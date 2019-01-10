«Смотрите, как умирает маршал Франции!» Жизнь и смерть Мишеля Нея

Жан-Шарль Ланглуа. Атака маршала Нея на Семеновские флеши

Ней был человеком храбрым. Его смерть столь же необыкновенна, как и его жизнь. Держу пари, что те, кто осудил его, не осмеливались смотреть ему в лицо.