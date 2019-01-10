К 60-летию победы кубинской революции

Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество.

Фидель Кастро

60 лет назад, в январе 1959 года, завершилась кубинская революция. На Кубе был свергнут проамериканский режим Батисты. Началось становление социалистического государства во главе с Фиделем Кастро.Предпосылки революции были связаны с социально-экономическим и политическим положением Кубы. Островное государство, по сути, было полуколонией США. Имеющиеся ресурсы использовались в интересах местной криминальной олигархии и американского капитала. Большая часть народа не имело доступа к нормальному образованию и здравоохранению, жило в нищете. Минимальное образование люди получали только от церковников. Полноценное среднее и высшее образование могли получить только дети материально обеспеченных людей. Население острова делилось на небольшую касту господ-«избранных» и простых людей, к которым относились как скоту. Крестьяне жили в убогих хижинах с земляным полом, массовые эпидемии косили людей, особенно детей. При этом небольшая группа людей – владельцы предприятий (сахарных заводов, железных дорог и пр.), плантаций, крупные чиновники и военные, буквально купались в роскоши. Американцы даже жили в отдельных кварталах, где уже наступило будущее: красивые домики с электричеством, различными бытовыми приборами, дорогой мебелью, хорошими продуктами питания и своей охраной. Характерной чертой Кубы была массовая проституция, в том числе и среди детей. Куба была «борделем США» — злачным местом для американских богачей и военных. Штаты это положение Кубы устраивало, поэтому Вашингтон закрывал глаза на преступления своих «сукиных сынов».Сопротивление возглавил представитель местной элиты, сын землевладельца Фидель Алехандро Кастро Рус. Он получил отличное образование, обладал высоким интеллектом, мог сделать карьеру юриста и имел все возможности прожить «красивую жизнь» обычного представителя высшего класса. Но Фидель стал защитником обездоленных, выступил за социальную справедливость. В результате команданте стал настоящим народным вождем, легендой, олицетворением борьбы с несправедливостью и хищным капитализмом для всего мира!Революция началась 26 июля 1953 года – с атаки группы повстанцев во главе с Ф. Кастро казармы правительственных войск Монканада в Сантьяго-де-Куба (второй по величине город Кубы). Революционеры потерпели поражение, Фидель был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы. Однако из-за большого общественного внимания был по амнистии освобожден уже в 1955 году. Опасаясь покушения, Фидель переехал в Мексику, где его дожидались другие революционеры. Здесь Фидель со своим братом Раулем и Че Геварой основали движение «26 июля» и начали подготовку нового восстания.Повстанцы высадились на Кубе в декабре 1956 года. Высадка десанта из-за шторма прошла позже намеченного срока, поэтому начавшееся в Сантьяго-де-Куба восстание было подавлено. Повстанцы ушли в горы Сьерра-Маэстра и начали партизанскую войну. Поначалу мелкие группы повстанцев не представляли угрозы для режима диктатора Батисты. Однако общее разложение диктаторского режима и провозглашение земельной реформы в пользу крестьян (изъятие земель у крупных землевладельцев и передача их крестьянам) привели к массовой народной поддержке партизан. В борьбу против диктаторского режима активно включилось кубинское студенчество. Небольшое революционное ядро объединило вокруг себя широкие слои населения. В итоге войска, посланные для подавления восставших, стали переходить на их сторону. В 1957 – 1958 гг. восставшие провели ряд успешных операций.Че Гевара (слева) и Фидель КастроВо второй половине 1958 года армия была полностью деморализована. 1 января 1959 года повстанцы заняли Гавану. Население столицы с ликованием встречало революционеров. Батиста, прихватив золотовалютные запасы государства, бежал с острова. 8 января в Гавану прибыл назначенный военным министром Фидель Кастро, правительство он возглавит 15 февраля 1959 года. Первыми важнейшими действиями нового правительства стали: аграрная реформа в интересах крестьянства; создание народной милиции и арест контрреволюционеров; национализация крупных предприятий и банков, принадлежавших иностранному капиталу (в основном американскому). После неудачной попытки США свергнуть революционное правительство в 1961 году с помощью сил кубинской контрреволюционной эмиграции, Фидель Кастро заявил о переходе страны на социалистический путь развития. В 1965 году была создана Коммунистическая партия Кубы, а Фидель избран Первым секретарём ЦК партии. Социалистическая Куба стала важнейшим союзником СССР в регионе.Таким образом, Фидель и его соратники начали и свершили революцию, имея всего несколько десятков соратников в её начале, а затем 60 лет не поддавались и не продавались США, миру капитала — «золотого тельца». Остров Свободы устоял даже после гибели советской цивилизации.Кубинский социализм оказался жизнеспособнее советского. Это было связано с тем, что Гавана не стала копировать социализм эпохи Хрущева. Руководство страны и компартии сохранило связь с народом, избежало излишней бюрократизации. В сельском хозяйстве вместо принудительной коллективизации выбрали кооперативный вариант, мелкое предпринимательство сохранили (как было при Сталине). При этом кубинский социализм подпитывался патриотическим настроем народа, настроенного против хищного американского империализма. Враг был у Кубы под боком и люди ещё помнили бедствия страны, связанные с господством американского капитала. Люди осознавали, что выстоять можно только в рамках жесткой однопартийной системы (народ может прокормить только одну партию, которая защищает национальные интересы) и что лишения неизбежны из-за необходимости противостояния. В отличие СССР со времен Хрущева, где за основной образец был взят американский потребительский стандарт качества и уровня жизни, на Кубе отказались от этого ошибочного и порочного пути. Действительно, со времен Хрущева началось быстрое перерождение социалистического общества и государства, что и привело к катастрофе 1991 года. Когда идеалы социализма заменили на потребительское стяжательство, общество потребления («золотого тельца») СССР был обречен.При этом социалистическая Куба, в условиях слабой ресурсной базы и американских санкций, добилась высоких социальных достижений. В частности, кубанская медицина (полностью бесплатная) стала одной из лучших не только в регионе, но и в мире! По информации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в 2012 году медицина на Кубе была лучшей в мире.В результате кубинский социализм пережил гибель СССР и социалистического лагеря. Маленькая островная страна и Фидель Кастро не сдались даже в условиях глобальной сдачи советского проекта Горбачевым и Ельциным. Куба стала символом успешной национально-освободительной борьбы, борьбы Латинской Америки с американским неоколониализмом. Как сказал Де Голль про Сталина, так можно сказать и о Кастро: он не ушел в прошлое, он растворился в будущем. Образ свободной Кубы и Фиделя Кастро дают надежду на возрождение социалистической Великой России (СССР-2).Фидель Кастро и Юрий Гагарин, 1961 год