Создание авиалайнера МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций
В газете «Коммерсантъ» опубликована статья, в которой рассказывается о проблемах с поставками материалов для дальнейшего производства российского самолёта МС-21. Сообщается, что производители лайнера столкнулись с необеспеченностью композитными материалами для изготовления его крыла.
Ранее контракт на поставку этих материалов был подписан с Японией и США, однако вследствие действия американских санкции и их поддержки со стороны Токио выполнение контракта фактически заблокировано.
Зарубежные композиты планировала использовать при производстве компания «Аэрокомпозит», входящая в состав ОАК. Некоторые компоненты поставлялись в Россию компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония).
В материале «Коммерсанта» говорится о том, что в ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) ведётся поиск решения проблемы. В частности совместно с Ростехом рассматривается возможность наладить собственное производство нужных композитов. Однако в этом случае производство МС-21 придётся существенно сдвигать по времени. Рассматривается и «план Б», который заключается в применении металлов в качестве материалов для создания крыла вместо «композитов».
Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из важных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада СССР.
В Японии, которая так «хочет» подписать мирный договор с РФ на известных условиях, как видно, продолжают активно поддерживать антироссийские санкции, в том числе, и в гражданской сфере.
Ранее контракт на поставку этих материалов был подписан с Японией и США, однако вследствие действия американских санкции и их поддержки со стороны Токио выполнение контракта фактически заблокировано.
Зарубежные композиты планировала использовать при производстве компания «Аэрокомпозит», входящая в состав ОАК. Некоторые компоненты поставлялись в Россию компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония).
В материале «Коммерсанта» говорится о том, что в ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) ведётся поиск решения проблемы. В частности совместно с Ростехом рассматривается возможность наладить собственное производство нужных композитов. Однако в этом случае производство МС-21 придётся существенно сдвигать по времени. Рассматривается и «план Б», который заключается в применении металлов в качестве материалов для создания крыла вместо «композитов».
Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из важных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада СССР.
В Японии, которая так «хочет» подписать мирный договор с РФ на известных условиях, как видно, продолжают активно поддерживать антироссийские санкции, в том числе, и в гражданской сфере.
- Использованы фотографии:
- ОАК
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