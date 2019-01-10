Экс-владычица морей. Каким будет британский флот будущего?

Не так давно широко известный в узких кругах ресурс Naval Analyses, занимающийся вопросами военно-морских сил, представил свое видение будущего Королевского военно-морского флота. Америку, нужно сказать, эксперты не открыли. Тем не менее, представленный график может быть интересен людям, которым эти вопросы небезразличны. Ранее, к слову, специалисты Naval Analyses уже представили детальный разбор подводных и надводных сил стран Старого и Нового Света. Теперь посмотрим более детально, о чем именно идет речь.Основой тактического потенциала Королевского военно-морского флота в будущем станут два авианосца типа «Куин Элизабет». Это в два раза больше, чем у России: если конечно, вообще считать тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» за полноценный авианосец. Впрочем, с британскими кораблями тоже далеко не все гладко, но об этом далее.Для начала англичан можно поздравить с вводом в эксплуатацию в прошлом году головного корабля данного типа — авианосца HMS Queen Elizabeth (R08). А в конце сентября 2018 года на новый авианосец, который находился близ побережья США, впервые сели два истребителя пятого поколения F-35B. И здесь скрыт главный возможный минус. Как известно, после некоторых колебаний британцы отказались от применения стартовых катапульт, окончательно выбрав трамплинную схему, которая почти автоматически исключает взлет с палубы тяжелых самолетов.Казалось бы, какие проблемы могут быть при наличии в составе авиагруппы «невидимок»? Дело в том, что боевой радиус самолета укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B составляет скромные 800 километров. В то же время имеющий значительно больший боевой радиус — более 1000 километров — F-35C теперь уже «недоступен» без кардинальной переделки кораблей, на что Британия, скорее всего, не пойдет. К слову, второй авианосец — HMS Prince of Wales (R09) — должны ввести в строй в 2020 году. Ждать осталось не долго.Далее в списке надводных кораблей на графике можно видеть эскадренные миноносцы типа 45, также известные как эсминцы типа «Дэринг», от имени головного корабля — HMS Daring. Запланировали британцы их шесть и все шесть уже построили. Первый передали флоту в 2009 году.Эти корабли — самые большие и наиболее мощные эсминцы ПВО, которые есть у Великобритании. Важно сказать, что на них нет ударного вооружения, но в теории эсминцы можно оснастить крылатыми ракетами большой дальности. Основу вооружения же «Дэрингов» составляют зенитные ракетные комплексы PAAMS, которые в теории могут уничтожать воздушные цели на дальности более 80 километров с помощью ракет «Aster-15» и «Aster-30».Вернемся немного назад. Как известно, авианосцы типа «Куин Элизабет» имеют очень символическое оборонительное вооружение. Для поражения воздушных целей корабль имеет три зенитно-артиллерийские комплекса Phalanx CIWS. Грубо говоря, он беззащитен перед воздушными атаками, если палубные истребители не успеют подняться в воздух. В этом смысле британский флот будущего видится своего рода «конструктором Lego». Где корабли одного типа сами по себе (вне авианосной ударной группы) не будут представлять особой ценности, а риск их потери будет весьма велик. Фолклендская война — неплохой пример важности комплексного подхода при проектировании боевых кораблей. Но, в целом, правы британцы или нет — покажет лишь время.Отметим также, что в 2017 году издание «The Sunday Times» писало, что новые британские эсминцы грохочут «как ящик с гаечными ключами» и слышны подводным лодкам за сотню миль. Однако к таким резким выпадам в сторону того или иного типа военной техники тоже нужно относиться осторожно. Везде есть заинтересованные лица, желающие очернить ту или иную сторону.Следующие в списке крупных надводных кораблей — фрегаты типа 26, которые обозначены на картинке как City Class. Всего их запланировано восемь: пока что ни один из этих кораблей не достроили. Сама по себе эта восьмерка призвана заменить тринадцать фрегатов типа 23. Пока что сказать что-то конкретное довольно сложно, кроме того что это будут крупные боевые корабли, имеющие стандартное водоизмещение примерно 7000 тонн. В качестве тактического ударного вооружения планируют использовать крылатые ракеты «Томагавк», размещенные в пусковых установках Mk 41. Кроме того, возможно применение новейшей европейской сверхзвуковой противокорабельной ракеты CVS401. Прилагается неплохое зенитное вооружение и акустически малошумный корпус, повышающий шансы в борьбе с подводными лодками.В целом, со стороны все выглядит неплохо, но есть некоторые опасения. Зная подход руководства Британии, нельзя исключать, что часть функций сделают сугубо опциональными а, возможно, откажутся от них вовсе. Однако до ввода в строй от «гадания на кофейной гуще» лучше отказаться. Так будет правильней.Кроме этого, на представленном Naval Analyses графике можно видеть пять небольших фрегатов Type 31 или General Purpose Frigate (GPFF), судьба которых в свете финансовых сокращений видится очень и очень неоднозначной. Ну а в самом правом углу — пять патрульных кораблей River-class Batch 2. О них мы поговорим как-нибудь потом.Примечательно, что, по мнению Naval Analyses, Британия уже в обозримом будущем полностью откажется от четырех стратегических подводных лодок типа «Вэнгард», а также оставшихся в строю многоцелевых субмарин типа «Трафальгар». В общем-то, логично, с учетом того, что первую из «Трафальгаров» начали эксплуатировать еще в 1983 году. Единственной же британской многоцелевой лодкой будущего станет субмарина типа «Астьют». По меньшей мере, три из этих лодок уже в составе флота.Однако с «Вэнгардами», как нам кажется, специалисты организации поторопились. Достаточно сказать, что сейчас лодки Vanguard с ракетами Trident II D5 (UGM-133A) являются единственной британской системой ядерного сдерживания. В то же время все четыре запланированные стратегических подлодки типа Dreadnought только предстоит построить. Ныне продолжаются работы по постройке первой лодки этого класса и заложена вторая такая субмарина.При всех технических рисках, экономить именно на стратегических силах в Британии не планируют. В декабре прошлого года стало известно, что страна выделит дополнительно 400 миллионов фунтов стерлингов на программу Dreadnought. «Эти 400 миллионов инвестиций гарантируют выполнение программы. У нас в течение десятилетий будет система ядерного сдерживания на море. Это финансирование поможет не только прямо сейчас создать 8 тысяч рабочих мест, но и создать новый комплекс по подготовке инженеров для британского подводного флота», — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.Правда, и здесь есть одно «но». Лодка «Дредноут» получит двенадцать ракет Trident вместо шестнадцати, которые имеет «Вэнгард». Еще для сравнения: уже далеко не новая американская субмарина типа «Огайо» в стратегическом варианте несет 24 ракеты Trident II D5. Но это абсолютный рекордсмен среди таких подводных лодок, к тому же она — наследие холодной войны. Когда деньги на оборону почти не считали.В общем и целом британский флот будущего можно назвать «экономичным». Он не сможет сравниться по своему боевому потенциалу не только с американским, но и с китайским. С другой стороны, военно-морской флот Британии в ближайшие десятилетия останется одним из сильнейших в Европе. Не самое большое, но все же достижение.