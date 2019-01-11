С «Праздником», Россия! С «Праздником», который мы все заслужили

Ещё до премьеры фильм " Праздник " подвергся осуждению многих политических деятелей и общественности, поэтому режиссёр Алексей Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение и выложил фильм в открытый доступ на YouTube.

Ненависть и непонимание.Признаюсь честно, ненависть доминирует. К сожалению.Ненависть к человеку с пониженной социальной ответственностью, снявшему пасквиль. Ненависть к тем, кто ему помогал. Втройне ненавижу Табакова-внука, дед которого, Павел Кондратьевич Табаков, виртуозил на своем санитарном поезде №87, вывозя раненых почти что с передовой так, что стал легендой. Орден «Красной Звезды» и медаль «За отвагу» тому доказательство.Внук… Да, внук. Не показатель.Ненависть к тем, кто дал деньги на съемки этого шабаша. Тупого, как те, кто «жертвовал», и беспощадного в своей подлости. Ненависть к тем, кто смотрел и тоже давал деньги.Оплаченные плевки в прошлое. Пусть и под маркой сравнения с нынешними властями.Кем оплаченные? Кому понравилось ЭТО???Таким же, кто шутил над Карбышевым и ржал над мегасмешной шуткой.Тем, кто вроде в здравом уме считает, что в не горящем Вечном огне в Хмельницком на Украине виноваты местные жители и власти, а в не горящем Вечном огне в Россоши виноват журналист, который не почистил памятник и не занес денег в «Газпром».Понимаю, что страна медленно, но уверенно сходит с ума, но не понимаю, почему так уверенно.С «Праздником», Россия. Заслужила. Вся.Да, еще не вечер. Пока не допустили эту гадость на экраны. Но этот, который режиссер, уже сказал, что если отобьет 4 миллиона, потраченные на фильм, будет собирать на новый. Попрошайничество теперь хорошо маскируется импортным термином «краудфандинг».И ведь соберет. Уже собирает. Под флагом "запретили — значит, фильм хороший", несут деньги.Где он, правда, столько потратил, непонятно. Фильм снят айфоном в квартире. Ну да не стоит лезть в чужой карман, из кармана Красовского воняет неслабо так.Но ничего, у нас все еще впереди. Мы такой темп взяли, что любо-дорого посмотреть. И догоним, и перегоним кого угодно. На том свете Геббельс в истерике заходится от умиления, глядя на все то, что у нас происходит.А такими темпами мы очень далеко уйдем.Власову памятник поставим, Солженицыну десять, Шкуро, Краснову и всем, кого веревкой наградили, всем! А еще эсэсовцам-борцам за свободу от Сталина, белочехам (черт, пробовали уже), финнам, румынам, венграм.Венграм – в Воронеже и Коротояке. Обязательно.Итальянцам уже стоят памятники, чем остальные хуже?Но куда мы все катимся, если Красовский бодро отчитывается о просмотрах и перечислениях и строит планы на будущее?А, я вроде о «фильме» должен был, да?Да дерьмо фильм. Бездарное исполнение во всех смыслах и планах. Команда ничего не соображает по теме. Не знает о блокаде, не знает, где и как располагались секретные объекты, как они охранялись, как охранялись ведущие специалисты. Да это и не надо никому.Главная задача Красовского состояла в том, чтобы плюнуть, да посмачнее, в мое прошлое. В прошлое города, с которым у меня могли бы быть очень крепкие связи.До начала войны в Ленинграде у меня жило больше двух сотен родственников. Блокаду пережила (да и то ненадолго) одна. Санитарка эвакогоспиталя №1117 (на Пироговской набережной размещался) Александра Стрельникова.Остальные понятно где: Серафимовское (в основном), Пискаревское, Большеохтинское.И как я могу вообще оценить «творение» Красовского? Чем? Рублем? Рубилом?Удивляют потуги оболгать и оплевать. Сколько было подленьких сказочек о пиршествах в Смольном во время блокады и ромовых бабах для Жданова. Которые то ли доставлялись ему самолётами, то ли пеклись в специальном цехе хлебокомбината.Какие, к черту, «ромовые бабы», если Жданов был диабетиком? И диабет вкупе с инфарктом, однозначно спровоцированным сытой и спокойной жизнью в Ленинграде, в итоге доконали Жданова в 52 года. В 1948-м. Понятно, что руководители Ленинграда не голодали, как остальное население города, но и не обжирались.И вообще, в Ленинграде пережило блокаду достаточное количество людей, и многие из них оставили нам рассказы и мемуары. Так что нормальный человек в состоянии понять картину того, что там происходило. Героизм и стойкость духа.Но не о том стайка подлых людишек нам пытается рассказать. Им, конечно, надо грязи, надо лжи. Я объясню, почему.Потому что они могут снять только то, на что способны их мозги. То есть то, о чем думают сами. На что сами способны. В меру своей глупости, и, поверьте, с этим у Красовского порядок. Не буду в подробности вдаваться, но порядок у него. С глупостью.Понятно, что комедии о проблемах, например, еврейской семьи в Дрездене, под бомбами союзной авиации, мы не увидим. Это табу. Это закон, который нарушать нельзя. И потому, что евреи, и потому, что американцы. Хотя еврейское гетто в Дрездене было. До ТОЙ бомбежки.Но и рассказов о героизме мы не увидим. Красовским нужна грязь.Зачем рассказывать о подвиге пекаря Кютинена, умершего от голода? Зачем рассказывать о том, как люди из института растениеводства умирали от голода, но сохранили элитное зерно? Между прочим, 28 хранителей умерло. На зерне.Или способен Красовский рассказать об Алексее Судаеве, умершем в 35 лет? Умершем от голода, но успевшем закончить свое детище, ППС-43?Нет. Красовский не в состоянии это снять. Максимум – это дура, которая не в состоянии без прислуги приготовить курицу, и ее мама, которая только ест и испражняется, очень оживляя сюжет.Черви. Черви-паразиты и аплодирующие им амебы и инфузории-туфельки. Мокрицы, как сказал бы наш сосед Таракан.Они так и живут, как их герои. Потребляя и испражняясь. И, так как больше ничего красовские в жизни не могут, а учиться не хотят, то и несут они «в массы» именно свои испражнения.Ненависть и недоумение.Ненависть за тему, недоумение тому, что эти испражнения кому-то интересны.С «Праздником», Россия. Получи и распишись.Постскриптум.Я понимаю, кто должен нести ответственность. Кто добил порушенную в 90-х систему государственного воспитания, государственной идеологии. Только смысл? Черви копошатся в приготовленной красовскими питательной среде. Инфузории поедом жрут амеб. И это называется современная культура России…Заслужили? Заслужили.А вообще, пора что-то делать. Причем так, как это начинали делать на Донбассе. В 2014-м. Иначе честное слово, через пять лет мы превратимся просто в стадо, ничего не могущее и ничего не желающее. Покрикивающее в интернете на тему того, что всех нагнем и куда-то прорвемся. Всем припомним, всех…В общем, то, что надо красовским.