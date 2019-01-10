В США заявили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике

Американский телеканал FOX выдал в эфир материал, в котором утверждается, что российский военный спутник сошёл с орбиты и сгорел в слоях атмосферы Земли. Свой репортаж телеканал основывает на данных лаборатории, располагающейся в голландском Лейдене. Лаборатория ведёт своеобразный учёт деятельности спутников-шпионов с помощью функционала станцииРечь идёт о спутнике «Космос-2430» из российской системы «Око» (УС-КС).На телеканале было показано необычное атмосферное явление в небе над Новой Зеландией. В это время там шёл матч по крикету. Представители телеканала, связав несколько информационных сообщений, заявили, что речь идёт именно о сгорании российского военного спутника.Подобного рода заявления сделаны в североамериканском командовании NORAD, специализирующемся на воздушно-космической обороне США и Канады. Заявлено, что российский спутник, входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, прекратил своё существование 5 января 2019 года.Спутник «Космос-2430» выводился на орбиту ещё в 2007 году. Он выработал свой ресурс около 5 лет назад, и тогда с ним была потеряна связь. Он был снят с боевого дежурства.Теперь РФ меняет старую систему предупреждения о ракетном нападении на новую. Речь идёт о спутниках «Тундра», первый из которых оказался на околоземной орбите в 2015 году.