Миф о "преторианцах Гитлера"
В своей статье автор газеты «Die Welt» Свен Келлерхофф пишет, что «на самом деле эсэсовцы воевали плохо». После 1945 года был создан миф о войсках СС, которые на словах одержали больше побед, чем на деле.
СС (нем. SS, аббр. от нем. Schutzstaffel — «отряды охраны») создали в 1923-1925 гг. как личную охрану Гитлера. В январе 1929 года главой СС (рейхсфюрером) стал Генрих Гиммлер. В 1934 году в составе СС создана личная охрана (гвардия) фюрера – «Лейбштандарт Адольф Гитлер». После «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда было разгромлено руководство штурмовых отрядов (СА), охранные отряды стали главной ударной силой национал-социалистической партии. Рейхсфюрер Гиммлер видел в СС элиту Третьего рейха. Если в штурмовые отряды записывалось в основном простонародье, то интеллигенция и аристократия предпочитали СС. Отбор был весьма строгим. В охранных отрядах культивировался дух рыцарского ордена, увлечение язычеством и мистикой. СС были дисциплинированы, хорошо организованы и обучены.
Войска отрядов защиты (усиления) или Войска СС (нем. die Waffen-SS — ваффен-СС) начинают свою историю в 1933 году, когда наиболее надежные подразделения использовались в охранных целях. «Казарменные сотни» (затем «политические части») использовались для защиты руководителей СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Затем вместе с штурмовыми отрядами они стали частью полицейской службы и использовались как вспомогательная полиция, для патрулирования городских улиц. В 1937 году некоторые из этих подразделений были преобразованы в части СС «Мёртвая голова» (нем. SS-Totenkopfverbände, SS-TV) и отвечали за охрану концлагерей в Германии, Австрии и Польше. В годы мировой войны из подразделений «Тотенкопф» была создана 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова», которая начала свой боевой путь на Западном фронте в 1940 году (захват Бельгии, Голландии и Франции), затем воевала на Русском (Восточном) фронте. Чтобы не беспокоить армейское командование, до 1942 года войска СС и дивизия «Мёртвая голова» формально принадлежали к полиции. В 1945 году войска СС насчитывали уже 38 дивизий, около 1,4 млн. человек.
В итоге, несмотря на недовольство армейского генералитета, в Третьем рейхе стали создавать вторую армию, которая подчинялась лично фюреру. В целом замысел по созданию войск СС был очевиден. Во-первых, Гитлер и его окружение не доверяли армейскому генералитету, который до последнего момента опасался повторения сценария Первой мировой войны — война на два фронта. Не зря в недрах армии зрели военные заговоры, направленные на устранение Гитлера. Военные боялись, что фюрер приведёт страну к новой катастрофе. Поэтому формированию второй армии дали «зелёный свет». Она должна была защитить высшее руководство Рейха от возможных военных мятежей и заговоров. Во-вторых, Гитлер и Гиммлер формировали с помощью СС будущую элиту «Вечного рейха» — мировой империи. «Расу господ». Её идеологией стала религия «чёрного солнца» — синтеза неоязычества и мистики. Поэтому в войска СС набирали представителей арийских и нордических народов Европы – создавая основу для единой армии европейской цивилизации, «гитлеровского Евросоюза».
Военнослужащие дивизии войск СС "Дас Райх". Март — апрель 1942 г.
Немецкий военный историк Клаус-Юрген Бремм, в прошлом военный, офицер бундесвера, изучил военные действия войск СС в книге «Переоцененные преторианцы Гитлера». Он считает, что ветераны СС и их сторонники после завершения Второй мировой войны создали миф о элитных войсках Третьего рейха. К преступлениям нацистов эсэсовцы якобы не были причастны и были обычными солдатами империи, только очень хорошими. Их представили в виде героев мировой войны, которые пытались остановить «наступление большевиков на Запад» и даже отсрочили «оккупацию русскими» Восточной и Центральной Европы.
Бремм отмечает, что «герои» Второй мировой войны ответственны за массу военных преступлений. Одна только кавалерийская бригада СС уничтожила в июле и начале августа 1941 года 11 тысяч гражданских лиц — мужчин, женщин и детей. Войска СС помогали карательным подразделениям СС в деле «зачистки» жизненного пространства на Востоке (В Советском Союзе).
Немецкий историк также отмечает, что к весне 1942 года «старые войска СС стали достоянием истории». Действительно, дивизии СС не раз были биты, полностью обескровлены и меняли свой состав. В частности, танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мёртвая голова» и «Гитлерюгенд» были неоднократно разгромлены и затем создавались заново.
Можно согласиться с Бреммом, что войска СС виновны в военных преступлениях. В этом нет сомнений. В них участвовали и армейские части. Берлин вполне осознанно вёл политику геноцида, полного уничтожения «неполноценного населения» — русских, славян, цыган, евреев и т. д. Зачищенные от «недочеловеков» земли должны были занять «расово полноценные» народы, в первую очередь германцы.
Однако нет сомнений в боеспособности войск СС, особенно моторизованных и танковых дивизий, корпусов СС. Понятно, что гитлеровская пропаганда культивировала миф о их непобедимости и избранности. Войска СС бросали на самые опасные участки фронта, применяли в самых сложных ситуация и решительных сражениях. Сами бойцы СС, считая себя элитой вооруженных сил Германии, рвались вперёд, часто несли неоправданно высокие потери, стараясь любой ценой выполнить приказ и доказать свою «избранность». Мощные удары механизированных дивизий СС не раз решили исход сражений и целых операций, спасали немецкие войска от катастроф. Дивизии и корпуса СС хорошо показали себя в битве за Харьков (февраль – март 1943 года), Курской битве, боях на реке Миус, в ходе Корсунь-Шевченковской операции, деблокировании немецкой танковой армии в апреле 1944 года, в жестоких боях в районе озера Балатон в Венгрии, где немцы наносили мощные танковые контрудары в марте 1945 года. Подробно эти операции описаны в книге Б. В. Соколова «Красная Армия против войск СС».
В разное время на Русском фронте находилось 28 дивизий СС, но 12 из них принимали участие в сражениях лишь в конце войны. Наиболее знаменитые и боеспособные дивизии СС на Восточном фронте – это танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх (Райх)», «Мёртвая голова», «Викинг», «Гитлерюгенд» и моторизованные – Полицейская, «Нордланд», «Рейхсфюрер СС», «Хорст Вессель» и т. д. В Красной Армии знали о человеконенавистнической сущности войск СС, но и уважали их за боевой дух и ударную мощь. Поэтому появление войск СС на каком-либо участке фронта означало, что немецкое командование готовит наступление или контрудар во время советской наступательной операции, укрепляет оборону, чтобы особенно жестко удерживать данную территорию. По интенсивности и продолжительности подготовки эти дивизии СС превосходили другие части вермахта, кроме элитной дивизии «Великая Германия». Также дивизии СС обычно имели больше людей и вооружения, то есть были сильнее в военном отношении, чем обычные дивизии вермахта. В результате дивизии войск СС имели в Красной Армии серьёзный авторитет.
Также стоит отметить, что высокой боеспособностью отличались дивизии СС, укомплектованные немцами и представителями германских народов (шведов, датчан, голландцев и т. д.). С 1943 года, из-за нехватки людских ресурсов, германское руководство стало активнее создавать части СС из так называемых «негерманских народов», которые после поражения в Сталинградской битве практически все были признаны арийскими. Эти дивизии, по мере движения Германии к военно-политическому краху, быстро теряли боеспособность. По своим боевым качествам к германским дивизиям СС приближались только прибалтийские дивизии СС (две латышские — 15-я и 19-я и одна эстонская — 20-я), а также моторизованная бригада «Валлония», которую затем развернули в 28-ю добровольческую гренадерскую дивизию войск СС. Эти войска имели высокую мотивацию, и оказывали ожесточенное сопротивление. Латыши и эстонцы верили в восстановление своих государств и ненавидели «большевиков». При этом они хорошо сражались только на своей территории или на примыкающей территории СССР. Валлоны имели в своих рядах много представителей нацистских и профашистских организаций. Другие негерманские добровольческие соединения войск СС, которые создавались в основном в 1944–1945 годах, когда поражение Третьего рейха было уже очевидно, высоким боевым духом и соответственно боеспособностью не отличались и значительно уступали в этом отношении не только германским дивизиям войск СС, но и дивизиям вермахта. Кроме того, из-за недостатка времени и материальных проблем их не успевали хорошо обучить и вооружить. Эти войска СС приняли лишь ограниченное участие в боях, а многие части только начали или планировали сформировать.
Пулеметный расчет солдат войск СС отдыхает в поле у тяжелого танка Pz.Kpfw. VI Ausf. E«Тигр» во время Курской битвы. Танк принадлежал 2-й танковой дивизии «Дас Рейх», входил в состав 102-го тяжелого танкового батальона. 1943 год. Источник фотографии: http://waralbum.ru
СС (нем. SS, аббр. от нем. Schutzstaffel — «отряды охраны») создали в 1923-1925 гг. как личную охрану Гитлера. В январе 1929 года главой СС (рейхсфюрером) стал Генрих Гиммлер. В 1934 году в составе СС создана личная охрана (гвардия) фюрера – «Лейбштандарт Адольф Гитлер». После «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда было разгромлено руководство штурмовых отрядов (СА), охранные отряды стали главной ударной силой национал-социалистической партии. Рейхсфюрер Гиммлер видел в СС элиту Третьего рейха. Если в штурмовые отряды записывалось в основном простонародье, то интеллигенция и аристократия предпочитали СС. Отбор был весьма строгим. В охранных отрядах культивировался дух рыцарского ордена, увлечение язычеством и мистикой. СС были дисциплинированы, хорошо организованы и обучены.
Войска отрядов защиты (усиления) или Войска СС (нем. die Waffen-SS — ваффен-СС) начинают свою историю в 1933 году, когда наиболее надежные подразделения использовались в охранных целях. «Казарменные сотни» (затем «политические части») использовались для защиты руководителей СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Затем вместе с штурмовыми отрядами они стали частью полицейской службы и использовались как вспомогательная полиция, для патрулирования городских улиц. В 1937 году некоторые из этих подразделений были преобразованы в части СС «Мёртвая голова» (нем. SS-Totenkopfverbände, SS-TV) и отвечали за охрану концлагерей в Германии, Австрии и Польше. В годы мировой войны из подразделений «Тотенкопф» была создана 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова», которая начала свой боевой путь на Западном фронте в 1940 году (захват Бельгии, Голландии и Франции), затем воевала на Русском (Восточном) фронте. Чтобы не беспокоить армейское командование, до 1942 года войска СС и дивизия «Мёртвая голова» формально принадлежали к полиции. В 1945 году войска СС насчитывали уже 38 дивизий, около 1,4 млн. человек.
В итоге, несмотря на недовольство армейского генералитета, в Третьем рейхе стали создавать вторую армию, которая подчинялась лично фюреру. В целом замысел по созданию войск СС был очевиден. Во-первых, Гитлер и его окружение не доверяли армейскому генералитету, который до последнего момента опасался повторения сценария Первой мировой войны — война на два фронта. Не зря в недрах армии зрели военные заговоры, направленные на устранение Гитлера. Военные боялись, что фюрер приведёт страну к новой катастрофе. Поэтому формированию второй армии дали «зелёный свет». Она должна была защитить высшее руководство Рейха от возможных военных мятежей и заговоров. Во-вторых, Гитлер и Гиммлер формировали с помощью СС будущую элиту «Вечного рейха» — мировой империи. «Расу господ». Её идеологией стала религия «чёрного солнца» — синтеза неоязычества и мистики. Поэтому в войска СС набирали представителей арийских и нордических народов Европы – создавая основу для единой армии европейской цивилизации, «гитлеровского Евросоюза».
Военнослужащие дивизии войск СС "Дас Райх". Март — апрель 1942 г.
Немецкий военный историк Клаус-Юрген Бремм, в прошлом военный, офицер бундесвера, изучил военные действия войск СС в книге «Переоцененные преторианцы Гитлера». Он считает, что ветераны СС и их сторонники после завершения Второй мировой войны создали миф о элитных войсках Третьего рейха. К преступлениям нацистов эсэсовцы якобы не были причастны и были обычными солдатами империи, только очень хорошими. Их представили в виде героев мировой войны, которые пытались остановить «наступление большевиков на Запад» и даже отсрочили «оккупацию русскими» Восточной и Центральной Европы.
Бремм отмечает, что «герои» Второй мировой войны ответственны за массу военных преступлений. Одна только кавалерийская бригада СС уничтожила в июле и начале августа 1941 года 11 тысяч гражданских лиц — мужчин, женщин и детей. Войска СС помогали карательным подразделениям СС в деле «зачистки» жизненного пространства на Востоке (В Советском Союзе).
Немецкий историк также отмечает, что к весне 1942 года «старые войска СС стали достоянием истории». Действительно, дивизии СС не раз были биты, полностью обескровлены и меняли свой состав. В частности, танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мёртвая голова» и «Гитлерюгенд» были неоднократно разгромлены и затем создавались заново.
Можно согласиться с Бреммом, что войска СС виновны в военных преступлениях. В этом нет сомнений. В них участвовали и армейские части. Берлин вполне осознанно вёл политику геноцида, полного уничтожения «неполноценного населения» — русских, славян, цыган, евреев и т. д. Зачищенные от «недочеловеков» земли должны были занять «расово полноценные» народы, в первую очередь германцы.
Однако нет сомнений в боеспособности войск СС, особенно моторизованных и танковых дивизий, корпусов СС. Понятно, что гитлеровская пропаганда культивировала миф о их непобедимости и избранности. Войска СС бросали на самые опасные участки фронта, применяли в самых сложных ситуация и решительных сражениях. Сами бойцы СС, считая себя элитой вооруженных сил Германии, рвались вперёд, часто несли неоправданно высокие потери, стараясь любой ценой выполнить приказ и доказать свою «избранность». Мощные удары механизированных дивизий СС не раз решили исход сражений и целых операций, спасали немецкие войска от катастроф. Дивизии и корпуса СС хорошо показали себя в битве за Харьков (февраль – март 1943 года), Курской битве, боях на реке Миус, в ходе Корсунь-Шевченковской операции, деблокировании немецкой танковой армии в апреле 1944 года, в жестоких боях в районе озера Балатон в Венгрии, где немцы наносили мощные танковые контрудары в марте 1945 года. Подробно эти операции описаны в книге Б. В. Соколова «Красная Армия против войск СС».
В разное время на Русском фронте находилось 28 дивизий СС, но 12 из них принимали участие в сражениях лишь в конце войны. Наиболее знаменитые и боеспособные дивизии СС на Восточном фронте – это танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх (Райх)», «Мёртвая голова», «Викинг», «Гитлерюгенд» и моторизованные – Полицейская, «Нордланд», «Рейхсфюрер СС», «Хорст Вессель» и т. д. В Красной Армии знали о человеконенавистнической сущности войск СС, но и уважали их за боевой дух и ударную мощь. Поэтому появление войск СС на каком-либо участке фронта означало, что немецкое командование готовит наступление или контрудар во время советской наступательной операции, укрепляет оборону, чтобы особенно жестко удерживать данную территорию. По интенсивности и продолжительности подготовки эти дивизии СС превосходили другие части вермахта, кроме элитной дивизии «Великая Германия». Также дивизии СС обычно имели больше людей и вооружения, то есть были сильнее в военном отношении, чем обычные дивизии вермахта. В результате дивизии войск СС имели в Красной Армии серьёзный авторитет.
Также стоит отметить, что высокой боеспособностью отличались дивизии СС, укомплектованные немцами и представителями германских народов (шведов, датчан, голландцев и т. д.). С 1943 года, из-за нехватки людских ресурсов, германское руководство стало активнее создавать части СС из так называемых «негерманских народов», которые после поражения в Сталинградской битве практически все были признаны арийскими. Эти дивизии, по мере движения Германии к военно-политическому краху, быстро теряли боеспособность. По своим боевым качествам к германским дивизиям СС приближались только прибалтийские дивизии СС (две латышские — 15-я и 19-я и одна эстонская — 20-я), а также моторизованная бригада «Валлония», которую затем развернули в 28-ю добровольческую гренадерскую дивизию войск СС. Эти войска имели высокую мотивацию, и оказывали ожесточенное сопротивление. Латыши и эстонцы верили в восстановление своих государств и ненавидели «большевиков». При этом они хорошо сражались только на своей территории или на примыкающей территории СССР. Валлоны имели в своих рядах много представителей нацистских и профашистских организаций. Другие негерманские добровольческие соединения войск СС, которые создавались в основном в 1944–1945 годах, когда поражение Третьего рейха было уже очевидно, высоким боевым духом и соответственно боеспособностью не отличались и значительно уступали в этом отношении не только германским дивизиям войск СС, но и дивизиям вермахта. Кроме того, из-за недостатка времени и материальных проблем их не успевали хорошо обучить и вооружить. Эти войска СС приняли лишь ограниченное участие в боях, а многие части только начали или планировали сформировать.
Пулеметный расчет солдат войск СС отдыхает в поле у тяжелого танка Pz.Kpfw. VI Ausf. E«Тигр» во время Курской битвы. Танк принадлежал 2-й танковой дивизии «Дас Рейх», входил в состав 102-го тяжелого танкового батальона. 1943 год. Источник фотографии: http://waralbum.ru
- Автор:
- Самсонов Александр
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