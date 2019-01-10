«Смотрите, как умирает маршал Франции!» Жизнь и смерть Мишеля Нея
250 лет назад, 10 января 1769 года, родился будущий знаменитый полководец наполеоновской Франции – маршал Мишель Ней. Этим человеком восхищался даже сам Наполеон Бонапарт, называвший его не иначе как «le Brave des Braves», «храбрейший из храбрых».
Судьба маршала Нея – история невероятного взлета, стремительной военной карьеры, блистательных побед и жизненной трагедии. Наполеон Бонапарт, которому было суждено пережить одного из своих самых отважных маршалов, называл и жизнь, и гибель Нея необыкновенными. Чем же заслужил полководец столь высокую оценку из уст самого Бонапарта?
И происхождение, и ранние годы молодости – ничего не предсказывало невероятного взлета Мишеля Нея. Он родился 10 января 1769 года в Саарлуисе (сейчас это земля Саар в Германии), где основную часть населения составляли не французы, а этнические немцы. В семье Пьера Нея (1738-1826) и Маргарет Гревелингер Мишель был вторым сыном. Отец Мишеля Пьер Ней работал бондарем, но смог выучить сына в коллеже. Юный Мишель некоторое время трудился писцом в конторе местного нотариуса, а затем надзирателем на литейном заводе. Простонародное происхождение, скромные должности – разве мог тогда он даже мечтать о том, что достигнет высшего воинского звания?
В декабре 1788 года 19-летний Мишель Ней вступил добровольцем в гусарский полк и получил звание рядового. Такой выбор был для молодого человека вполне естественным, поскольку некогда в армии служил и его отец, который уже после увольнения со службы, на которой он получил звание сержанта, занялся ремеслом бондаря.
Первые годы службы Мишеля Нея шли вполне обычно для храброго и исполнительного солдата. Он довольно быстро стал превосходным фехтовальщиком – одним из лучших в полку. Карьере Нея могло помешать плохое знание французского языка, особенно письменного – сказывалось то, что Мишель рос в немецкоязычном окружении. 1 января 1791 года, через два года после зачисления в полк, Мишель Ней получил звание бригадир-фурьера, а еще через год, в феврале 1792 года, — звание вахмистра. Однако с началом революционных войн карьера гусарского унтер-офицера пошла в гору. 1 апреля 1792 года, всего через 2 месяца после получения звания вахмистра, Мишель Ней был произведен в старшие вахмистры, а еще через 2 месяца, 14 июня 1792 года, — в аджюданы (прапорщики).
29 октября 1792 года 23-летний аджюдан Мишель Ней, не имевший военного образования, получил первое офицерское звание младшего лейтенанта, а уже через неделю, 5 ноября, был произведен в лейтенанты. Для сравнения – у Наполеона Бонапарта, одногодки Мишеля Нея, получившего образование в Парижской военной школе, путь с младшего лейтенанта до лейтенанта артиллерии занял более пяти с половиной лет. Правда, первое офицерское звание Бонапарт получил еще в «старой» французской армии, а лейтенанта – уже после Великой Французской революции.
У Мишеля Нея, сына бондаря, шансов получить офицерское звание в «старой» французской армии не было бы вообще – офицерами становились лишь дворяне, а лица недворянского происхождения могли дослужиться лишь до звания аджюдана. Именно в таком звании, к примеру, после 14 лет службы в старой французской армии вышел в отставку Андре Массена (на изображении), который после революции вернулся на военную службу и тоже дослужился до маршала Франции.
Мишель Ней был ранен во время осады Майнца, участвовал во многих других военных операциях. 12 апреля 1794 года, в возрасте 25 лет, Мишель Ней был произведен в капитаны, а 31 июля стал майором штабной службы. 15 октября 1794 года Мишель Ней был произведен в полковники, а 1 августа 1796 года – в бригадные генералы. Таким образом, от своего ровесника Наполеона Бонапарта Ней отставал лишь на одну ступеньку – Наполеон в марте 1796 года стал дивизионным генералом.
Краткосрочный австрийский плен, в котором Ней находился с апреля по май 1797 года, после битвы под Нойвидом, не помешал его военной карьере. Вернувшись из плена в результате обмена на австрийского генерала, Ней продолжал службу в кавалерии и в марте 1799 года получил звание дивизионного генерала. В том же 1799 году он был направлен на помощь генералу Андре Массена для участия в Швейцарской кампании.
3 декабря 1800 года дивизионный генерал Мишель Ней командовал резервной группой войск в битве при Гогенлиндене в Баварии, где французская армия схлестнулась с войсками Австрийской империи. В этом бою австрийцы потерпели сокрушительное поражение, потеряв около 8 тысяч солдат и офицеров убитыми и 12 тысяч солдат и офицеров пленными. Не случайно битву при Гогенлиндене историки любят сравнивать по своим масштабам с битвой при Аустерлице. Наполеон Бонапарт, однако, очень негативно отнесся к командовавшему французской армией при Гогенлиндене генералу Жану Виктору Моро. Он был обвинен в участии в заговоре и арестован. Судя по всему, Наполеон увидел в Моро опасного конкурента и предпочел вовремя устранить его с политического поля.
Зато генералу Нею повезло. После мира с Австрией он был назначен генерал-инспектором французской кавалерии, в 1802 г. выполнял посольскую миссию в Швейцарии. Карьера 33-летнего дивизионного генерала стремительно шла вверх. Наполеону импонировал его ровесник, человек «из народа», выслуживавший звания беззаветной преданностью и личным мужеством. 19 мая 1804 года 35-летний генерал Мишель Ней получил звание маршала Франции и маршальский жезл, войдя в ближайшее окружение Наполеона Бонапарта.
Надо сказать, что полководец оправдывал оказанное ему доверие. Так, во время войны с Австрией в 1805 г. он разгромил войска эрцгерцога Фердинанда в битве при Гюнцбурге, затем вынудил австрийскую армию капитулировать, в битве при Йене смог разгромить хорошо обученную прусскую армию. На счету Нея – взятие Эрфурта, Магдебурга, победа в сражении при Фридлянде, за которое его и прозвали «Храбрейшим из храбрых». В 1808-1811 гг. маршал Ней находился в Испании и Португалии, где также совершил ряд блестящих побед, однако затем он поссорился с маршалом Массена. который к тому времени занимал пост командующего французской армией в Португалии.
Передав командование шестым корпусом дивизионному генералу Луазону, маршал Ней вернулся во Францию. Он вообще был человеком неуживчивым, амбициозным, не любил никому подчиняться, но и не сильно заботился о чинах и титулах. Куда больше Нея интересовала чисто воинская слава, без ее выражения в конкретных должностях или привилегиях. Наполеон Бонапарт это прекрасно понимал и ценил одного из своих самых уникальных военачальников. Поэтому после возвращения с Пиренейского полуострова маршал Ней получил назначение на должность командира третьего армейского корпуса, который, как и большая часть французской армии, готовился к военному походу в Российскую империю.
Когда войска Наполеона вторглись в Россию, корпус маршала Нея принимал участие в большинстве важнейших сражений, включая бои за Смоленск, у Валутиной горы и Бородинскую битву. В Бородинском сражении корпус Нея вместе с корпусом маршала Даву и кавалерией Мюрата атаковал левый фланг русской армии. Именно Ней при поддержке Мюрата активно настаивал на том, чтобы Наполеон бросил в бой императорскую гвардию. Нежелание Бонапарта направлять гвардию в гущу сражения вызвало резко негативную реакцию у прославленного маршала и он даже сказал, что если император больше не хочет быть полководцем, а хочет лишь быть императором, то пусть возвращается во дворец и предоставит боевым генералам возможность самостоятельно командовать войсками.
После Бородинской битвы Наполеон пообещал пожаловать Нею титул князя Московского. Правда, официально маршал Мишель Ней стал именоваться князем Московским лишь 25 марта 1813 года. Бесславная русская кампания, тем не менее, еще раз показала личностные и воинские качества маршала Нея. Арьергард отступавшей французской армии, которым комнадовал маршал, оказался отрезанным от основных сил, но Ней умудрился ночью вывести стремительным броском свои силы из окружения и в районе Орши присоединился к основным частям наполеоновских войск.
Желая ободрить солдат, боевой дух которых становился все ниже и ниже, Мишель Ней шел пешком с ружьем в руках. Он показывал подчиненным, что в первую очередь он просто французский солдат и лишь затем уже маршал и соратник Наполеона. Кстати, сам император и маршал Мюрат бросили свою армию и отправились в Европу самостоятельно, а основные силы отступавших французских войск из России выводил именно маршал Ней.
В 1813 году Ней участвовал в боях при Люцене и Бауцене, где получил ранение, затем бился под Дрезденом, Лейпцигом, Денневицем. Всеми силами маршал Ней стремился преградить войскам союзников путь к Парижу и лишь капитуляция французской столицы положила конец отважному сопротивлению полководца.
Когда во Франции была восстановлена монархия Бурбонов, маршал Ней изменил Наполеону – он присягнул на верность новому королю Людовику XVIII, получив от него титул пэра. Как только Наполеон бежал с острова Эльбы и собрал своих соратников для реванша, испуганный король Людовик XVIII назначил именно маршала Нея как прославленного военачальника командующим своей армией. Маршал Ней даже поцеловал руку короля и поклялся доказать Людовику свою преданность. Но уже через месяц маршал Ней перешел на сторону Наполеона Бонапарта.
Наполеон назначил Нея командующим 1-м и 2-м корпусами своей возрожденной армии, во главе которых маршал и сражался в битвах у Катрбра и при Ватерлоо. В сражении при Ватерлоо маршал Ней руководил центром французских войск. Пять лошадей были убиты под маршалом во время боя, но Ней в изодранном мундире, не теряя самообладания, рвался в бой, крича: «Смотрите, как умирает маршал Франции!».
Когда Наполеон Бонапарт, потерпев поражение, второй раз был отстранен от власти, маршал Ней, опасаясь ареста, бежал по поддельному паспорту в Швейцарию. Паспортом его снабдили Талейран и Фуше. Но в Швейцарии Ней вскоре был опознан и арестован. Его вывезли во Францию и собрались предать военному суду как человека, изменившего присяге королю Людовику.
Председателем собранного было военного трибунала назначили маршала Монсея – старейшего из наполеоновских полководцев, однако маршал Монсей от такого назначения сразу же отказался, за что сам получил трехмесячный срок лишения свободы. Тем не менее, не захотели судить Нея и другие заслуженные генералы французской армии. Ведь многие из них были боевыми товарищами маршала, его братьями по оружию, и не представляли себе, как будут выносить приговор прославленному военачальнику. Поэтому власти решили передать дело на рассмотрение палаты пэров.
Тщетно французская общественность призывала короля Людовика XVIII и его ближайшее окружение проявить милость к пленному маршалу и не приговаривать его к смертной казни. Роялисты оставались непреклонными. Не заступился за Нея и английский главнокомандующий герцог Веллингтон, хотя его подпись стояла под конвенцией, заключенной в Сен-Клу и призывавшей не наказывать никого за прежнюю политическую деятельность.
Впрочем, и сам Ней совершенно не собирался «отмазываться» и юлить. Когда ему предложили шанс на спасение – отказаться считать себя французом, так как Саар, где родился Ней, по решению союзных держав был отторгнут от Франции, Ней с возмущением отверг такую идею. Он заявил, что жил и хочет умереть французом.
В палате пэров к этому времени заседал 161 человек. И лишь один из них решился на то, чтобы проголосовать за невиновность маршала Нея. Это был 30-летний герцог Виктор де Брольи, который лишь за 9 дней до заседания палаты пэров достиг тридцатилетнего возраста, дававшего право участвовать в заседаниях палаты. Сто тридцать девять человек высказались за немедленную смертную казнь для прославленного военачальника, причем за казнь без права на обжалование приговора.
7 декабря 1815 года маршал Франции Мишель Ней был расстрелян за государственную измену. Его казнили недалеко от Парижской обсерватории. Маршал сам командовал собственным расстрелом. На момент смерти ему было 46 лет.
Наполеон Бонапарт, узнав о смерти маршала Мишеля Нея, написал:
В 1853 году, когда у власти во Франции находился Луи Бонапарт — Наполеон III, на месте расстрела маршала Мишеля Нея был поставлен памятник.
Судьба маршала Нея – история невероятного взлета, стремительной военной карьеры, блистательных побед и жизненной трагедии. Наполеон Бонапарт, которому было суждено пережить одного из своих самых отважных маршалов, называл и жизнь, и гибель Нея необыкновенными. Чем же заслужил полководец столь высокую оценку из уст самого Бонапарта?
И происхождение, и ранние годы молодости – ничего не предсказывало невероятного взлета Мишеля Нея. Он родился 10 января 1769 года в Саарлуисе (сейчас это земля Саар в Германии), где основную часть населения составляли не французы, а этнические немцы. В семье Пьера Нея (1738-1826) и Маргарет Гревелингер Мишель был вторым сыном. Отец Мишеля Пьер Ней работал бондарем, но смог выучить сына в коллеже. Юный Мишель некоторое время трудился писцом в конторе местного нотариуса, а затем надзирателем на литейном заводе. Простонародное происхождение, скромные должности – разве мог тогда он даже мечтать о том, что достигнет высшего воинского звания?
В декабре 1788 года 19-летний Мишель Ней вступил добровольцем в гусарский полк и получил звание рядового. Такой выбор был для молодого человека вполне естественным, поскольку некогда в армии служил и его отец, который уже после увольнения со службы, на которой он получил звание сержанта, занялся ремеслом бондаря.
Первые годы службы Мишеля Нея шли вполне обычно для храброго и исполнительного солдата. Он довольно быстро стал превосходным фехтовальщиком – одним из лучших в полку. Карьере Нея могло помешать плохое знание французского языка, особенно письменного – сказывалось то, что Мишель рос в немецкоязычном окружении. 1 января 1791 года, через два года после зачисления в полк, Мишель Ней получил звание бригадир-фурьера, а еще через год, в феврале 1792 года, — звание вахмистра. Однако с началом революционных войн карьера гусарского унтер-офицера пошла в гору. 1 апреля 1792 года, всего через 2 месяца после получения звания вахмистра, Мишель Ней был произведен в старшие вахмистры, а еще через 2 месяца, 14 июня 1792 года, — в аджюданы (прапорщики).
29 октября 1792 года 23-летний аджюдан Мишель Ней, не имевший военного образования, получил первое офицерское звание младшего лейтенанта, а уже через неделю, 5 ноября, был произведен в лейтенанты. Для сравнения – у Наполеона Бонапарта, одногодки Мишеля Нея, получившего образование в Парижской военной школе, путь с младшего лейтенанта до лейтенанта артиллерии занял более пяти с половиной лет. Правда, первое офицерское звание Бонапарт получил еще в «старой» французской армии, а лейтенанта – уже после Великой Французской революции.
У Мишеля Нея, сына бондаря, шансов получить офицерское звание в «старой» французской армии не было бы вообще – офицерами становились лишь дворяне, а лица недворянского происхождения могли дослужиться лишь до звания аджюдана. Именно в таком звании, к примеру, после 14 лет службы в старой французской армии вышел в отставку Андре Массена (на изображении), который после революции вернулся на военную службу и тоже дослужился до маршала Франции.
Мишель Ней был ранен во время осады Майнца, участвовал во многих других военных операциях. 12 апреля 1794 года, в возрасте 25 лет, Мишель Ней был произведен в капитаны, а 31 июля стал майором штабной службы. 15 октября 1794 года Мишель Ней был произведен в полковники, а 1 августа 1796 года – в бригадные генералы. Таким образом, от своего ровесника Наполеона Бонапарта Ней отставал лишь на одну ступеньку – Наполеон в марте 1796 года стал дивизионным генералом.
Краткосрочный австрийский плен, в котором Ней находился с апреля по май 1797 года, после битвы под Нойвидом, не помешал его военной карьере. Вернувшись из плена в результате обмена на австрийского генерала, Ней продолжал службу в кавалерии и в марте 1799 года получил звание дивизионного генерала. В том же 1799 году он был направлен на помощь генералу Андре Массена для участия в Швейцарской кампании.
3 декабря 1800 года дивизионный генерал Мишель Ней командовал резервной группой войск в битве при Гогенлиндене в Баварии, где французская армия схлестнулась с войсками Австрийской империи. В этом бою австрийцы потерпели сокрушительное поражение, потеряв около 8 тысяч солдат и офицеров убитыми и 12 тысяч солдат и офицеров пленными. Не случайно битву при Гогенлиндене историки любят сравнивать по своим масштабам с битвой при Аустерлице. Наполеон Бонапарт, однако, очень негативно отнесся к командовавшему французской армией при Гогенлиндене генералу Жану Виктору Моро. Он был обвинен в участии в заговоре и арестован. Судя по всему, Наполеон увидел в Моро опасного конкурента и предпочел вовремя устранить его с политического поля.
Зато генералу Нею повезло. После мира с Австрией он был назначен генерал-инспектором французской кавалерии, в 1802 г. выполнял посольскую миссию в Швейцарии. Карьера 33-летнего дивизионного генерала стремительно шла вверх. Наполеону импонировал его ровесник, человек «из народа», выслуживавший звания беззаветной преданностью и личным мужеством. 19 мая 1804 года 35-летний генерал Мишель Ней получил звание маршала Франции и маршальский жезл, войдя в ближайшее окружение Наполеона Бонапарта.
Надо сказать, что полководец оправдывал оказанное ему доверие. Так, во время войны с Австрией в 1805 г. он разгромил войска эрцгерцога Фердинанда в битве при Гюнцбурге, затем вынудил австрийскую армию капитулировать, в битве при Йене смог разгромить хорошо обученную прусскую армию. На счету Нея – взятие Эрфурта, Магдебурга, победа в сражении при Фридлянде, за которое его и прозвали «Храбрейшим из храбрых». В 1808-1811 гг. маршал Ней находился в Испании и Португалии, где также совершил ряд блестящих побед, однако затем он поссорился с маршалом Массена. который к тому времени занимал пост командующего французской армией в Португалии.
Передав командование шестым корпусом дивизионному генералу Луазону, маршал Ней вернулся во Францию. Он вообще был человеком неуживчивым, амбициозным, не любил никому подчиняться, но и не сильно заботился о чинах и титулах. Куда больше Нея интересовала чисто воинская слава, без ее выражения в конкретных должностях или привилегиях. Наполеон Бонапарт это прекрасно понимал и ценил одного из своих самых уникальных военачальников. Поэтому после возвращения с Пиренейского полуострова маршал Ней получил назначение на должность командира третьего армейского корпуса, который, как и большая часть французской армии, готовился к военному походу в Российскую империю.
Жан-Шарль Ланглуа. Атака маршала Нея на Семеновские флеши
Когда войска Наполеона вторглись в Россию, корпус маршала Нея принимал участие в большинстве важнейших сражений, включая бои за Смоленск, у Валутиной горы и Бородинскую битву. В Бородинском сражении корпус Нея вместе с корпусом маршала Даву и кавалерией Мюрата атаковал левый фланг русской армии. Именно Ней при поддержке Мюрата активно настаивал на том, чтобы Наполеон бросил в бой императорскую гвардию. Нежелание Бонапарта направлять гвардию в гущу сражения вызвало резко негативную реакцию у прославленного маршала и он даже сказал, что если император больше не хочет быть полководцем, а хочет лишь быть императором, то пусть возвращается во дворец и предоставит боевым генералам возможность самостоятельно командовать войсками.
После Бородинской битвы Наполеон пообещал пожаловать Нею титул князя Московского. Правда, официально маршал Мишель Ней стал именоваться князем Московским лишь 25 марта 1813 года. Бесславная русская кампания, тем не менее, еще раз показала личностные и воинские качества маршала Нея. Арьергард отступавшей французской армии, которым комнадовал маршал, оказался отрезанным от основных сил, но Ней умудрился ночью вывести стремительным броском свои силы из окружения и в районе Орши присоединился к основным частям наполеоновских войск.
Желая ободрить солдат, боевой дух которых становился все ниже и ниже, Мишель Ней шел пешком с ружьем в руках. Он показывал подчиненным, что в первую очередь он просто французский солдат и лишь затем уже маршал и соратник Наполеона. Кстати, сам император и маршал Мюрат бросили свою армию и отправились в Европу самостоятельно, а основные силы отступавших французских войск из России выводил именно маршал Ней.
В 1813 году Ней участвовал в боях при Люцене и Бауцене, где получил ранение, затем бился под Дрезденом, Лейпцигом, Денневицем. Всеми силами маршал Ней стремился преградить войскам союзников путь к Парижу и лишь капитуляция французской столицы положила конец отважному сопротивлению полководца.
Когда во Франции была восстановлена монархия Бурбонов, маршал Ней изменил Наполеону – он присягнул на верность новому королю Людовику XVIII, получив от него титул пэра. Как только Наполеон бежал с острова Эльбы и собрал своих соратников для реванша, испуганный король Людовик XVIII назначил именно маршала Нея как прославленного военачальника командующим своей армией. Маршал Ней даже поцеловал руку короля и поклялся доказать Людовику свою преданность. Но уже через месяц маршал Ней перешел на сторону Наполеона Бонапарта.
Наполеон назначил Нея командующим 1-м и 2-м корпусами своей возрожденной армии, во главе которых маршал и сражался в битвах у Катрбра и при Ватерлоо. В сражении при Ватерлоо маршал Ней руководил центром французских войск. Пять лошадей были убиты под маршалом во время боя, но Ней в изодранном мундире, не теряя самообладания, рвался в бой, крича: «Смотрите, как умирает маршал Франции!».
Когда Наполеон Бонапарт, потерпев поражение, второй раз был отстранен от власти, маршал Ней, опасаясь ареста, бежал по поддельному паспорту в Швейцарию. Паспортом его снабдили Талейран и Фуше. Но в Швейцарии Ней вскоре был опознан и арестован. Его вывезли во Францию и собрались предать военному суду как человека, изменившего присяге королю Людовику.
Председателем собранного было военного трибунала назначили маршала Монсея – старейшего из наполеоновских полководцев, однако маршал Монсей от такого назначения сразу же отказался, за что сам получил трехмесячный срок лишения свободы. Тем не менее, не захотели судить Нея и другие заслуженные генералы французской армии. Ведь многие из них были боевыми товарищами маршала, его братьями по оружию, и не представляли себе, как будут выносить приговор прославленному военачальнику. Поэтому власти решили передать дело на рассмотрение палаты пэров.
Тщетно французская общественность призывала короля Людовика XVIII и его ближайшее окружение проявить милость к пленному маршалу и не приговаривать его к смертной казни. Роялисты оставались непреклонными. Не заступился за Нея и английский главнокомандующий герцог Веллингтон, хотя его подпись стояла под конвенцией, заключенной в Сен-Клу и призывавшей не наказывать никого за прежнюю политическую деятельность.
Впрочем, и сам Ней совершенно не собирался «отмазываться» и юлить. Когда ему предложили шанс на спасение – отказаться считать себя французом, так как Саар, где родился Ней, по решению союзных держав был отторгнут от Франции, Ней с возмущением отверг такую идею. Он заявил, что жил и хочет умереть французом.
В палате пэров к этому времени заседал 161 человек. И лишь один из них решился на то, чтобы проголосовать за невиновность маршала Нея. Это был 30-летний герцог Виктор де Брольи, который лишь за 9 дней до заседания палаты пэров достиг тридцатилетнего возраста, дававшего право участвовать в заседаниях палаты. Сто тридцать девять человек высказались за немедленную смертную казнь для прославленного военачальника, причем за казнь без права на обжалование приговора.
7 декабря 1815 года маршал Франции Мишель Ней был расстрелян за государственную измену. Его казнили недалеко от Парижской обсерватории. Маршал сам командовал собственным расстрелом. На момент смерти ему было 46 лет.
Наполеон Бонапарт, узнав о смерти маршала Мишеля Нея, написал:
Ней был человеком храбрым. Его смерть столь же необыкновенна, как и его жизнь. Держу пари, что те, кто осудил его, не осмеливались смотреть ему в лицо.
В 1853 году, когда у власти во Франции находился Луи Бонапарт — Наполеон III, на месте расстрела маршала Мишеля Нея был поставлен памятник.
- Автор:
- Илья Полонский
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