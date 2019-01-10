«Кольчуга-М» на подхвате. Израиль засветил «ахиллесову пяту» собственной радиотехнической разведки
Последний день 2018 года преподнес читателям и военным специалистам в области радиоэлектроники и средств ПВО богатую пищу для размышлений в виде небезынтересной новости, опубликованной на страничках российских и зарубежных аналитических ресурсов, ссылающихся на портал мониторинга импорта и экспорта «Import Genius». Речь идёт о заключении между государственной компанией «Укрспецэкспорт» и израильской компанией «Airsom Ltd.» «теневой» сделки на поставку ЦАХАЛу многодиапазонной станции радиотехнической и радиоэлектронной разведки «Кольчуга-М». Официальные военно-дипломатические источники в Тель-Авиве по сей день никак не комментируют данную информацию, в то время как некоторые СМИ, ссылаясь на проверенные источники, утверждают, что данное событие имело место быть в марте прошедшего года. Более того, по мере поступления новых данных стало известно о планах командования Хель Хаавир задействовать «Кольчугу-М» в военно-воздушных учениях, а также в качестве одного из основных средств пеленгования радиолокационных обнаружителей (РЛО) 96Л6Е и радаров подсвета (РПН) 30Н6Е, входящих в состав переданных войскам ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит», а также иных радиолокационных комплексов, придаваемых сирийским зенитно-ракетным дивизионам.
Но какова истинная причина столь рьяного интереса изобилующей перспективными технологическими концептами Армии обороны Израиля к модернизированной специалистами ГАХК «Топаз» (г. Донецк) советской станции РТР/РЭР «Кольчуга», последняя модификация которой появилась более 18 лет назад? Ведь хорошо известно, что в распоряжении радиотехнических подразделений АОИ и ВВС Израиля имеются, во-первых, «дальнозоркие» комплексы РТР GES-210 от компании «Elisra Electronic Systems Ltd.», во-вторых, самолёты РЛДН и радиотехнической разведки G550 CAEW «Eitam», оснащённые дециметровыми АФАР-радарами EL/W-2085 для решения задач ДРЛОиУ и комплексами ESM/ELINT, предназначенными для пеленгования и анализа режимов работы радиоизлучающих средств противника.
Для получения первой части ответа на этот вопрос необходимо учитывать в первую очередь уникальные возможности радиолокационных средств дальнего обнаружения ВКС России, приданных зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» близ АвБ Хмеймим и зенитно-ракетной системе С-300В4 в районе Тартуса. Речь идёт о всевысотном обнаружителе 96Л6, охватывающем высотные участки воздушного пространства Израиля вплоть до Хайфы, а также об обзорном радаре 9С15М2 «Обзор-3» системы С-300В4, способном контролировать небо над Израилем вплоть до Тель-Авива. Логично, что при каждом появлении в зонах обзора данных радаров израильских разведчиков G550 CAEW (за последний год на мониторинговых ресурсах можно было пронаблюдать более сотни подобных миссий), в известность ставится командование войск ПВО Сирии, после чего расчёты зенитно-ракетных дивизионов, развёрнутых на новых позициях, отключают РЛ-средства на период барражирования израильского разведчика.
Вывод: применение операторами самолётов РЛДН/РТР G550 CAEW бортовых комплексов ESM/ELINT для оперативного вычисления местонахождения сирийских ЗРК «Панцирь-С1», «Бук-М2Э» или С-300ПМУ-2, недавно сменивших дислокацию, не возымеет абсолютно никакого результата. Что касается пеленгования сирийских ЗРК с помощью 2-сторонней радиолокационной станции бокового обзора EL/W-2085 в активном режиме, то здесь больших успехов у израильтян также не наблюдается, поскольку дециметровый L-диапазон — далеко не лучший помощник в высокоточной идентификации поверхностных объектов и куда более подходит для работы с дальними воздушными целями. Более того, данные израильские воздушные радары уже давно взяты «на мушку» мощными российскими станциями РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4».
Единственным выходом для Армии обороны Израиля в такой сложной тактической ситуации остаётся лишь использование наземных средств пассивной радиолокации, вычислить которые можно преимущественно посредством самолётов радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, деятельность которых не наблюдается в воздушном пространстве Сирии с июля 2016 года. Отсутствие на сирийском театре военных действий данных самолётов гарантирует операторам израильских наземных средств РТР полноценное сокрытие процесса наблюдения за сирийскими ЗРК с активированными радиолокационными средствами. Но почему в качестве базового элемента была выбрана именно «Кольчуга-М»?
В этом нам помогли разобраться тактико-технические параметры состоящего на вооружении АОИ наземного мобильного комплекса РТР GES-210, опубликованные в статье полковника А. Максименкова «Современные наземные средства радиотехнической разведки иностранных государств (2013)». В частности, комплекс GES-210 отличается не только использованием триангуляционного (угломерного) метода определения местоположения радиоизлучающих объектов (ярко выраженным недостатком данного метода является ложное обнаружение несуществующих источников электромагнитного излучения при увеличении количества реальных объектов-излучателей), но и ничтожно малой дальностью наблюдения за поверхностными объектами (40 км), которая едва превышает линию радиогоризонта, в то время как расстояние от Голанских высот до основных позиционных районов ПВО Сирии под Дамаском и Масьяфом составляет 50 и 200 км соответственно.
И здесь как нельзя кстати приходится уникальная мобильная станция дальней радиотехнической разведки «Кольчуга-М». Данная станция использует не только разностно-дальномерный метод пеленгования источников излучения (основан измерении разности дальностей от радиоизлучающих объектов до 3-4 разнесённых на местности приёмных антенн), избавленный от ложных отметок, но и загоризонтный режим обнаружения «активных» наземных и надводных целей на дальностях от 300 до 600 км благодаря явлению переизлучения радиоволн на неоднородностях тропосферы. Таким образом, «Кольчуга-М» открывает перед израильскими операторами невиданные ранее горизонты как в плане наблюдения за всеми активными РЛС сирийской ПВО в оперативной глубине, так и в плане прослушки эфира на предмет установления голосовой и телекодовой связи между подразделениями САА и КСИР в провинции Дамаск.
Источники информации:
https://riafan.ru/1137335-izrail-kupil-u-ukrainy-razvedkompleks-kolchuga-m-defence-blog
https://studbooks.net/2356123/tehnika/metody_opredeleniya_mestopolozheniya_istochnikov
http://factmil.com/publ/strana/izrail/sovremennye_nazemnye_sredstva_radiotekhnicheskoj_razvedki_inostrannykh_gosudarstv_2013/36-1-0-178
Но какова истинная причина столь рьяного интереса изобилующей перспективными технологическими концептами Армии обороны Израиля к модернизированной специалистами ГАХК «Топаз» (г. Донецк) советской станции РТР/РЭР «Кольчуга», последняя модификация которой появилась более 18 лет назад? Ведь хорошо известно, что в распоряжении радиотехнических подразделений АОИ и ВВС Израиля имеются, во-первых, «дальнозоркие» комплексы РТР GES-210 от компании «Elisra Electronic Systems Ltd.», во-вторых, самолёты РЛДН и радиотехнической разведки G550 CAEW «Eitam», оснащённые дециметровыми АФАР-радарами EL/W-2085 для решения задач ДРЛОиУ и комплексами ESM/ELINT, предназначенными для пеленгования и анализа режимов работы радиоизлучающих средств противника.
Для получения первой части ответа на этот вопрос необходимо учитывать в первую очередь уникальные возможности радиолокационных средств дальнего обнаружения ВКС России, приданных зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» близ АвБ Хмеймим и зенитно-ракетной системе С-300В4 в районе Тартуса. Речь идёт о всевысотном обнаружителе 96Л6, охватывающем высотные участки воздушного пространства Израиля вплоть до Хайфы, а также об обзорном радаре 9С15М2 «Обзор-3» системы С-300В4, способном контролировать небо над Израилем вплоть до Тель-Авива. Логично, что при каждом появлении в зонах обзора данных радаров израильских разведчиков G550 CAEW (за последний год на мониторинговых ресурсах можно было пронаблюдать более сотни подобных миссий), в известность ставится командование войск ПВО Сирии, после чего расчёты зенитно-ракетных дивизионов, развёрнутых на новых позициях, отключают РЛ-средства на период барражирования израильского разведчика.
Вывод: применение операторами самолётов РЛДН/РТР G550 CAEW бортовых комплексов ESM/ELINT для оперативного вычисления местонахождения сирийских ЗРК «Панцирь-С1», «Бук-М2Э» или С-300ПМУ-2, недавно сменивших дислокацию, не возымеет абсолютно никакого результата. Что касается пеленгования сирийских ЗРК с помощью 2-сторонней радиолокационной станции бокового обзора EL/W-2085 в активном режиме, то здесь больших успехов у израильтян также не наблюдается, поскольку дециметровый L-диапазон — далеко не лучший помощник в высокоточной идентификации поверхностных объектов и куда более подходит для работы с дальними воздушными целями. Более того, данные израильские воздушные радары уже давно взяты «на мушку» мощными российскими станциями РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4».
Единственным выходом для Армии обороны Израиля в такой сложной тактической ситуации остаётся лишь использование наземных средств пассивной радиолокации, вычислить которые можно преимущественно посредством самолётов радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, деятельность которых не наблюдается в воздушном пространстве Сирии с июля 2016 года. Отсутствие на сирийском театре военных действий данных самолётов гарантирует операторам израильских наземных средств РТР полноценное сокрытие процесса наблюдения за сирийскими ЗРК с активированными радиолокационными средствами. Но почему в качестве базового элемента была выбрана именно «Кольчуга-М»?
В этом нам помогли разобраться тактико-технические параметры состоящего на вооружении АОИ наземного мобильного комплекса РТР GES-210, опубликованные в статье полковника А. Максименкова «Современные наземные средства радиотехнической разведки иностранных государств (2013)». В частности, комплекс GES-210 отличается не только использованием триангуляционного (угломерного) метода определения местоположения радиоизлучающих объектов (ярко выраженным недостатком данного метода является ложное обнаружение несуществующих источников электромагнитного излучения при увеличении количества реальных объектов-излучателей), но и ничтожно малой дальностью наблюдения за поверхностными объектами (40 км), которая едва превышает линию радиогоризонта, в то время как расстояние от Голанских высот до основных позиционных районов ПВО Сирии под Дамаском и Масьяфом составляет 50 и 200 км соответственно.
И здесь как нельзя кстати приходится уникальная мобильная станция дальней радиотехнической разведки «Кольчуга-М». Данная станция использует не только разностно-дальномерный метод пеленгования источников излучения (основан измерении разности дальностей от радиоизлучающих объектов до 3-4 разнесённых на местности приёмных антенн), избавленный от ложных отметок, но и загоризонтный режим обнаружения «активных» наземных и надводных целей на дальностях от 300 до 600 км благодаря явлению переизлучения радиоволн на неоднородностях тропосферы. Таким образом, «Кольчуга-М» открывает перед израильскими операторами невиданные ранее горизонты как в плане наблюдения за всеми активными РЛС сирийской ПВО в оперативной глубине, так и в плане прослушки эфира на предмет установления голосовой и телекодовой связи между подразделениями САА и КСИР в провинции Дамаск.
Источники информации:
https://riafan.ru/1137335-izrail-kupil-u-ukrainy-razvedkompleks-kolchuga-m-defence-blog
https://studbooks.net/2356123/tehnika/metody_opredeleniya_mestopolozheniya_istochnikov
http://factmil.com/publ/strana/izrail/sovremennye_nazemnye_sredstva_radiotekhnicheskoj_razvedki_inostrannykh_gosudarstv_2013/36-1-0-178
- Автор:
- Евгений Даманцев
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