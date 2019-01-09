Создание "автокефальной" церкви поддерживает менее половины украинцев

На Украине представлены данные опроса граждан страны на предмет поддержки создания так называемой автокефальной церкви. Речь идёт о создании «православной церкви Украины» (ПЦУ, она же СЦУ – «святейшая церковь Украины»), которая на самом деле автокефальной не является, так над ней стоит «патриарх Константинопольский».Результаты опроса вряд ли можно назвать радостными для раскольников. Выяснилось, что создание «автокефальной церкви» в стране поддерживает менее половины опрошенных. Точные данные – 43%.22 процента респондентов заявили, что выступают против создания такой церкви.Остальные решили не давать однозначного ответа, в том числе и в силу боязни оказаться в числе «врагов», с которыми сводят счёты радикалы.Важно, что многие опрошенные украинцы не увидели в недавнем событии настоящего предоставления автокефалии. Простой пример – во главе новой церкви Украины, созданной не без помощи американских спецслужб, стоит митрополит, подчиняющийся стамбульскому патриарху. Несколько украинских православных храмов переданы под юрисдикцию того же Стамбула.Сегодня же стало известно, что раскольник Филарет, долгое время называвший себя «патриархом Всея Руси-Украины», получил от Порошенко звание героя Украины. На Украине иронизируют, вспоминая, что Савченко тоже получала от Порошенко звание героя.