От мёртвого осла уши, а не Курилы. Сладкие речи Японии приправлены ядом!

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров.

Ну вот, кажется, кто-то и доигрался. Ещё вчера казалось, что подготовка к подписанию мирного договора с Японией идет полным ходом, и вдруг такой поворот: посла Японии Тоёхису Кодзуки вызвали в российский МИД и вежливо наговорили ему массу неприятных вещей.По словам заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова, российский МИД расценивает последние высказывания японского руководства как «попытку искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования». И на фоне той идиллии, которая, казалось, ещё недавно сопровождала потепление российско-японских отношений, это стало настоящим ушатом холодной воды.Если кто-то пропустил последние новости с этого фронта, напомню: буквально за последние несколько дней с японской стороны последовало сразу несколько громких заявлений, подтекст которых не оставлял сомнений в скорой передаче некоторых остовов Малой Курильской гряды Японии.Сначала официальный Токио милостиво «позволил» россиянам, проживающим на «спорных территориях», не покидать их после возвращения островов в состав Японии. Потом в СМИ появилась трогательная история о том, что премьер Японии Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся решить территориальный спор с Россией. Ну а «вишенкой на торте» стало решение не требовать от России компенсаций за «годы оккупации», принятое буквально на днях.Согласитесь, даже если оставить в стороне содержательную суть подобных заявлений, они создают четкое ощущение, что Москва уже согласилась на передачу Японии «северных территорий», причем на условиях последней. Риторика Токио – это риторика победителя, милостиво и милосердно обещающего не добивать поверженного противника, а не речь одной из переговорных сторон, больше всех заинтересованной в решении «территориальной проблемы», которой для России формально вообще не существует.Такое поведение Токио не могло не вызывать недоумения у любого человека, хоть что-то понимающего в политике. Нет, действительно, если уж вам посчастливилось так удачно для себя договориться по столь важной проблеме, то сидите себе тихонько и ждите официального подписания документов. Ведь все вроде как уже решено в вашу пользу?Или все-таки нет?Давайте избавимся от мысли, что во главе Японии стоят глупые, совершенно некомпетентные люди. Уж на таком уровне они вести себя умеют, да и тонкости дипломатического и переговорного этикета знают в мельчайших подробностях. А значит, эти заявления делались сознательно, и с какой-то целью. Вопрос – с какой?А цель, в общем-то, просматривается только одна – удар по репутации действующего президента РФ. Сейчас, после плохо принятой в обществе пенсионной реформы, на фоне тупика в экономике и серьезного недовольства в обществе сомнительными результатами нашего правительства, любой удар по Путину будет весьма чувствителен. И где-то (и не факт, что именно в Токио) это хорошо понимают, предпочитая использовать каждый шанс для нанесения подобного репутационного ущерба.Давайте на минутку абстрагируемся от вопроса, поддерживаем лично мы Путина или не очень: это хоть и важно, но только до определенной степени. Гораздо важнее другое: под угрозой какого-то внешнего давления даже самый «спорный» Путин все равно лучше, чем возможный Майдан и последующий хаос. То есть мы должны четко понимать, что в определенных ситуациях удар по Путину – это удар по всей России. И воспринимать это нужно соответственно…В таком контексте неслучайным кажется и выбор тем, поднятых японской стороной. Ведь они, при правильной подаче, весьма унизительны для России, хотя внешне вроде бы все выглядит вполне благопристойно. А действительно, должны ли мы отказываться от защиты своих интересов даже в случае какой-то частичной передачи островов? В конце концов, там работают наши рыбодобывающие предприятия, которые наверняка потеряют немалые объемы вылова в отошедшей Японии исключительной экономической зоне вокруг островов. А если спроецировать это на несколько десятилетий, что вполне справедливо для подобного рода решений, суммы получатся действительно очень большими.Вряд ли русские люди, проживающие на спорных островах, готовы так же безропотно отказаться от своего русского гражданства и остаться в Японии. Опыт отделения Прибалтики и некоторых других территорий был слишком красноречив: сначала обещали рай, а потом… А потом как в том заявлении украинского нациста Бориса Филатова: «Обещайте им все, а резать… А резать мы их будем потом». И те, кто поумнее, наверняка предпочел бы получить с японской стороны хорошую (на сотни тысяч долларов) компенсацию, чтобы спокойно и комфортно обосноваться в любом месте России, где «резать потом» только за то, что они русские, их никто никогда не будет.Но вместо этого нам дают понять: достаточно с вас и того, что мы вас до нитки не разденем.Нет, товарищи императорские подданные, с таким подходцем впору говорить о спорности Хоккайдо. Хороший ход, кстати: потребовать вернуть Хоккайдо айнам, проживавшим там с незапамятных времен, и объявить себя гарантом обеспечения их интересов (как любят делать американцы). И потом договориться: так уж и быть, оставим Хоккайдо Японии, но в обмен на компенсацию и отказ от претензий на Курилы.Нет, ну а что? Вполне в духе «добрососедства и сотрудничества», как это понимают на Западе (и на совсем Дальнем Востоке).Наверное, кто-то скажет, что Япония действительно заинтересована в успешном заключении мирного договора с Россией. И если там и допустили какие-то ошибки и неверную риторику, то это от некоторого головокружения от возможного успеха. Что ж, может быть, и так…Но весьма вероятен и другой вариант: Токио не устраивает возврат всего двух, самых маленьких, объектов спора – острова Шикотан и небольшой группы мелких островов Хабомаи. И там решили пойти на поводу у американцев, ненавязчиво взвинтив ставки и поставив на свержение власти в России с последующим дележом её дальневосточного наследства. Ведь не секрет, что на картах японских националистов в национальные цвета окрашены и все Курилы, и весь Сахалин. И это уже такой куш, что японцы могли и рискнуть.Если принять этот расклад, как базовый, становится понятно, почему мы услышали все эти заявления из Японии.И в таком случае нужно отдать должное российским властям: отраву распознали довольно быстро, отреагировали своевременно. И хотя реакция выглядит не очень резкой (хотя на чисто дипломатическом языке она весьма жестка, дальше уже только отзыв посла и отправка канонерок), можно не сомневаться, что перспектива подписания мирного договора между РФ и Японией отодвинута на неопределенное время.Путин, как известно, личных выпадов и предательства не любит. И если он расценит действия Токио именно как часть сговора с американцами, то никакими льстивыми улыбками им этого уже не исправить.От мертвого осла уши они получат, а не Курилы.