала девяностых годов. В частности, для отработки всех основных элементов будущей боевой системы А-135 на полигоне Сары-Шаган был построен опытный комплекс А-135П.
В самом конце восьмидесятых система А-135 «Амур», развернутая в Московской области, прошла государственные испытания, после чего получила рекомендацию к постановке на дежурство. Вскоре компоненты системы начали опытно-боевое дежурство, продолжавшееся несколько следующих лет. Только в 1995 году состоялось официальное принятие системы ПРО на вооружение с последующей постановкой на боевое дежурство.
Согласно открытым источникам, в составе системы А-135 присутствовало несколько основных компонентов. Задача слежения за обстановкой и поиска целей в атмосфере и заатмосферном пространстве возлагается на радиолокационную станцию 5Н20 «Дон-2Н». РЛС сопряжена с командно-вычислительным пунктом 5К80, основным элементом которого является вычислительный комплекс «Эльбрус». Этот элемент системы обеспечивает обработку данных о целях и управление огневыми средствами.
РЛС «Дон-2Н» способна одновременно сопровождать свыше сотни баллистических целей. Параллельно она может управлять наведением нескольких десятков противоракет. В разных источниках количество управляемых ракет изменяется от 30-40 до 100.
В прошлом в составе системы «Амур» присутствовали противоракеты дальнего перехвата типа 51Т6. По разным данным, на дежурстве стояло не менее двух стрельбовых комплексов с таким оружием. Ракеты 51Т6 могли атаковать баллистические цели на дальностях не менее 300-350 км и на высотах до 150-200 км. Противоракета 51Т6 состояла на вооружении до 2005 года. Любопытно, что из-за общего режима секретности о таком решении Минобороны стало известно лишь через несколько лет – уже в начале текущего десятилетия. После отказа от 51Т6 система А-135 осталась без средств перехвата дальнего эшелона.
На вооружении остается ракета-перехватчик ближнего эшелона 53Т6, также известная под обозначением ПРС-1. Это изделие способно поражать баллистические цели на дальностях до 100 км и высотах до 40-50 км. Изначально такая ракета являлась дополнением к перехватчикам 51Т6 с большей дальностью. Согласно зарубежным данным, на дежурстве сейчас находится пять стрельбовых комплексов с 12 противоракетами на каждом – всего 68 ракет типа ПРС-1, готовых к немедленному пуску.
В настоящее время осуществляется объемная программа модернизации системы ПРО А-135, целями которой являются обновление различных компонентов и повышение основных характеристик комплекса в целом. В ряде источников проект модернизации «Амура» упоминается как А-235 и под шифром «Самолет-М». Согласно новостям последних лет, проект модернизации А-135 уже дошел до стадии непосредственного обновления материальной части.
В прошлом году упоминалась замена оборудования РЛС «Дон-2Н». Также, по-видимому, осуществляются аналогичные процедуры на других компонентах системы противоракетной обороны. Важной особенностью программы является выполнение работ на объектах без приостановки их боевого дежурства. За счет этого Воздушно-космические силы получают новые возможности, но при этом даже временно не теряют возможность решения своих задач.
С 2017 года российская оборонная промышленность испытывает на полигоне Сары-Шаган перспективную ракету-перехватчик ПРС-1, созданную на базе серийной 53Т6. Точные характеристики ПРС-1М пока остаются неизвестными; так же обстоит дело и со сведениями о возможностях такой противоракеты. Впрочем, ранее в разных источниках фигурировал ожидаемый рост основных характеристик. По некоторым оценкам, ракета также сможет осуществлять т.н. кинетический перехват – поражать цель за счет прямого столкновения с нею.
***
Согласно заявлениям официальных лиц, существующая система противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного региона в существующем виде способна полноценно решать поставленные задачи. Она может вести наблюдение за окружающим пространством, своевременно выявлять угрозы, а затем реагировать на них правильным образом. Вся система, включающая несколько отдельных компонентов разного назначения, может отразить массированный ракетно-ядерный удар с применением современного вооружения.
Система А-135 «Амур» имеет достаточно высокий потенциал, однако министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс проводят программу ее модернизации. Этот проект предусматривает обновление материальной части за счет внедрения новых компонентов, в том числе перспективной ракеты-перехватчика. Ожидается, что это приведет к дополнительному росту основных тактико-технических характеристик и боевых качеств.
Модернизированная система ПРО сможет продолжать службу и, при необходимости, правильно реагировать на возникающие угрозы. Программа модернизации еще не завершена, но некоторые ее этапы уже выполнены. Таким образом, в течение нескольких следующих лет «Амур» будет полностью обновлен с получением всех желаемых результатов.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tvzvezda.ru/
https://russian.rt.com/
http://redstar.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-901.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
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